Explosiones en Caracas, aviones militares surcando el cielo y una ola inmediata de reacciones diplomáticas: el ataque “a gran escala” de Estados Unidos contra Venezuela sacudió no solo al país sudamericano, sino también al tablero internacional, desatando condenas, llamados de urgencia a la ONU, y una tensión sostenida en América Latina.
Colombia
Uno de los primeros en reaccionar a los reportes de los ataques fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en la red social X escribió: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela”.
Posteriormente, el mandatario señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU debe ser convocado “de inmediato”, para establecer “la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”.
En otro mensaje, Petro agregó: “Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”.
Cuba
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que su nación “denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE.UU. a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada”. De manera similar, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez denunció este sábado un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Caracas.
Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró en X: “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.
“La acción recuerda los peores momentos de la injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como una zona de paz”, añadió, apuntando que Brasil ”se mantiene dispuesto a promover la vía del diálogo y la cooperación”.
México
El Ministerio de Relaciones Exteriores de México condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela y advirtió que cualquier "acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional".
"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela", expresó en un comunicado.
Chile
"Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.", declaró el presidente Gabriel Boric, a través de un mensaje de X.
"Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados.
La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, añadió.
Argentina
El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la supuesta captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.
Ecuador
"A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente", escribió el presidente Daniel Noboa en la red social X.
"A Corina Machado, Edmundo González y al pueblo venezolano: es hora de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador", añadió.
Uruguay
El Gobierno de Uruguay “sigue con gran atención y profunda preocupación los acontecimientos reportados desde Venezuela en las últimas horas, incluyendo ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores del país este sábado.
“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en el territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.
Trinidad y Tobago
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar declaró: que su país "NO participa en ninguna de estas operaciones militares en curso. Trinidad y Tobago continúa manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela".
Türkiye
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye afirmó que Ankara está "monitoreando de cerca" los acontecimientos y concede importancia a la "estabilidad de Venezuela y el bienestar del pueblo venezolano".
"Instamos a todas las partes a actuar con moderación para evitar cualquier repercusión negativa en la seguridad regional e internacional", indicó el comunicado.
Además, el ministerio afirmó que el país está dispuesto a contribuir de manera constructiva a la resolución de la crisis en Venezuela, de conformidad con el derecho internacional.
"Durante este proceso, nuestra embajada en Caracas mantiene una comunicación ininterrumpida con nuestros ciudadanos en el país".
Unión Europea
La Unión Europea instó a la moderación. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó haber conversado con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y señaló que el bloque seguía de cerca la evolución de los acontecimientos.
Si bien reiteró la postura de la UE de que Maduro "carece de legitimidad" y apoyó una transición pacífica en Venezuela, Kallas enfatizó que "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".
España
Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la "desescalada" tras el ataque militar perpetrado este sábado por Estados Unidos sobre Venezuela, y ha pedido respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.
En una publicación realizada en su cuenta de X, Sánchez ha asegurado que el Gobierno de España está haciendo "un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela" y ha detallado que tanto la embajada como los consulados están operativos, mientras el Ministerio de Exteriores español está pendiente de la situación de la colonia en el país.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español emitió un comunicado en el que también hizo un llamamiento a la desescalada y ofreció su apoyo para la mediación.
"España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”.
"En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis", añadió.
Israel
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que su país apoya la "acción enérgica" de Washington en Venezuela, un día después de que las fuerzas de EE.UU. se llevaran al presidente Nicolás Maduro en una operación militar.
"En lo que respecta a Venezuela, deseo expresar el apoyo de todo el gobierno a la decisión firme y acción enérgica de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esa región del mundo", aseguró Netanyahu en la apertura de una reunión del gabinete.
"En América Latina, (...) varios países están volviendo a la órbita estadounidense y (...) restableciendo sus lazos con el estado de Israel. Nos alegramos por ello, felicitamos al presidente (Donald) Trump (...) y también saludamos a las Fuerzas Armadas de EE.UU., que han llevado a cabo una operación perfecta", añadió.
ONU
El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que está profundamente alarmado por los ataques de EE.UU. contra Venezuela, los cuales sientan un precedente peligroso, declaró su portavoz en un comunicado.
"El secretario general insiste en la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional", se lee en la declaración.
Previamente, el principal experto de la ONU en lucha contra el terrorismo y derechos humanos Ben Saul condenó este sábado los ataques de Estados Unidos contra Venezuela, calificándolos de “agresión ilegal”.
