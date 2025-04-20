¿En qué mundo un hombre buscado por crímenes de guerra puede viajar libremente por las capitales occidentales, recibido con honores diplomáticos, mientras las mismas instituciones que fueron creadas para garantizar la justicia son ignoradas por sus propios fundadores?

No es una pregunta hipotética. Está ocurriendo ahora mismo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, imputado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ha sido recibido con alfombras rojas y apretones de mano por parte de líderes europeos.

Hungría, miembro de la Unión Europea, acaba de anunciar su retiro de la CPI. Esta decisión se dio mientras Netanyahu realizaba una visita oficial a Budapest, convirtiendo al país, de facto, en un refugio para un presunto criminal de guerra.

¿Y dónde está la indignación? ¿Dónde están las condenas por parte de los funcionarios de la Unión Europea? No hay escándalos en la prensa, ni debates políticos serios.

Alemania, uno de los principales impulsores de la creación de la CPI, también ha dejado clara su postura: no arrestará a Netanyahu si visita su territorio. Es la misma Alemania que predica el respeto al Estado de derecho y los derechos humanos, pero que convenientemente exime a Israel de cualquier responsabilidad. Ya no se trata solo de hipocresía. Es complicidad.

Las instituciones que dicen defender el derecho internacional —la CPI, las Naciones Unidas, el llamado orden democrático liberal— fueron en gran medida creadas por potencias europeas.

Pero, ¿alguna vez estuvieron destinadas realmente a impartir justicia? ¿O fueron diseñadas para reforzar la dominación occidental, castigando selectivamente solo a algunos?

La CPI, por ejemplo, ha procesado a líderes de África, Oriente Medio y los Balcanes. Pero cuando se trata de líderes occidentales o sus aliados, la justicia de repente se vuelve “complicada”.

Los dobles raseros son evidentes. Israel puede cometer atrocidades con total impunidad, mientras que quienes resisten la opresión son etiquetados como criminales.

Esto no solo es una traición al derecho internacional; es una traición a los ideales que Occidente asegura representar.

La democracia occidental en crisis

La jefa de política exterior de la Unión Europea visitó recientemente Israel, donde se atrevió a calificar al país como un “socio muy valioso”.

¿Un socio valioso en qué, exactamente? ¿En cometer crímenes de guerra? ¿En llevar a cabo limpieza étnica? ¿En desafiar el derecho internacional? ¿Cómo puede la UE, que dice defender los derechos humanos y la democracia, abrazar a un gobierno que participa activamente en la destrucción de todo un pueblo?

Esto no es solo un fracaso de la diplomacia occidental. Es la exposición de un sistema construido sobre mentiras. Occidente adora predicar sobre democracia, derechos humanos y el Estado de derecho.

Pero lo que vemos hoy demuestra que estos valores solo se aplican cuando conviene a sus intereses. Los mismos gobiernos que justifican campañas de bombardeos en nombre de la democracia, no tienen problema alguno en proteger a Netanyahu de cualquier forma de rendición de cuentas.

Los mismos medios que califican de “terrorismo” la resistencia palestina, se niegan a llamar al genocidio por su nombre.

Mientras tanto, en Estados Unidos, estudiantes que se atreven a protestar contra el genocidio en Gaza están siendo arrestados, silenciados y demonizados. Las universidades, que alguna vez se enorgullecieron de ser bastiones de libertad de expresión y pensamiento crítico, ahora actúan en coordinación con el Estado para reprimir voces de conciencia.