Explosiones en Caracas, aviones militares surcando el cielo y una ola inmediata de reacciones diplomáticas: el ataque “a gran escala” de Estados Unidos contra Venezuela sacudió no solo al país sudamericano, sino también al tablero internacional, desatando condenas, llamados de urgencia a la ONU, y una tensión sostenida en América Latina.

Relacionado TRT Español - Con Maduro detenido en Nueva York, Trump dice que EE.UU. "dirigirá" Venezuela

Colombia

Uno de los primeros en reaccionar a los reportes de los ataques fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en la red social X escribió: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela”.

Posteriormente, el mandatario señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU debe ser convocado “de inmediato”, para establecer “la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”.

En otro mensaje, Petro agregó: “Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”.

Cuba

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que su nación “denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE.UU. a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada”. De manera similar, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez denunció este sábado un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Caracas.

Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró en X: “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

“La acción recuerda los peores momentos de la injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como una zona de paz”, añadió, apuntando que Brasil ”se mantiene dispuesto a promover la vía del diálogo y la cooperación”.

Relacionado TRT Español - Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro

México

El Ministerio de Relaciones Exteriores de México condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela y advirtió que cualquier "acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional".

"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela", expresó en un comunicado.

Chile

"Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.", declaró el presidente Gabriel Boric, a través de un mensaje de X.

"Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados.

La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, añadió.

Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la supuesta captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Ecuador

"A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente", escribió el presidente Daniel Noboa en la red social X.

"A Corina Machado, Edmundo González y al pueblo venezolano: es hora de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador", añadió.

Uruguay

El Gobierno de Uruguay “sigue con gran atención y profunda preocupación los acontecimientos reportados desde Venezuela en las últimas horas, incluyendo ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores del país este sábado.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en el territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.

Trinidad y Tobago

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar declaró: que su país "NO participa en ninguna de estas operaciones militares en curso. Trinidad y Tobago continúa manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela".

Türkiye

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye afirmó que Ankara está "monitoreando de cerca" los acontecimientos y concede importancia a la "estabilidad de Venezuela y el bienestar del pueblo venezolano".

"Instamos a todas las partes a actuar con moderación para evitar cualquier repercusión negativa en la seguridad regional e internacional", indicó el comunicado.

Además, el ministerio afirmó que el país está dispuesto a contribuir de manera constructiva a la resolución de la crisis en Venezuela, de conformidad con el derecho internacional.

"Durante este proceso, nuestra embajada en Caracas mantiene una comunicación ininterrumpida con nuestros ciudadanos en el país".

Unión Europea

La Unión Europea instó a la moderación. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó haber conversado con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y señaló que el bloque seguía de cerca la evolución de los acontecimientos.

Si bien reiteró la postura de la UE de que Maduro "carece de legitimidad" y apoyó una transición pacífica en Venezuela, Kallas enfatizó que "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

España

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la "desescalada" tras el ataque militar perpetrado este sábado por Estados Unidos sobre Venezuela, y ha pedido respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

En una publicación realizada en su cuenta de X, Sánchez ha asegurado que el Gobierno de España está haciendo "un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela" y ha detallado que tanto la embajada como los consulados están operativos, mientras el Ministerio de Exteriores español está pendiente de la situación de la colonia en el país.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español emitió un comunicado en el que también hizo un llamamiento a la desescalada y ofreció su apoyo para la mediación.

"España hace un llamamiento a la deses​calada y a la moderació​n, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”.



"En este sentido, España está​ dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis", añadió.

Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que su país apoya la "acción enérgica" de Washington en Venezuela, un día después de que las fuerzas de EE.UU. se llevaran al presidente Nicolás Maduro en una operación militar.