“Los argentinos somos capaces de cualquier cosa para llegar a un Mundial”, asegura Miguel Silio. Este escribano de 55 años que siempre llevó la pasión por el fútbol en su ADN se lanzó a recorrer América en bicicleta para llegar a Estados Unidos, donde la selección argentina disputará los primeros partidos de la Copa del Mundo 2026. “Me da ternura ver el esfuerzo de miles de compatriotas para estar allí”, expresa a TRT Español.

Silio partió rumbo al Mundial el 16 de agosto de 2025 junto a dos amigos desde Gualeguaychú, una ciudad ubicada a 230 kilómetros de la capital de Argentina, Buenos Aires. Desde entonces atravesó 16 países y condujo un promedio de 100 kilómetros por día, durmió en carpas, iglesias, parques y viviendas de conocidos. “Financiamos el viaje con ahorros, es una experiencia muy austera”, afirma.

Este será su tercer mundial, luego de Rusia 2018 y Qatar 2022, a los que llegó en bicicleta desde Madrid. Aunque aún no tiene tickets para ningún partido, mantiene la esperanza de obtenerlas en las próximas semanas. “Hay mucha demanda y una gran cantidad de argentinos que quieren conseguir entradas”, dice desde la Ciudad de México, mientras encara el tramo final hacia Kansas, en Estados Unidos, donde hará base el equipo de Lionel Messi.

Los argentinos con la ilusión encendida

En un país donde el fanatismo por el fútbol atraviesa a todas las generaciones y latitudes, la llama de la ilusión se mantiene encendida tras haber conquistado la victoria en el Mundial de Qatar 2022.

Entonces, unos 35 mil argentinos viajaron a alentar a la selección, según estimaciones oficiales , a pesar de los costos y las largas distancias.

Ahora, es posible que la afluencia sea mayor debido a la cercanía y el vínculo con el país. Un año atrás, el público argentino invadió las ciudades estadounidenses donde se disputó el Mundial de Clubes.

Sin embargo, en esta edición los hinchas argentinos que anhelan un lugar en las tribunas deberán volver a hacer grandes sacrificios, si se tiene en cuenta el precio de los pasajes, el hospedaje, la comida y las entradas.

El equipo de Messi integra el Grupo J y debutará el 16 de junio ante Argelia en el estadio Arrowhead, en Kansas. Luego se enfrentará a Austria el 22 de junio y a Jordania el 27, ambos partidos en Dallas.

Un aluvión de argentinos

Para este Mundial, la FIFA dispuso la venta a “precio dinámico”. Los boletos oscilan entre 60 y 620 dólares para la primera fase. Además se habilitó la reventa oficial, debido a que la demanda superó la oferta inicial y se agotaron los tickets.

Así, los boletos con mejor ubicación para el debut de Argentina pueden costar de 1.000 a 5.000 dólares e incluso se ofertan asientos por 16.000 dólares en el sitio de reventa.

A pesar de que los argentinos hoy tienen más facilidades para acceder a dólares por el tipo de cambio estable y la distensión de las restricciones a la compra de divisa extranjera, los salarios registrados de la población cayeron 2,1% en 2025, de acuerdo con datos oficiales .

Un trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre 2018 y 2024 indica que los salarios perdieron un 18,8%, mientras que desde 2021 hay un descenso sostenido de los ingresos familiares , según datos del think thank Fundar.

Aún así, para Lavih Abraham, economista de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, en el Mundial 2026 “habrá un aluvión de argentinos”. “El 10 o 20% de la población, entre cinco y 10 millones de habitantes, tienen ingresos que les permiten viajar”, asegura a TRT Español.