Una madre palestina en el sur de Gaza está transformando cajas desechadas de ayuda humanitaria en coloridos faroles de Ramadán, con la intención de recuperar esta tradición y sembrar algo de alegría tras más de dos años de ofensiva genocida de Israel.

Reihan Sharab, de 32 años, convierte el cartón sobrante de paquetes de ayuda vacíos o dañados en faroles brillantes, en medio de los estrechos callejones de un campamento de desplazados en la zona de Al-Mawasi, en el oeste de Jan Yunis.

Sentada frente a su tienda de campaña, Sharab corta las cajas en pequeñas piezas para formar las estructuras de los faroles, y luego las cubre con telas que llevan los patrones geométricos tradicionales en colores vibrantes.

“Los faroles aquí no son sólo una decoración, sino un mensaje de que podemos crear alegría incluso a partir de cosas que estaban asociadas con la necesidad”, declaró Sharab a la agencia de noticias Anadolu.

Durante los últimos dos años, el Ramadán, un mes bendito para los musulmanes, ha transcurrido con dolor y pérdida para los palestinos en Gaza, quienes han soportado una ofensiva israelí de más de dos años acompañada de una grave hambruna, con pocos de los rituales o preparativos habituales.

Los faroles iluminados y coloridos marcaron durante mucho tiempo la llegada del Ramadán en Gaza, donde las familias solían comprarlos para alegrar a los niños y animarlos a ayunar. Tradicionalmente, las tiendas y las calles se decoraban con grandes faroles de tela durante todo el mes.

Según datos del Banco Mundial, la ofensiva israelí ha empujado a todos los residentes de Gaza a la pobreza, y la mayoría depende de la ayuda humanitaria, cuya entrada Israel restringe estrictamente.

Casi cada casa o tienda de campaña en Gaza contiene ahora cajas de cartón que llegan llenas de alimentos y suministros de ayuda.

Materiales simples: de la escasez a la creatividad

Con herramientas limitadas, Sharab fabrica faroles que parecen brillantes y festivos a pesar de sus componentes básicos.

Explicó que los palestinos recibieron originalmente los paquetes de ayuda para cubrir necesidades diarias, pero ella decidió transformarlos en “algo que siembre alegría en el corazón de los niños”.

“Intento devolver los rituales del Ramadán a los hogares palestinos después de que estuvieran ausentes durante dos años a causa de la ofensiva (israelí)”, afirmó.

Sus opciones eran limitadas debido al impacto del conflicto. Dijo que utilizar materiales disponibles refleja la capacidad de “adaptarse y convertir los recursos más simples en algo hermoso”.

Sharab comenzó a fabricar faroles hace unos cinco años, elaborando el primero para su hijo.

“Al principio usé cartón, luego introduje madera al año siguiente. Durante la ofensiva dejamos de hacerlos debido al desplazamiento y a la pérdida de nuestra casa, pero hoy he vuelto a fabricarlos”, señaló.

Aunque no había planeado retomar el proyecto esta temporada debido al aumento de los costos de las materias primas, utilizó las cajas disponibles para producir faroles para niños, tiendas, mezquitas y el campamento.