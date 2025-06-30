Chile definió este domingo a la candidata presidencial de la izquierda para las elecciones de noviembre: Jeannette Jara, exministra de Trabajo del gobierno del actual presidente, Gabriel Boric y la primera militante comunista en encabezar una postulación que representa a toda la izquierda.

Con más del 60% de los votos, la victoria de Jara supone el triunfo del ala más dura de la amplia coalición con la que gobierna Boric, Unidad por Chile, y un golpe para la socialdemocracia tradicional chilena, el Frente Amplio, cuyo candidato quedó en tercer lugar con apenas el 3% de los votos.

Su carisma, su gestión ministerial y su capacidad de negociación en reformas emblemáticas para el oficialismo —como la de pensiones— ayudan a explicar su victoria contundente en unos comicios marcados por una participación relativamente baja, según analistas.

Pero los desafíos por delante no serán menores. Jara enfrentará en las elecciones del 16 de noviembre a una derecha fuerte y dividida: Evelyn Matthei, de Chile Vamos, partido de la derecha tradicional; José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del también ultraderechista Partido Libertario.

¿Quién es Jeannette Jara? Su trayectoria



Hija de una familia trabajadora de la periferia de Santiago, Jara es abogada y administradora pública. Su primer cargo en el Ejecutivo llegó en 2016, cuando la entonces presidenta Michelle Bachelet la nombró subsecretaria de Previsión Social.