“Condeno la agresión ilegal de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro ilegal de su líder y de su esposa”, escribió Saul. “Cada vida venezolana perdida es una violación del derecho a la vida. El presidente Trump debería ser sometido a un proceso de destitución y ser investigado por las muertes presuntamente causadas”, afirmó.
Rusia
Además, Rusia declaró este sábado que los presuntos ataques militares de EE.UU. contra Venezuela carecen de fundamento sustancial y violan el derecho internacional. “Sin duda, Venezuela no ha representado ninguna amenaza para Estados Unidos… Por lo tanto, la actual operación militar, al igual que las acciones contra Venezuela en los últimos días y semanas, carecen de fundamento sustancial”, escribió en Telegram el vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantin Kosachev.
“El orden debe basarse en el derecho internacional, no en las normas. El derecho internacional ha sido claramente violado. El orden establecido de esta manera no debe prevalecer”, declaró Kosachev, en la primera reacción de un alto funcionario ruso al incidente. Continuó expresando su confianza en que “la mayoría global se distanciará decisivamente del ataque contra Venezuela y lo condenará”.
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia señaló en un comunicado que no hay justificación para el ataque y que la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia.
"Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable", sostuvo. "La hostilidad ideológica triunfó sobre el pragmatismo de negocios", añadió.
China
China condenó la acción de Estados Unidos en Venezuela, la cual afirmó viola el derecho internacional.
"China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y contra el presidente de un país", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
"China se opone firmemente a este comportamiento hegemónico de Estados Unidos, que viola gravemente el derecho internacional, viola la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. Instamos a Estados Unidos a que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países".
Irán
Por su parte, Irán también condenó el ataque: "El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", se lee en un comunicado, que criticó también "la agresión ilegal de Estados Unidos".
Asimismo, el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, declaró:
"Lo que importa es que cuando una persona se da cuenta de que el enemigo está tratando arrogantemente de imponer algo al país, a los funcionarios, al Gobierno y a la nación, uno debe pararse firmemente contra el enemigo y sacar el pecho en resistencia. No cederemos ante el enemigo".
Sudáfrica
Por su parte, Sudáfrica instó al Consejo de Seguridad de la ONU, “el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, a reunirse urgentemente para abordar esta situación", declaró el Ministerio de Relaciones Internacionales del país.
Canadá
"Canadá insta a todas las partes a respetar el derecho internacional y respalda al pueblo de Venezuela y su deseo de vivir en una sociedad pacífica y democrática. Canadá está colaborando con sus socios internacionales y siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos", declaró la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand.
Reino Unido
"Primero quiero establecer los hechos. Quiero hablar con el presidente Trump. Quiero hablar con los aliados. Puedo ser absolutamente claro: no estuvimos involucrados... y siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional", declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado.
Italia
En una inusual muestra de apoyo a los ataques estadounidenses por parte de un importante país europeo, la primera ministra italiana de derecha, Giorgia Meloni —aliada de Trump—, argumentó que la acción militar estadounidense en Venezuela fue "legítima" y "defensiva".
Francia
Por su parte, Francia afirmó que no puede haber una solución en Venezuela que pueda imponerse desde el exterior.
"La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no recurrir a la fuerza, que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que solo los pueblos soberanos pueden decidir su futuro", escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, en X.
Ucrania
"Ucrania ha defendido constantemente el derecho de las naciones a vivir en libertad, libres de dictaduras, opresión y violaciones de derechos humanos. El régimen de Maduro ha violado todos estos principios en todos los sentidos", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania en un comunicado.
"Apoyamos nuevos avances conforme a los principios del derecho internacional, priorizando la democracia, los derechos humanos y los intereses de los venezolanos".
Indonesia
Indonesia está monitoreando la situación en Venezuela para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Indonesia también insta a todas las partes pertinentes a priorizar la resolución pacífica mediante la distensión y el diálogo, priorizando al mismo tiempo la protección de los civiles", añadió el ministerio.
"Indonesia enfatiza la importancia de respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas".
Evo Morales
Evo Morales, expresidente de Bolivia, repudió el "bombardeo de EEUU contra Venezuela", calificándolo como una "brutal agresión imperial", a través de redes sociales.
"Repudiamos con total contundencia el bombardeo de EE.UU. contra Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!", declaró.