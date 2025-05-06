“Muy productiva”: así destacó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, la conversación que sostuvo este lunes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. "Hoy, mi llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, mi querido amigo, el señor Donald Trump, fue muy productiva, completa y sincera", declaró Erdogan en su cuenta de X.

"Espero reunirme con mi amigo Trump próximamente", añadió el mandatario turco, expresando su deseo de que su encuentro "traiga buenos resultados para nuestros países".

Relacionado TRT Global - Erdogan: Türkiye aprecia la actitud de Trump que "tiene en cuenta sus preocupaciones"

En ese sentido, Erdogan afirmó que ambos líderes reafirmaron su voluntad mutua de fortalecer los lazos entre sus naciones, especialmente en los ámbitos de la industria de defensa y comercio.

Los presidentes también abordaron diversos temas, como las relaciones bilaterales entre Türkiye y Estados Unidos, además de los acontecimientos regionales y mundiales. Al abordar la crisis humanitaria en Gaza, Erdogan subrayó la gravedad de la situación y enfatizó la necesidad de que se permite la entrada de ayuda sin interrupciones.

Cooperación para lograr una paz duradera

Durante la llamada, el presidente turco manifestó su apoyo al enfoque de Trump para poner fin a los conflictos. De ahí que haya celebrado los esfuerzos para reanudar las negociaciones con Irán, así como las iniciativas destinadas a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Expresé mi agradecimiento por los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a los conflictos y guerras en curso en todo el mundo. También enfaticé que Türkiye está lista para brindar el apoyo necesario para establecer la paz, la estabilidad y la seguridad en nuestra región", añadió.

"Le transmití que estaría encantado de recibir a mi querido amigo en Türkiye lo antes posible, y él, a su vez, nos invitó a Estados Unidos", declaró.

Erdogan también reiteró el compromiso de Türkiye a la hora de preservar la integridad territorial de Siria y garantizar la estabilidad en el país. Señaló que los esfuerzos de Estados Unidos para flexibilizar las sanciones contra Damasco podrían contribuir a la paz regional y mundial.

Relacionado Türkiye tiene la llave para el futuro de Siria, asegura Trump

Por su parte, Trump calificó la conversación de "muy positiva y productiva" y afirmó que espera trabajar con el presidente turco para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Asimismo, anunció que Erdogan "vendrá a Washington, D.C."