Aunque la crisis humanitaria persiste y los ataques de Israel no se han detenido por completo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado los organismos que supervisarán la administración de Gaza en el marco de la segunda fase del alto el fuego que, según afirmó, ya ha comenzado.
La Casa Blanca explicó que se han creado tres organismos: la Junta de Paz, el Directorio Ejecutivo y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés).
Mientras el comité, integrado por tecnócratas palestinos, ya inició sus funciones y Hamás afirmó que está preparado para entregarle la administración del enclave, aún no está todo definido respecto a la Junta de Paz, el organismo que supervisará de forma directa la labor del comité.
Trump envió invitaciones a decenas de jefes de Estado para sumarse a la junta principal, mientras que gobiernos de distintos países reaccionaron con cautela el domingo ante la propuesta. En cuanto al Directorio Ejecutivo, que tendrá una función de consulta y apoyo a la junta principal, no hubo cambios más allá del anuncio inicial, aunque recibió críticas por parte de Israel.
Estas son las claves de cada uno y los principales puntos a tener en cuenta.
Junta de Paz: miembros e invitados
Trump será el principal integrante y presidirá la Junta de Paz, cuya función será supervisar la administración de Gaza por parte del comité tecnocrático y, en líneas generales, la aplicación del plan de paz de 20 puntos presentado por EE.UU., que sirve de base al actual alto el fuego.
Los miembros fundadores confirmados, según el anuncio de la Casa Blanca, son:
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.
Steve Witkoff, enviado especial de EE.UU.
Jared Kushner, yerno y asesor de Trump
Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido
Marc Rowan, financiero estadounidense
Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial
Robert Gabriel, asesor político de EE.UU.
No obstante, el número de integrantes podría ampliarse. El Gobierno de Trump envió invitaciones a otros líderes desde el sábado, algunos de los cuales aceptaron, mientras que otros reaccionaron con cautela y aún no confirmaron su participación. Varios de ellos especificaron que fueron llamados como miembros fundadores, aunque no se conocieron detalles sobre todos.
Quienes confirmaron su aceptación o dieron a entender que aceptarían, se encuentran:
Viktor Orbán, primer ministro de Hungría (aceptó)
Javier Milei, presidente de Argentina (aceptaría)
Santiago Peña, presidente de Paraguay (aceptaría)
Mark Carney, primer ministro de Canadá (aceptaría)
Entre quienes evalúan la propuesta:
Vladimir Putin, presidente de Rusia
Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto
Rey Abdalá II de Jordania
Quienes confirmaron la invitación, pero no hicieron declaraciones directas sobre si aceptarían:
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia
Edi Rama, primer ministro de Albania
Nicusor Dan, presidente de Rumania
Nikos Christodoulides, presidente de Chipre administrado por Grecia
Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán
Narendra Modi, primer ministro de India
Membresía de 1.000 millones de dólares, críticas y advertencias
No obstante, también surgieron advertencias y críticas. La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, afirmó que la Junta de Paz “no es legal”: “Se trata de un intento descarado de imponer, mediante la amenaza de una fuerza continua contra una población prácticamente indefensa, los intereses de EE.UU. e Israel”, declaró.
Varios medios recogen declaraciones anónimas de otros países que expresaron su preocupación por el posible impacto de la iniciativa en el trabajo de la ONU y que pueda "socavar" el rol del Consejo de Seguridad.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, sostuvo que “cree que los Estados miembros son libres de asociarse en diferentes grupos”, según su portavoz, ante un borrador estadounidense sobre una Junta de Paz. A la vez, remarcó: “Las Naciones Unidas continuarán con su labor encomendada”.
En paralelo, según un borrador de los estatutos fundacionales, al que accedieron los medios Bloomberg y The Atlantic, los países que deseen integrar la Junta deberán pagar 1.000 millones de dólares como membresía.
El documento, según Bloomberg, establece que los miembros tendrán mandatos de tres años, renovables por decisión del presidente de EE.UU. Sin embargo, quienes aporten más de 1.000 millones de dólares durante el primer año no estarán sujetos a ese límite temporal. El texto no especifica en qué se invertirá el dinero.
