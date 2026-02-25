El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se mostró optimista de cara a la tercera ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos, subrayando que estos diálogos podrían contribuir a poner fin al estancamiento con Washington.

“Vemos un panorama favorable para las negociaciones”, afirmó Pezeshkian en un discurso el miércoles. “Estamos avanzando en el proceso bajo la guía del líder supremo, con el objetivo de superar esta situación de ‘ni guerra ni paz’” añadió.

La declaración se produjo justo cuando el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, partía hacia Ginebra para participar el jueves en la próxima ronda de negociaciones nucleares indirectas con Estados Unidos.

Araghchi, quien lidera la delegación iraní, estará acompañado por un equipo de alto nivel que incluye al viceministro de Asuntos Políticos Majid Takht-Ravanchi, así como por expertos nucleares y legales, según informó la prensa estatal iraní. Además, Kazem Gharibabadi, viceministro para Asuntos Legales, quien se encuentra actualmente en Ginebra y participó el lunes en el Foro de Desarme de la ciudad, también se sumará a la delegación.

Por su parte, la delegación estadounidense, al igual que en rondas anteriores, estará encabezada por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del expresidente Donald Trump, Jared Kushner.

Desde que la diplomacia nuclear se reactivó el mes pasado, Teherán y Washington han celebrado dos rondas de conversaciones indirectas bajo la mediación de Omán, tras los esfuerzos de países regionales, incluida Türkiye, para reducir las tensiones.

Tras la ronda previa en Ginebra —que siguió a la primera celebrada en Mascat—, ambas partes ofrecieron valoraciones positivas y acordaron “principios rectores” que, según los negociadores iraníes, podrían abrir el camino hacia un eventual acuerdo.

En este contexto, Araghchi escribió el martes por la noche en X que la delegación iraní viajará a Ginebra “con la determinación de lograr un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible”. Asimismo, agregó que esta nueva ronda se “sostendrá sobre los entendimientos alcanzados en las rondas anteriores” en Mascate y Ginebra.