Trípoli, Libia -- En medio de las pocas tierras agrícolas que quedan en la zona de Najila, en Janzour, Libia, Abdullah Al-Fandi, un hombre alto y de complexión fuerte, vestido con una camiseta blanca con varios logotipos y pantalones deportivos negros con rayas rojas, trabaja duro en su finca.

Con su cabello oscuro y una expresión concentrada, cuida con esmero las hileras de lechugas de un verde brillante.

A unos 30 kilómetros al oeste de la capital, Trípoli, las tierras agrícolas han sido la principal fuente de ingresos para su familia, las cuales heredó de generaciones anteriores.

"Mi padre Ismail heredó esta granja de mi abuelo, quien la cultivaba con sus hijos. Mi abuelo tenía 20 hijos e hijas, y todos trabajaban juntos en la finca. No había trabajadores extranjeros: todos eran familia", cuenta Abdullah a TRT Español.

Durante tres décadas, Ismail cuidó la tierra como un pasatiempo, compartiendo los productos con familiares y amigos.

Sin embargo, en la última década, decidió convertirla en un negocio y todo comenzó con la venta de semillas y plantas de semilleros.

A pesar de esta conexión profundamente arraigada con la granja, Abdullah, quien ahora tiene 30 años, insiste en que nunca lo presionaron para seguir los pasos de su padre.

En cambio, el atractivo de la granja era la posibilidad de poder escapar: un refugio del paisaje cada vez más urbanizado y comercializado de Janzour.

Una cercanía con la naturaleza desde niño

Cuando era niño, Abdullah acompañaba todos los viernes a su padre a la granja. La jornada incluía una variedad de actividades, como jugar en la tierra, recoger verduras, regar plantas y entretenerse con ramas.

Estas primeras experiencias en la conservación de la tierra también lo acercaron a la naturaleza. En la casa familiar, había una gran variedad de plantas de interior.

En el corazón agrícola de Libia, Abdullah ha encontrado la manera de combinar la herencia agrícola de su familia con prácticas modernas de sostenibilidad. La apariencia moderna de Abdullah oculta la profundidad de su compromiso con la tierra que su familia ha cultivado durante generaciones.

Después de completar sus estudios universitarios en administración de empresas, Abdullah inicialmente eligió un camino diferente.

"Decidí dedicarme a la venta de productos y equipos agrícolas, aprovechando mi experiencia. Esta decisión me permitió estudiar el mercado libio de manera más íntima", explica.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el llamado de la tierra se volviera imposible de resistir.

El viaje que abrió un mundo de posibilidades

En 2022, un viaje a Egipto resultó ser el catalizador para el regreso de Abdullah a la agricultura. Al visitar a viejos amigos en October City, se encontró con un pequeño proyecto de acuaponía, una técnica que combina la acuicultura (cría de peces) con la hidroponía (cultivo de plantas en agua).

"Fue un descubrimiento casual, pero me resonó conmigo profundamente. Había estado trabajando como comerciante en el mercado agrícola, pero este proyecto me abrió los ojos a nuevas posibilidades", afirma Abdullah.

Inspirado por esta visita, regresó a Libia con una visión: ser pionero en el primer proyecto de acuaponía del país.

Justamente, la acuaponía le pareció a Abdullah la solución perfecta para los desafíos agrícolas de Libia.

Los pasos iniciales

"La idea comenzó a desarrollarse en mi mente tan pronto cuando regresé de Egipto", afirma. "Conocía los problemas de la agricultura tradicional en Libia: la escasez de agua, la mala calidad del suelo y los altos costos. La acuaponía ofrecía una forma de superar estos desafíos", explica.

Sin embargo, el camino desde la idea hasta la implementación no fue fácil.

Los primeros pasos de Abdullah incluyeron una extensa investigación en línea y capacitación.

"Me conecté con expertos en el campo, comenzando con la Escuela de las Islas Vírgenes en Estados Unidos, que es pionera en esta técnica. Me comuniqué con ellos a traves de LinkedIn, participé en cursos de capacitación y pasé unos seis meses aprendiendo todo lo que pude", relata Abdullah.