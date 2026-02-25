ORIENTE MEDIO
Irán considera que hay una “perspectiva positiva” de cara a las negociaciones nucleares con EE.UU.
Las conversaciones indirectas del jueves entre Teherán y Washington se producen en medio de crecientes tensiones, alimentadas por el despliegue militar de Estados Unidos.
El presidente iraní ve "perspectivas favorables" antes de las conversaciones con Estados Unidos / Reuters
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se mostró optimista de cara a la tercera ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos, subrayando que estos diálogos podrían contribuir a poner fin al estancamiento con Washington.

“Vemos un panorama favorable para las negociaciones”, afirmó Pezeshkian en un discurso el miércoles. “Estamos avanzando en el proceso bajo la guía del líder supremo, con el objetivo de superar esta situación de ‘ni guerra ni paz’” añadió.

La declaración se produjo justo cuando el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, partía hacia Ginebra para participar el jueves en la próxima ronda de negociaciones nucleares indirectas con Estados Unidos.

Araghchi, quien lidera la delegación iraní, estará acompañado por un equipo de alto nivel que incluye al viceministro de Asuntos Políticos Majid Takht-Ravanchi, así como por expertos nucleares y legales, según informó la prensa estatal iraní. Además, Kazem Gharibabadi, viceministro para Asuntos Legales, quien se encuentra actualmente en Ginebra y participó el lunes en el Foro de Desarme de la ciudad, también se sumará a la delegación.

Por su parte, la delegación estadounidense, al igual que en rondas anteriores, estará encabezada por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del expresidente Donald Trump, Jared Kushner.

Desde que la diplomacia nuclear se reactivó el mes pasado, Teherán y Washington han celebrado dos rondas de conversaciones indirectas bajo la mediación de Omán, tras los esfuerzos de países regionales, incluida Türkiye, para reducir las tensiones.

Tras la ronda previa en Ginebra —que siguió a la primera celebrada en Mascat—, ambas partes ofrecieron valoraciones positivas y acordaron “principios rectores” que, según los negociadores iraníes, podrían abrir el camino hacia un eventual acuerdo.

En este contexto, Araghchi escribió el martes por la noche en X que la delegación iraní viajará a Ginebra “con la determinación de lograr un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible”. Asimismo, agregó que esta nueva ronda se “sostendrá sobre los entendimientos alcanzados en las rondas anteriores” en Mascate y Ginebra.

Además, Araghchi enfatizó que Irán “bajo ninguna circunstancia desarrollará jamás un arma nuclear” y subrayó que el pueblo iraní no renunciará a su derecho de “aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestra gente”.

En este sentido, destacó que “tenemos una oportunidad histórica de alcanzar un acuerdo sin precedentes que aborde preocupaciones mutuas y satisfaga intereses comunes”.

Las negociaciones se producen, además, en medio de un significativo despliegue militar estadounidense en la región del Golfo, así como tras una serie de ejercicios recientes llevados a cabo por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, al dirigirse al Congreso estadounidense el martes, el presidente Donald Trump expresó su preferencia por resolver los conflictos con Irán mediante la diplomacia, aunque no descartó la acción militar. “Los eliminamos, y ellos quieren empezar de nuevo. Y en este momento siguen persiguiendo sus siniestros objetivos”, dijo Trump. “Estamos negociando con ellos. Quieren llegar a un acuerdo, pero aún no hemos escuchado esas palabras secretas: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’”.

En respuesta, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, acusó al presidente estadounidense de decir “grandes mentiras”, desestimando las afirmaciones de Washington sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos y el número de víctimas de las recientes protestas en el país.

Finalmente, según expertos, la ronda de este jueves será decisiva y marcará el rumbo futuro de la diplomacia entre ambos países.

FUENTE:TRT Español y agencias
