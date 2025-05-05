La elección del próximo papa empezará este miércoles 7 de mayo y todas las miradas vuelven a concentrarse en la Ciudad del Vaticano. La despedida de Francisco ha marcado el fin de una era y el comienzo de un antiguo y ceremonioso proceso para elegir a su sucesor: el cónclave.

Del latín "cum clave" (bajo llave), el cónclave es una reunión a puerta cerrada en la que los cardenales menores de 80 años se encierran en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo papa, no podrán salir y no volverán a la "libertad" hasta completar su misión. La razón de este aislamiento es favorecer el consenso y evitar cualquier tipo de influencia externa.

Esta práctica se remonta al 1270, cuando los habitantes del Viterbo, entonces sede papal, cansados de años de indecisión, decidieron encerrar a los príncipes de la Iglesia hasta que eligieran a un nuevo papa.

Así, en la tarde del miércoles, se congregarán a puerta cerrada en la Capilla Sixtina para debatir el nombre del futuro papa, aunque sólo podrán votar o ser elegidos los menores de 80 años.

¿Cómo funciona el cónclave?

Esta jornada histórica comenzará con la misa 'Pro eligendo pontífice' en la basílica de San Pedro y después los electores irán en una procesión hasta la Sixtina cantando el "Veni creator".

Una vez dentro, jurarán y, acto seguido, el maestro de ceremonias expulsará a todos los no autorizados con la tradicional fórmula "Extra omnes" ("fuera todos"). Ahí será cuando se cerrarán las puertas para garantizar la máxima privacidad, utilizando incluso inhibidores de frecuencia.

¿Quiénes elegirán al nuevo papa? El cónclave más heterogéneo

Los cardenales electores que votarán por el nuevo papa son en total 133, después de dos bajas por motivos de salud: el español Antonio Cañizares y el keniano John Njue. Aún así, se trata del cónclave “más numeroso de toda la historia”, como dijo el profesor de Historia de la Iglesia italiano, Roberto Regoli, a la agencia de noticias EFE.

De ellos, 108 fueron nombrados por el papa Francisco, mientras que Benedicto XVI nombró 21 de ellos, y Juan Pablo II, cuatro.

Dado que un candidato necesita dos tercios de los votos para ser elegido, en esta ocasión se requieren 87 votos. Eduardo Baura, profesor español de Derecho Canónico, explicó a EFE que históricamente el pontífice se elegía por mayoría absoluta, “pero Benedicto XVI lo modificó para garantizar que el nuevo papa tuviese una amplia mayoría y un sentido de mayor consenso".

Este es el cónclave más heterogéneo de la historia, con cardenales procedentes de 70 países y el menor número de italianos de la historia. Así, en el proceso, se busca a los llamados “hacedores de reyes”, figuras conocidas por todos que sirven para aglutinar los votos en torno a quien será el próximo papa y concluir las votaciones en un tiempo breve.

Como señala Baura, el actual colegio de cardenales está compuesto por muchos cardenales “poco conocidos y que además se conocen poco entre ellos”, por lo que esto podría ser “una dificultad más para llegar a un acuerdo”. Añade, por otro lado, que no necesariamente esto será algo negativo, dado que esto supondría que “la elección habrá sido más meditada, más estudiada”.

Edad Dentro de la Capilla Sixtina la media de edad de los cardenales rondará los 72 años, con la mayoríad de ellos oscilando entre los 71 y los 80. El más veterano en participar será el español Carlos Osoro Sierra, que cumplirá los 80 años el próximo 16 de mayo, mientras que el más joven será el australiano Mikola Bychok, de 45 años, originario de Ucrania. Procedencia El continente más representado es Europa, con 53 cardenales, seguido de 37 americanos, (16 del norte, 4 del centro, y 17 del sur), 23 asiáticos, 18 africanos y 4 de Oceanía. Durante su pontificado, Francisco rediseñó la geopolítica eclesial: aunque los europeos siguen siendo mayoría, su número se ha reducido en favor de otras regiones, como Asia, África o América Latina. Así, aunque Italia es el país con más cardenales dentro del cónclave, en América Latina hay 7 cardenales electores de Brasil, 4 de Argentina y 2 de México, mientras que con un elector figuran Cuba, Guatemala, Nicaragua, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

