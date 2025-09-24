La Flotilla Global Sumud, que navega hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí, ha sumado un nuevo respaldo: el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que Madrid enviará un buque para apoyar a las embarcaciones en las que viajan decenas de activistas que transportan ayuda humanitaria. La decisión se suma a la de Italia, que también enviará una fragata para respaldar a la flotilla en caso de emergencia.

El mandatario confirmó la medida durante una rueda de prensa en la misión diplomática española ante Naciones Unidas, en Nueva York. Explicó que el buque de acción marítima Furor, patrullero oceánico, zarpará este jueves desde el puerto militar de Cartagena, "equipado con todos los medios” para asistir a la flotilla en caso de ser necesario e incluso para, llegado el caso, “realizar operaciones de rescate".

Sánchez subrayó que el buque se envía "para que (los integrantes) puedan ser rescatados en caso de que haya alguna dificultad (aunque) esperemos que eso no suceda", e insistió en que los españoles presentes en esa flotilla "expresan la solidaridad de millones y millones de personas en el mundo".

Según un informe del diario El País, Madrid coordinó el movimiento con Roma después de que el gobierno italiano anunciara el despliegue de la fragata Fasan para asistir a ciudadanos italianos a bordo y realizar posibles operaciones de socorro.

El Ministerio de Defensa español también se puso en contacto con su homólogo italiano para explorar una acción coordinada más amplia, que podría implicar a otros países como Irlanda, agregó el medio.

Las autoridades subrayaron que la misión de los buques europeos no será confrontar una posible agresión israelí, sino proporcionar asistencia humanitaria en caso de necesidad, y que el navío español operará en aguas internacionales.

El anuncio llega tras los incidentes reportados por la propia flotilla, que denunció al menos 13 explosiones, sobrevuelo de drones no identificados e interferencias en las comunicaciones de varios barcos. La organización calificó estos hechos como "operaciones psicológicas destinadas a intimidar", pero aseguró que su determinación de llevar ayuda humanitaria y romper el bloqueo sobre Gaza se mantiene intacta.

Relacionado TRT Español - Rumbo a Gaza, la Flotilla Global Sumud denuncia explosiones, vuelo de drones y corte de comunicación

Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había advertido a Israel que España actuará ante cualquier violación del derecho internacional que afecte la libertad de movimiento y expresión de los participantes.