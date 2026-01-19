En paralelo, según un borrador de los estatutos fundacionales, al que accedieron los medios Bloomberg y The Atlantic, los países que deseen integrar la Junta deberán pagar 1.000 millones de dólares como membresía.

El documento, según Bloomberg, establece que los miembros tendrán mandatos de tres años, renovables por decisión del presidente de EE.UU. Sin embargo, quienes aporten más de 1.000 millones de dólares durante el primer año no estarán sujetos a ese límite temporal. El texto no especifica en qué se invertirá el dinero.

La Casa Blanca afirmó en la red social X que esta medida “ofrece membresía permanente a los países socios que demuestren un compromiso profundo con la paz, la seguridad y la prosperidad”.

Hamás y el comité tecnócrata: la administración de Gaza

Uno de los organismos ya está en funcionamiento: el Comité Nacional para la Administración de Gaza, integrado por tecnócratas palestinos. El comité fue autorizado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU y por el plan de paz de 20 puntos del presidente Trump. Su objetivo es gobernar Gaza bajo la supervisión de la Junta de Paz.

El jefe del organismo, Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, asumió formalmente sus funciones este domingo. El comité está integrado por 15 miembros, que no son políticos de carrera, sino expertos técnicos.

Shaath señaló que el comité operará “bajo la guía de la Junta de Paz, presidida por el presidente Donald J. Trump, y con el apoyo y la asistencia del Alto Representante para Gaza”. Este último será, informó la Casa Blanca, el exenviado de la ONU Nickolay Mladenov.

Hamás confirmó que está preparado para entregar esta semana la administración de Gaza al comité, según reveló a la agencia de noticias EFE una fuente del grupo. Añadió que el grupo de resistencia palestino reafirmó “su pleno compromiso” de transferir la administración del enclave, y que ya acordó con los mediadores egipcios todos los detalles del proceso, mientras que instruyeron a sus estructuras internas a entregar los cargos y los archivos administrativos.

"Puede afirmarse que Gaza está desde ahora bajo la administración del comité, y se espera que todas las partes pertinentes cumplan sus promesas de entregar ayuda, iniciar la reconstrucción y aliviar el sufrimiento de los residentes" del devastado enclave palestino, sostuvo.

No obstante, Hamás envió una carta a los mediadores en la que exige la implementación plena de la primera fase del alto el fuego antes de discutir la entrega de armas en la segunda etapa. Entre los reclamos figuran la apertura del paso de Rafah, el ingreso de viviendas prefabricadas, la entrega de la ayuda acordada y maquinaria pesada, así como el fin de las violaciones del alto el fuego por parte de las fuerzas israelíes.

Organizaciones que representan a familias palestinas en Gaza anunciaron su pleno respaldo al comité tecnócrata, y se comprometieron a proteger su labor y facilitar sus tareas humanitarias. El pronunciamiento se realizó durante una reunión en el hospital Mártires de Al-Aqsa, en Deir Al-Balah, en el enclave.

Alaa al-Din Al-Aklouk, jefe del Encuentro de Familias, calificó la creación del comité como “un hito nacional clave”. Hosni Al-Maghni, líder de los Comités de Clanes Palestinos, afirmó que respaldar al organismo representa “una oportunidad final que no debe desperdiciarse”.

Añadieron que el comité enfrenta “tareas pesadas y complejas”, particularmente a la luz de la destrucción generalizada causada por la ofensiva genocida de Israel en Gaza durante los últimos dos años, que devastó la infraestructura, profundizó la pobreza, agravó el hambre y desplazó a cientos de miles de personas.

Directorio Ejecutivo: composición y rechazo de Israel

El Directorio Ejecutivo, por su parte, tendrá como función apoyar la administración de Gaza y la prestación de servicios, actuando como órgano de consulta y respaldo de la Junta de Paz principal. Aunque opera bajo el paraguas de ese organismo, desempeña un rol clave.

Sus integrantes, anunciados inicialmente por la Casa Blanca y sin reportes de cambios, son:

Steve Witkoff

Jared Kushner

Tony Blair

Marc Rowan, financiero estadounidense

Nickolay Mladenov, ex enviado de la ONU

Sigrid Kaag, coordinadora de la ONU para Gaza

Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye

Ali Al Thawadi, diplomático de Qatar

General Hassan Rashad, jefe de inteligencia de Egipto

Reem Al Hashimy, ministra emiratí

Yakir Gabay, empresario israelí

Este directorio en particular recibió amplias críticas por parte de Israel. El sábado, la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, señaló: “El anuncio sobre la composición del Directorio Ejecutivo de Gaza, que está subordinado a la Junta de Paz, no fue coordinado con Israel y contradice su política”. “El primer ministro instruyó al ministro de Relaciones Exteriores a contactar al secretario de Estado de EE.UU. sobre este asunto”, añadió.