Entre banderas y consignas políticas, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, encabezó este martes una operación de las fuerzas israelíes para demoler estructuras dentro de la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este ocupada, según relataron testigos a la agencia de noticias Anadolu. Su acción no tardó en desatar la indignación internacional.

De acuerdo a lo que dijeron testigos, las fuerzas israelíes, acompañadas de al menos una excavadora, ingresaron en el recinto ubicado en el barrio de Sheikh Jarrah y demolieron tanto estructuras móviles como permanentes. Durante la operación, también izaron la bandera de Israel en el complejo, en sustitución de la de Naciones Unidas.

En una publicación de la red social X, Ben-Gvir celebró la acción y aseguró que se trataba de “un día histórico” para el gobierno israelí. “Hoy estos partidarios del terrorismo están siendo expulsados de aquí con todo lo que han construido”, escribió.

Por su parte, el alcalde adjunto israelí de Jerusalén, Aryeh King, se refirió a la UNRWA en X: “Prometí que expulsaríamos al enemigo nazi de Jerusalén”, dijo. “Y ahora está sucediendo: ¡la UNRWA está siendo expulsada de Jerusalén!”.

Sin embargo, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció los hechos como un “ataque sin precedentes” contra la agencia y sus instalaciones. De hecho, advirtió que se trataba de un desafío abierto al orden internacional.

“Un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al derecho internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, por parte del estado de Israel”, dijo Lazzarini en una publicación en X.

“Al igual que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y los países comprometidos con el orden internacional basado en normas, Israel está obligado a proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas”, añadió.

Esfuerzos israelíes para frenar las actividades de la UNRWA

El mes pasado, el Parlamento de Israel aprobó una ley para cortar el suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada, en el marco de una serie de medidas adoptadas contra la agencia.

En 2024, Tel Aviv había aprobado una legislación que prohíbe las actividades de la UNRWA en Israel, basándose en acusaciones infundadas contra algunos de sus empleados por la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, señalamientos que la agencia ha rechazado. Naciones Unidas ha reiterado que la UNRWA se rige por estrictos estándares de neutralidad.

Lazzarini advirtió que estas acciones, junto con ataques previos y campañas de desinformación, contradicen el fallo emitido en octubre pasado por la Corte Internacional de Justicia, que reafirmó la obligación de Israel de facilitar las operaciones de la UNRWA. Además, subrayó que el Estado israelí no tiene jurisdicción sobre Jerusalén Este ocupada.