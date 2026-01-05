La imagen del presidente Nicolás Maduro, capturado y trasladado a Estados Unidos luego de un ataque “a gran escala” en Venezuela, desató un sismo político en América Latina, con protestas y celebraciones en varias ciudades de la región, incluida Caracas.
Mientras miles de manifestantes se movilizaron en la capital de Venezuela para condenar la acción de Washington, venezolanos fuera de su país salieron a las calles de otros lugares de la región, y hasta del mundo, para celebrar la detención y exigir una transición política en su nación: desde Argentina, Colombia y México hasta Honduras, Miami y España.
“¡Liberen a nuestro presidente!”, desde las calles de Caracas
En la capital venezolana, alrededor de 2.000 partidarios de Maduro se manifestaron este domingo para exigir la liberación del mandatario y de su esposa.
Entre la multitud, podían leerse consignas de respaldo al líder. “Liberen a nuestro presidente”, se leía en un cartel sostenido por un hombre con una camisa de franela roja que llevaba la imagen del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, predecesor y mentor de Maduro. Otro mensaje afirmaba: “Venezuela no es colonia de nadie”, en alusión al anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien el sábado aseguró que Washington “dirigirá” Venezuela durante un período de transición aún no especificado.
A la movilización asistieron ministros, diputados y otras autoridades del oficialismo, entre ellas la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, quien en declaraciones a la agencia de noticias EFE acusó al Gobierno de Trump de “secuestrar” a Maduro y a la primera dama durante un ataque que calificó de “vil y cobarde”.
"Esta movilización es para el rescate de nuestros secuestrados, el pueblo movilizado es el único que puede ejercer la presión real para que nuestro presidente y nuestra primera combatiente sean liberados", aseguró la ministra.
“El imperio los secuestró. ¡Los queremos de vuelta!”, se leía en varias imágenes de Maduro, algunas junto a Flores, que portaban los asistentes a la marcha en Caracas.
Durante la protesta, los participantes también corearon consignas como “Maduro, aguanta, el pueblo se levanta”. Algunos manifestantes expresaron su respaldo personal al mandatario detenido. Manuel Echenique, de 64 años, lo describió como “el hombre de la paz” y advirtió que, sin él, “no va a haber paz, pongan a quien pongan” en el poder.
“Donald Trump, devuélvannos a Nicolás, te lo pedimos, que lo sepa el mundo entero”, dijo Echenique a EFE, al asegurar que está dispuesto “a todo” hasta “vencer”.
Al término de la marcha, tomaron la palabra varios funcionarios, entre ellos Rosinés Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez y presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), quien afirmó que el oficialismo está “defendiendo la patria”.
Especulaciones sobre supuesta traición a Maduro
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que gran parte del equipo de seguridad de Maduro fue asesinado a sangre fría, así como militares y civiles, pero no proporcionó cifras.
Un grupo de médicos declaró a la agencia AFP que alrededor de 70 personas murieron y 90 resultaron heridas.
Los manifestantes en Caracas también hicieron eco de las especulaciones de que Maduro había sido traicionado por un miembro de su círculo íntimo, lo que allanó el camino para que las fuerzas especiales estadounidenses se lo llevaran en la mayor base militar del país.
"¿Cómo es posible... que las defensas aéreas no funcionaran?", preguntó un contador de 69 años que se identificó como Papa Juancho. "Nicolás Maduro fue destituido por traidores, porque con la seguridad que tenía, esto nunca debió haber sucedido", dijo.
Por su parte, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, también expresó sus sospechas sobre la presencia de espías en el entorno de su padre en un mensaje de audio compartido en redes sociales el domingo. "La historia dirá quiénes fueron los traidores", sostuvo.
Protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Honduras
También se registraron manifestaciones en Honduras. Un grupo de personas protestó este domingo frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, la capital, para condenar “enérgicamente” lo que calificaron como una “agresión militar de Washington contra Venezuela” y denunciar el “secuestro” del presidente Nicolás Maduro y de su esposa.
“Estos hechos constituyen una grave y flagrante violación del Derecho Internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos”, afirmó Yamileth González, presidenta de la Asociación de Solidaridad y Amistad Honduras-Venezuela.
Durante la lectura de un comunicado frente a la sede diplomática, donde se congregó más de un centenar de manifestantes, González sostuvo que la captura de Maduro y Cilia Flores representa “el avance del llamado corolario Trump a la Doctrina Monroe, una reedición abierta y descarada de la política de dominación colonial sobre nuestra América”.
Asimismo, señaló que la “agresión” contra Venezuela constituye un ataque “contra todos los pueblos de América Latina y el Caribe que se atreven a construir caminos soberanos”, y expresó su “solidaridad irrestricta” con el pueblo venezolano, con el gobierno que calificó de “legítimo” y con su “derecho a decidir su propio destino sin injerencias externas”.
Venezolanos en Argentina exigen una “transición plena”
Mientras los partidarios de Maduro denunciaron su captura, miles de venezolanos residentes en otros países también salieron a las calles, aunque con un mensaje distinto: celebrar la acción de Estados Unidos y exigir una transición pacífica en su país tras la intervención.
Uno de los focos de estas movilizaciones se registró en Argentina. Este domingo, grupos de venezolanos se concentraron en Buenos Aires, la capital, para reclamar una transición plena a la democracia en su nación, luego de la captura de Maduro.
Entre los manifestantes estuvo Pedro Sucre, un venezolano de 40 años radicado en Argentina desde 2011, quien expresó a EFE una postura cauta tras la detención de Maduro. “Me llenó de júbilo, pero nos preguntamos qué va a pasar ahora, porque no tiene precedentes”, afirmó.
Durante la movilización también participó la senadora del partido de gobierno Patricia Bullrich, quien sostuvo que Maduro “oprimió y destruyó Venezuela durante más de 26 años”, forzando la salida de casi nueve millones de venezolanos al exterior.
Según datos oficiales de 2023, en Argentina residen más de 220.000 venezolanos, lo que convierte al país en el octavo del mundo con mayor población de esa nacionalidad.
Entre los asistentes también estuvo Zulinex Zacarías, diseñadora gráfica de 26 años radicada en Argentina desde hace un año y medio. “Fue una mezcla de emociones porque Trump no es una persona de mi confianza, pero igual me alegré porque por fin cayera Maduro”, afirmó.
Una “transición pacífica”, el mensaje desde Ciudad de México
Al igual que en Argentina, los venezolanos residentes en México también reflexionaron sobre el futuro de su país. Este domingo, cientos de miembros de esta población se movilizaron por las principales avenidas de la Ciudad de México para exigir una transición política y pacífica en la nación latinoamericana tras la operación de EE.UU., así como para celebrar lo que describieron como el fin de un periodo “de mucho horror” y el inicio de un camino hacia la libertad.
El ánimo de la jornada quedó reflejado en los testimonios de los asistentes. Milagros Torres, venezolana residente en México, señaló a la agencia EFE que la movilización estuvo marcada por la esperanza. “Nos sentimos felices, al fin vamos un paso adelante hacia la libertad de Venezuela. No saben la emoción tan grande que es para todos nosotros”, expresó.
En la misma línea, Danhalit Zamalloa, otra migrante venezolana, afirmó que por primera vez siente que su país tiene “la oportunidad de estar libre” y que se trata “del inicio de tener una patria”. Al recordar los años previos a este cambio, evocó las protestas en las que tuvo que huir de las fuerzas de seguridad, “tragando bomba y corriendo del gobierno”.
Venezolanos en Colombia salen a las calles a la expectativa del futuro de su país
Mientras tanto, los venezolanos en Colombia también siguieron con atención los acontecimientos y el futuro político de su país. Cientos de ciudadanos venezolanos salieron a las calles de las principales ciudades colombianas para celebrar la detención de Maduro, aunque se declararon a la expectativa sobre el rumbo que tomará Venezuela tras los anuncios realizados el sábado por Trump.
En Bogotá, los manifestantes desplegaron pancartas con mensajes como “Alza la voz Venezuela contra la dictadura desde Bogotá” y “Unidos es mejor”, hicieron sonar cornetas y, como en jornadas anteriores, entonaron el himno nacional venezolano. Movilizaciones similares se registraron también en ciudades como Medellín y Cali.
Durante las protestas, voceros de la oposición venezolana expresaron sus demandas políticas. Daniel Navarro, portavoz de la plataforma opositora Comando con Venezuela, afirmó ante la prensa que los manifestantes exigen el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela, al considerar que fue el legítimo ganador de las controvertidas elecciones de 2024.
Navarro subrayó que el proceso de transición no será inmediato. “Esto puede tomar semanas o meses; es una dinámica que va cambiando constantemente”, señaló, en referencia a la incertidumbre que rodea el escenario político venezolano.
Según cifras oficiales, alrededor de 2,8 millones de los más de siete millones de venezolanos que emigraron en la última década han encontrado refugio en Colombia.
Los venezolanos en España piden que Edmundo González tome posesión
En sintonía con las movilizaciones registradas en otros países, las protestas en España también estuvieron marcadas por llamados a que Edmundo González Urrutia asuma la Presidencia de Venezuela y a que se avance hacia una transición democrática.
En torno a un millar de opositores venezolanos se concentraron en Madrid para pedir “fe, esperanza, confianza y paciencia” hasta que González Urrutia, actualmente exiliado en el país, asuma la Presidencia de Venezuela acompañado por la líder opositora María Corina Machado.
Durante la concentración, el coordinador en España del movimiento que lidera Machado, Vente Venezuela, y de la coalición opositora Comando con Venezuela, José Antonio Vega, llamó a no centrarse en la coyuntura inmediata. “No nos centremos en la coyuntura, miremos el proceso”, pidió ante los asistentes.
Vega sostuvo que el escenario actual abre una “nueva fase” orientada a construir la paz y la seguridad necesarias para que asuma el poder González Urrutia. Entre las pancartas, una resumía el mensaje de la jornada: “Venezuela ya decidió. Edmundo, sí; Delcy, no”, en referencia a la designación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
Un manifestante que sigue viviendo en España hace un año afirmó a EFE, la captura de Maduro es un paso clave tras “26 años de chavismo” y que no le importa “esperar seis meses” por una “transición democrática pacífica” con González y Machado. Sobre el interés de Trump en el petróleo venezolano, afirmó: “Hoy en día, a los venezolanos es lo que menos nos importa”.
Venezolanos celebran en Miami a la espera de una transición liderada por Machado
El debate sobre quién debe liderar la transición política en Venezuela se trasladó también a la diáspora en Miami, Estados Unidos. Este domingo, venezolanos residentes en la ciudad continuaron las celebraciones por la captura de Nicolás Maduro, con la esperanza de que la líder opositora María Corina Machado o Edmundo González Urrutia asuman eventualmente la Presidencia del país suramericano.
“Ya empezó la transición y estamos tremendamente felices”, aseguró a EFE Adán Acosta, un joven venezolano que participó en la manifestación convocada en Miami por el partido de Machado, Vente Venezuela.
Ese entusiasmo inicial estuvo acompañado por una mezcla de alivio y cautela entre los asistentes. Una de las manifestantes, Leidy Avilán, relató que “al principio teníamos mucho miedo, pero después de ver la imagen de Maduro que compartió el presidente Donald Trump nos quedamos más tranquilos. Desde aquel momento sentimos mucha felicidad, aunque seguimos a la espera de ver cómo se da la transición”.
Para muchos, la expectativa política se entrelaza con anhelos personales largamente postergados. “Si no eres venezolano no puedes entender lo que se siente. Llevo 26 años esperando este momento”, expresó Elías Benasayag, al pensar en la posibilidad de reencontrarse con su familia.
Las celebraciones comenzaron el mismo día del ataque estadounidense, cuando miles de venezolanos salieron a las calles, y se extendieron hasta este domingo, con un nuevo despliegue de banderas, gorras, pancartas, imágenes de Maduro tras las rejas y mensajes de agradecimiento a Trump.