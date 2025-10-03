Dos años de genocidio, múltiples desplazamientos y los asesinatos de su esposo y su padre en ataques israelíes han reducido la vida de Lamis Dib en la sitiada Gaza a una lucha constante por sobrevivir. "Es indescriptible", indica Dib, de 31 años y madre de dos hijos, sobre los ataques que continúan devastando el enclave.

"El viernes 6 de octubre de 2023, el último día antes de la ofensiva, fue hermoso", recordó. Su hija mayor, Suwar, que tenía en ese momento cinco años, acababa de empezar el jardín de infantes. Desde la ventana de su apartamento en Sheikh Radwan, un barrio de clase media en el norte de la Ciudad de Gaza, Dib la miraba llegar a casa cada tarde.

Su hijo Amin, entonces de tres años, "ocupaba todo mi tiempo", dijo Dib, quien a menudo lo llevaba a la playa cercana.

Había estudiado para convertirse en trabajadora social, pero no pudo encontrar empleo en la empobrecida economía de Gaza antes de la ofensiva, paralizada en gran parte por un estricto bloqueo israelí —por tierra, mar y aire— desde 2007.

Aun así, había construido "una familia feliz" con su esposo, un contador que se aseguraba de que ella "nunca le faltara nada".

Su vecindario fue uno de los primeros en ser bombardeados por Israel después del 7 de octubre. Desde entonces, la campaña genocida de Israel ha matado a alrededor de 67.000 palestinos en Gaza. Las cifras no incluyen a unos 11.000 palestinos que se teme permanecen bajo los escombros de viviendas destruidas. Además, expertos sostienen, sin embargo, que el número real de muertos supera significativamente lo informado por las autoridades locales, y lo estiman en hasta 200.000 personas.

La destrucción en Gaza es vasta: vecindarios enteros arrasados y millones de toneladas de escombros cubren ahora áreas donde las familias alguna vez vivieron. Edificios, hospitales, escuelas y sistemas de agua y saneamiento han soportado el peso de los ataques israelíes, con consecuencias humanitarias severas para los más de dos millones de habitantes del territorio.

Y cientos de miles de palestinos sin hogar se hacinan en refugios, campamentos improvisados y áreas abiertas, sin acceso a condiciones básicas.

“Carrera contra la muerte”

Cuando el área de Dib fue atacada por Israel, ella y su familia huyeron a un distrito cercano — la primera de una serie de expulsiones — antes de huir del norte de Gaza hacia Jan Yunis, en el sur. "Fue uno de los días más difíciles de nuestras vidas", dijo Dib, describiendo su larga travesía por caminos destruidos y a través de puntos de control militares israelíes.

Desde entonces, Dib y sus hijos han sido desplazados 11 veces.

"Cada mudanza era una carrera contra la muerte, bajo ataques aéreos. Era como si estuviera en piloto automático: cargaba a mis hijos, los sostenía contra mí y corría sin mirar atrás, sin saber a dónde íbamos", relató.

Cuando la familia se refugió en la ciudad sureña de Rafah por un tiempo, la escasez y la aglomeración eran la norma.

"Durante seis meses, en Rafah, 30 de nosotros dormíamos en una sola habitación sin baños. Era difícil expresar lo que sentíamos: confinamiento, ataques aéreos constantes, hambre, sed, falta de higiene y ausencia total de privacidad", explicó.