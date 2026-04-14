En medio de su gira por China, que además coincide con la creciente distancia que ha marcado frente a Estados Unidos, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo un claro llamado a la necesidad de implementar cambios para garantizar un orden mundial "más inclusivo, más representativo y más democrático”.

"Lo que preferimos es dedicar todos nuestros esfuerzos a reformar un orden mundial que ha garantizado la paz durante muchas décadas, y también a hacerlo mucho más inclusivo, más representativo y más democrático", declaró Sánchez durante una rueda de prensa este martes, tras reunirse en Beijing con el presidente de China, Xi Jinping.

Sánchez también afirmó haber conversado con Xi sobre "las reformas que nuestro sistema multilateral necesita para reconocer mejor la realidad multipolar del mundo actual".

El presidente español acusó además a Israel de violar el derecho internacional en medio de las tensiones con Irán, afirmando que Madrid había calificado desde el principio la guerra "iniciada unilateralmente" por Estados Unidos e Israel como un "error" y una "ilegalidad". Durante largo tiempo, Sánchez ha sido un crítico abierto del genocidio de Tel Aviv en Gaza, y bajo su gestión España reconoció a Palestina como Estado en 2024.

Siguiendo la línea de estas posturas, el mandatario señaló que, en momentos en que el orden internacional "se pone abiertamente en entredicho", el mundo debería volver a los principios y fundamentos.

La ONU “dejó de funcionar”

Las declaraciones de Sánchez se producen en medio de los crecientes llamados de múltiples líderes mundiales para reformar las instituciones de gobernanza global, con el objetivo de que reflejen los cambiantes equilibrios geopolíticos.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha sostenido durante mucho tiempo que la estructura actual de las Naciones Unidas ya no refleja las realidades actuales, y ha instado repetidamente a una reforma integral del organismo, en particular de su Consejo de Seguridad.

Erdogan ha promovido el lema “el mundo es más grande que cinco”, en referencia a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y ha abogado por una estructura de toma de decisiones más inclusiva que otorgue mayor representación a los países en desarrollo.