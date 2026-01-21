ORIENTE MEDIO
Israel desafía a la ONU al demoler edificios de UNRWA en Jerusalén Este ocupada y desata indignación
Organizaciones internacionales han denunciado la destrucción de instalaciones pertenecientes a la Agencia de la ONU para los Palestinos Refugiados (UNRWA) en Jerusalén Este ocupada, por parte de las fuerzas israelíes en cabeza del ministro Ben-Gvir.
Una estructura es demolida por maquinaria pesada dentro de la sede de UNRWA en Sheikh Jarrah, Jerusalén Este ocupada. / AFP
21 de enero de 2026

Entre banderas y consignas políticas, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, encabezó este martes una operación de las fuerzas israelíes para demoler estructuras dentro de la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este ocupada, según relataron testigos a la agencia de noticias Anadolu. Su acción no tardó en desatar la indignación internacional. 

De acuerdo a lo que dijeron testigos, las fuerzas israelíes, acompañadas de al menos una excavadora, ingresaron en el recinto ubicado en el barrio de Sheikh Jarrah y demolieron tanto estructuras móviles como permanentes. Durante la operación, también izaron la bandera de Israel en el complejo, en sustitución de la de Naciones Unidas.

En una publicación de la red social X, Ben-Gvir celebró la acción y aseguró que se trataba de “un día histórico” para el gobierno israelí. “Hoy estos partidarios del terrorismo están siendo expulsados de aquí con todo lo que han construido”, escribió.

Por su parte, el alcalde adjunto israelí de Jerusalén, Aryeh King, se refirió a la UNRWA en X: “Prometí que expulsaríamos al enemigo nazi de Jerusalén”, dijo. “Y ahora está sucediendo: ¡la UNRWA está siendo expulsada de Jerusalén!”.

Sin embargo, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció los hechos como un “ataque sin precedentes” contra la agencia y sus instalaciones. De hecho, advirtió que se trataba de un desafío abierto al orden internacional. 

“Un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al derecho internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, por parte del estado de Israel”, dijo Lazzarini en una publicación en X.

“Al igual que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y los países comprometidos con el orden internacional basado en normas, Israel está obligado a proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas”, añadió. 

Esfuerzos israelíes para frenar las actividades de la UNRWA

El mes pasado, el Parlamento de Israel aprobó una ley para cortar el suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada, en el marco de una serie de medidas adoptadas contra la agencia. 

En 2024, Tel Aviv había aprobado una legislación que prohíbe las actividades de la UNRWA en Israel, basándose en acusaciones infundadas contra algunos de sus empleados por la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, señalamientos que la agencia ha rechazado. Naciones Unidas ha reiterado que la UNRWA se rige por estrictos estándares de neutralidad.

Lazzarini advirtió que estas acciones, junto con ataques previos y campañas de desinformación, contradicen el fallo emitido en octubre pasado por la Corte Internacional de Justicia, que reafirmó la obligación de Israel de facilitar las operaciones de la UNRWA. Además, subrayó que el Estado israelí no tiene jurisdicción sobre Jerusalén Este ocupada.

Asimismo, alertó de que las medidas adoptadas contra la UNRWA podrían sentar un precedente peligroso para otras organizaciones internacionales. “Lo que le ocurra hoy a la UNRWA le ocurrirá mañana a cualquier otra organización internacional o misión diplomática”, afirmó, alertando de un deterioro creciente del respeto al derecho internacional.

La UNRWA fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas hace más de 70 años para asistir a los palestinos desplazados por la fuerza de sus tierras. Hasta ahora operaba en Gaza, Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada, y otras zonas de Oriente Medio, proporcionando educación, atención médica, servicios sociales y alojamiento al menos a 6 millones de refugiados palestinos.

Es la principal distribuidora de ayuda humanitaria en Gaza, y se convirtió, tras la brutal ofensiva de Israel en 2023, en un elemento vital para los palestinos en el enclave, que luchan por sobrevivir en medio de desnutrición severa, bloqueo humanitario, desplazamientos forzados y constantes bombardeos. 

Antes del 7 de octubre de 2023, la agencia ya entregaba ayuda alimentaria a más de 1,2 millones de palestinos en el enclave, atendiendo así necesidades nutricionales críticas en medio de un panorama económico que empeoraba. Ya el año pasado, el portavoz de UNICEF, James Elder, lanzaba una dura advertencia: "Si la UNRWA no puede operar, es probable que se produzca el colapso del sistema humanitario en Gaza", dijo el experto que ha trabajado extensamente en el enclave desde octubre de 2023. 

Asimismo, la UNRWA simboliza el reconocimiento internacional del derecho palestino al retorno, de modo que debilitar la organización equivale a debilitar los derechos de este pueblo, apuntan expertos. 

Una “flagrante violación” que supone una “peligrosa escalada”: OCI

Por su parte, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) también ha denunciado  estas acciones. 

En una declaración publicada en X el miércoles, el bloque dijo que la acción israelí constituía una “flagrante violación” de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la ONU, así como de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y la Convención de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.

Dijo que el ataque a la sede de la UNRWA era parte de los intentos de Israel de “liquidar la cuestión de los refugiados socavando la existencia de la UNRWA y su papel vital”.

FUENTE:TRT Español y agencias
