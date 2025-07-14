El genocidio contra los palestinos en Gaza no se detiene y sigue dejando tras de sí una estela de destrucción y muerte. Mientras tanto, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para alcanzar un alto el fuego avanzan con dificultad en Doha debido a los obstáculos impuestos por Tel Aviv, sin frenar los incesantes bombardeos que golpean a diario a la población civil y multiplican las víctimas.

A pesar del optimismo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las exigencias impuestas por Israel —muchas de ellas inaceptables para el grupo de resistencia palestino Hamás, como la permanencia de tropas en Gaza— mantienen el acuerdo en suspenso. En paralelo, la cifra de muertos en Gaza supera ya los 58.000 y la crisis humanitaria no hace más que agravarse.

Trump: “Se puede alcanzar un acuerdo durante la próxima semana”





Aunque las negociaciones para un alto el fuego que se llevan a cabo en Doha, Qatar, no han avanzado significativamente, Trump manifestó este domingo una postura optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en breve.

“Gaza... estamos en conversaciones, y esperamos poder resolver eso durante la próxima semana”, declaró Trump en diálogo con periodistas.

Sin embargo, el optimismo del mandatario estadounidense no es nuevo: hace dos semanas ya había afirmado que un acuerdo era inminente, anunciando que Israel ya había aceptado las condiciones necesarias para un cese al fuego de 60 días.

Casi de inmediato, Hamás expresó su disposición a avanzar en negociaciones indirectas para implementar el acuerdo de alto el fuego y proceder al intercambio de rehenes y prisioneros. Aunque Israel aseguró que el grupo palestino había añadido condiciones inaceptables a la propuesta, su delegación viajó a Doha para continuar las conversaciones.

Las discusiones se han centrado en un alto el fuego temporal de 60 días, la liberación de 10 rehenes israelíes vivos y 18 fallecidos, y un número indeterminado de prisioneros palestinos, así como en la necesidad de alcanzar una tregua permanente.

Desde entonces, se ha avanzado en varios puntos clave, pero persiste un obstáculo fundamental: Israel ha dejado claro que no tiene intención de retirarse completamente de Gaza y ha insistido en conservar el control de una zona de amortiguamiento alrededor del enclave. Esta exigencia es considerada inaceptable por Hamás y bloquea un acuerdo definitivo.

Además, Tel Aviv ha anunciado planes para mantener presencia militar en Rafah y establecer un “campamento de recolección” que, según denuncian autoridades palestinas, forma parte de un intento de deportar a la población gazatí a terceros países.

Hamás busca un acuerdo sostenible





Por su parte, los grupos de la resistencia palestina Hamás y la Yihad Islámica Palestina reiteraron este domingo lo que han afirmado desde el inicio de todas las conversaciones: que cualquier acuerdo debe desembocar en un fin completo de la ofensiva de Tel Aviv en Gaza, el retiro total de las fuerzas israelíes, la reapertura de los pasos fronterizos y la reconstrucción del enclave devastado por el conflicto.

En un comunicado, Hamás señaló que ambas partes evaluaron los “enormes sacrificios y el sufrimiento humanitario en curso” provocados por la ofensiva genocida, el hambre y las masacres que comete cada día Israel.

También revisaron los posibles caminos para avanzar en un acuerdo, a partir de las respuestas dadas por Israel.

El pasado miércoles, Hamás anunció que aceptó liberar a 10 rehenes israelíes vivos como muestra de flexibilidad para facilitar el avance hacia un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros.