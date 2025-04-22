La muerte del papa Francisco marca el final de un pontificado que transformó profundamente la imagen de la Iglesia católica. A sus 88 años, el primer papa latinoamericano falleció este lunes tras sufrir un derrame cerebral y una insuficiencia cardíaca, según informó el Vaticano.

Con su partida, la Santa Sede ha empezado a activar los protocolos tradicionales que rigen la transición papal. Esto incluye la exposición del féretro, el funeral y el próximo cónclave para elegir a su sucesor.

El último encuentro con sus fieles



Las personas que quieran despedirse de Francisco podrán hacerlo desde este miércoles, cuando su féretro sea trasladado en la basílica de San Pedro. Hasta ese momento, el papa es velado en la capilla de la Casa de Santa Marta, su residencia desde 2013 y donde murió.

Vestido con una casulla roja, mitra blanca y un rosario entre las manos, el cuerpo de Jorge Mario Bergoglio reposa en un féretro abierto, escoltado por guardias suizos, en medio de estrictas medidas de seguridad y una cobertura mediática internacional.

El funeral



El funeral del papa Francisco comenzará este sábado a las 10:00 a.m. (hora local) con una misa en la Plaza de San Pedro, frente a la basílica del mismo nombre. Será una ceremonia multitudinaria, a la que se espera asista medio millón de personas, según la prensa italiana, entre ellos jefes de Estado y monarcas de todo el mundo.

A diferencia de sus predecesores inmediatos, Francisco escogió que la basílica de Santa María la Mayor de Roma acoja sus restos mortales para la eternidad en una sepultura "sencilla", donde la única inscripción sea "Franciscus", su nombre de papa en latín.

El año pasado, Francisco simplificó los rituales funerarios y, entre otras disposiciones, estableció que su cuerpo no fuera trasladado al Palacio Apostólico —donde decidió no vivir desde su elección en 2013—, y que fuera expuesto a los fieles en un ataúd abierto, en lugar de sobre un catafalco en la basílica.

A lo que se suma que horas después de su muerte, el Vaticano publicó un testamento en el que el pontífice dio instrucciones precisas sobre su lugar de descanso: "El nicho ubicado en la nave lateral entre la capilla Paolina (capilla de Salus Populi Romani) y la capilla Sforza de la mencionada basílica papal".

Esta decisión está en sintonía con su estilo austero y su visión pastoral centrada en los pobres y marginados.