La Casa Blanca afirmó en la red social X que esta medida “ofrece membresía permanente a los países socios que demuestren un compromiso profundo con la paz, la seguridad y la prosperidad”.
Hamás y el comité tecnócrata: la administración de Gaza
Uno de los organismos ya está en funcionamiento: el Comité Nacional para la Administración de Gaza, integrado por tecnócratas palestinos. El comité fue autorizado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU y por el plan de paz de 20 puntos del presidente Trump. Su objetivo es gobernar Gaza bajo la supervisión de la Junta de Paz.
El jefe del organismo, Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, asumió formalmente sus funciones este domingo. El comité está integrado por 15 miembros, que no son políticos de carrera, sino expertos técnicos.
Shaath señaló que el comité operará “bajo la guía de la Junta de Paz, presidida por el presidente Donald J. Trump, y con el apoyo y la asistencia del Alto Representante para Gaza”. Este último será, informó la Casa Blanca, el exenviado de la ONU Nickolay Mladenov.
Hamás confirmó que está preparado para entregar esta semana la administración de Gaza al comité, según reveló a la agencia de noticias EFE una fuente del grupo. Añadió que el grupo de resistencia palestino reafirmó “su pleno compromiso” de transferir la administración del enclave, y que ya acordó con los mediadores egipcios todos los detalles del proceso, mientras que instruyeron a sus estructuras internas a entregar los cargos y los archivos administrativos.
"Puede afirmarse que Gaza está desde ahora bajo la administración del comité, y se espera que todas las partes pertinentes cumplan sus promesas de entregar ayuda, iniciar la reconstrucción y aliviar el sufrimiento de los residentes" del devastado enclave palestino, sostuvo.
No obstante, Hamás envió una carta a los mediadores en la que exige la implementación plena de la primera fase del alto el fuego antes de discutir la entrega de armas en la segunda etapa. Entre los reclamos figuran la apertura del paso de Rafah, el ingreso de viviendas prefabricadas, la entrega de la ayuda acordada y maquinaria pesada, así como el fin de las violaciones del alto el fuego por parte de las fuerzas israelíes.
Organizaciones que representan a familias palestinas en Gaza anunciaron su pleno respaldo al comité tecnócrata, y se comprometieron a proteger su labor y facilitar sus tareas humanitarias. El pronunciamiento se realizó durante una reunión en el hospital Mártires de Al-Aqsa, en Deir Al-Balah, en el enclave.
Alaa al-Din Al-Aklouk, jefe del Encuentro de Familias, calificó la creación del comité como “un hito nacional clave”. Hosni Al-Maghni, líder de los Comités de Clanes Palestinos, afirmó que respaldar al organismo representa “una oportunidad final que no debe desperdiciarse”.
Añadieron que el comité enfrenta “tareas pesadas y complejas”, particularmente a la luz de la destrucción generalizada causada por la ofensiva genocida de Israel en Gaza durante los últimos dos años, que devastó la infraestructura, profundizó la pobreza, agravó el hambre y desplazó a cientos de miles de personas.
Directorio Ejecutivo: composición y rechazo de Israel
El Directorio Ejecutivo, por su parte, tendrá como función apoyar la administración de Gaza y la prestación de servicios, actuando como órgano de consulta y respaldo de la Junta de Paz principal. Aunque opera bajo el paraguas de ese organismo, desempeña un rol clave.
Sus integrantes, anunciados inicialmente por la Casa Blanca y sin reportes de cambios, son:
Steve Witkoff
Jared Kushner
Tony Blair
Marc Rowan, financiero estadounidense
Nickolay Mladenov, ex enviado de la ONU
Sigrid Kaag, coordinadora de la ONU para Gaza
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye
Ali Al Thawadi, diplomático de Qatar
General Hassan Rashad, jefe de inteligencia de Egipto
Reem Al Hashimy, ministra emiratí
Yakir Gabay, empresario israelí
Este directorio en particular recibió amplias críticas por parte de Israel. El sábado, la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, señaló: “El anuncio sobre la composición del Directorio Ejecutivo de Gaza, que está subordinado a la Junta de Paz, no fue coordinado con Israel y contradice su política”. “El primer ministro instruyó al ministro de Relaciones Exteriores a contactar al secretario de Estado de EE.UU. sobre este asunto”, añadió.