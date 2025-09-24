La Flotilla Global Sumud, que navega hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí, ha sumado un nuevo respaldo: el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que Madrid enviará un buque para apoyar a las embarcaciones en las que viajan decenas de activistas que transportan ayuda humanitaria. La decisión se suma a la de Italia, que también enviará una fragata para respaldar a la flotilla en caso de emergencia.
El mandatario confirmó la medida durante una rueda de prensa en la misión diplomática española ante Naciones Unidas, en Nueva York. Explicó que el buque de acción marítima Furor, patrullero oceánico, zarpará este jueves desde el puerto militar de Cartagena, "equipado con todos los medios” para asistir a la flotilla en caso de ser necesario e incluso para, llegado el caso, “realizar operaciones de rescate".
Sánchez subrayó que el buque se envía "para que (los integrantes) puedan ser rescatados en caso de que haya alguna dificultad (aunque) esperemos que eso no suceda", e insistió en que los españoles presentes en esa flotilla "expresan la solidaridad de millones y millones de personas en el mundo".
Según un informe del diario El País, Madrid coordinó el movimiento con Roma después de que el gobierno italiano anunciara el despliegue de la fragata Fasan para asistir a ciudadanos italianos a bordo y realizar posibles operaciones de socorro.
El Ministerio de Defensa español también se puso en contacto con su homólogo italiano para explorar una acción coordinada más amplia, que podría implicar a otros países como Irlanda, agregó el medio.
Las autoridades subrayaron que la misión de los buques europeos no será confrontar una posible agresión israelí, sino proporcionar asistencia humanitaria en caso de necesidad, y que el navío español operará en aguas internacionales.
El anuncio llega tras los incidentes reportados por la propia flotilla, que denunció al menos 13 explosiones, sobrevuelo de drones no identificados e interferencias en las comunicaciones de varios barcos. La organización calificó estos hechos como "operaciones psicológicas destinadas a intimidar", pero aseguró que su determinación de llevar ayuda humanitaria y romper el bloqueo sobre Gaza se mantiene intacta.
Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había advertido a Israel que España actuará ante cualquier violación del derecho internacional que afecte la libertad de movimiento y expresión de los participantes.
"Los ataques a la Flotilla Global Sumud son inaceptables. Exijo que cesen de inmediato", declaró Albares desde Nueva York, reforzando la posición española ante la escalada de tensiones en la región.
Italia refuerza el apoyo a la Flotilla
Horas antes de las declaraciones de Sánchez, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, anunció que había movilizado una fragata de la Marina para asistir al grupo en caso de ser necesario. En un mensaje de la red social X, señaló que para garantizar asistencia a los ciudadanos italianos en la 'Flotilla' (...) hablé con el primer ministro y autoricé la intervención inmediata de la fragata polivalente 'Fasan' de la Marina italiana, que navegaba al norte de Creta como parte de la Operación Safe Sea”.
Asimismo, expresó su “más firme condena” ante el ataque “llevado a cabo por drones de origen desconocido por el momento". "En una democracia, incluso las manifestaciones y protestas deben ser protegidas cuando se llevan a cabo de conformidad con el derecho internacional y sin recurrir a la violencia", añadió Crosetto.
La flotilla, integrada por representantes de 45 países, llevará alimentos a la población de Gaza. Está conformada por unos 50 barcos que zarparon a comienzos de este mes con el objetivo de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria, en particular suministros médicos, a los 2,4 millones de palestinos que sufren una hambruna brutal, mientras intentan sobrevivir bajo los incesantes bombardeos israelíes.
La misión ha despertado gran atención internacional mientras organizaciones de derechos humanos y funcionarios de la ONU continúan alertando sobre la crisis humanitaria en Gaza. Entre los participantes hay activistas internacionales, trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos que aseguran estar decididos a continuar a pesar de los riesgos.
Investigadores de la ONU concluyeron recientemente que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, donde más de 65.000 personas han sido asesinadas desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud del enclave.