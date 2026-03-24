A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado este lunes una pausa de cinco días de los ataques contra plantas eléctricas e infraestructuras de energía en Irán , medios de este país reportan que los bombardeos de Washington y Tel Aviv continúan afectando este tipo de instalaciones. Al mismo tiempo, Washington sigue enviando tropas y fuerzas militares a la región, según reportes de medios estadounidenses.

La agencia de noticias iraní Fars reportó el martes que “como parte de los ataques en curso llevados a cabo por el enemigo sionista y estadounidense, el edificio de la administración de gas y la estación de regulación de presión de gas en la calle Kaveh, en Isfahán, fueron atacados”, añadiendo que las instalaciones en el centro de Irán resultaron “parcialmente dañadas”.

Asimismo, otro ataque alcanzó el gasoducto de la planta eléctrica de Jorramshahr, en el suroeste del país. Autoridades locales señalaron que un misil impactó fuera de la estación de gasoducto y que no se registraron víctimas. El suministro continuó en Jorramshahr gracias a los esfuerzos de reparación, y, en un reporte posterior el martes, la agencia Fars declaró, citando a un funcionario iraní, que el ataque no afectó a las operaciones de la planta.

Trump había declarado el lunes que la pausa responde a “conversaciones muy buenas y productivas” con Teherán durante los últimos dos días, y que se trata de un aplazamiento limitado únicamente a los objetivos energéticos. No obstante, poco después, Irán negó haber mantenido conversaciones con Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo a la agencia oficial de noticias IRNA que no ha habido negociaciones o diálogo con Washington en los últimos 24 días, desde que desató lo que describe como su “guerra impuesta”.

Cabe destacar que, posteriormente, un reporte del medio estadounidense Semafor citó a un funcionario anónimo de EE.UU. que informó que esta suspensión solo aplicaba a las instalaciones energéticas, sin incluir “objetivos militares, la marina, los misiles balísticos ni la base industrial de defensa”.

El contexto regional continúa siendo tenso. Trump había amenazado el sábado con “aniquilar” las plantas eléctricas de Irán si Teherán no reabría completamente el estrecho de Ormuz al transporte comercial en un plazo de 48 horas. En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que cualquier ataque a la infraestructura energética del país desencadenaría represalias inmediatas sobre redes energéticas regionales y plantas desalinizadoras, especialmente aquellas que, según el grupo, apoyan a Israel o a Estados Unidos en su ofensiva sobre Teherán.

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Mientras, Estados Unidos sigue enviando tropas y fuerzas militares a la región, según reportes.