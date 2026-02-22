El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este sábado al 15% el arancel global sobre las importaciones que ingresan al país, redoblando su apuesta por mantener una política comercial agresiva un día después de que la Corte Suprema declarara ilegal gran parte de su programa arancelario.
Trump anunció en su plataforma Truth Social que, tras una revisión exhaustiva de la “extraordinariamente antiestadounidense decisión” del tribunal del viernes, que buscó frenar su programa de aranceles, su administración aumentaría los gravámenes “hasta el nivel plenamente permitido y legalmente probado del 15%”.
El mandatario ya había anunciado inicialmente un arancel del 10% inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema.
Además, Trump agregó que en los próximos meses su administración buscará vías alternativas para imponer aranceles “legalmente permisibles”.
El anuncio del sábado es el más reciente en un proceso errático que, durante el último año, ha visto cómo el equipo de Trump fijaba múltiples niveles arancelarios para distintos países exportadores hacia Estados Unidos, para luego modificarlos o revocarlos.
A primera vista, la medida también parece un intento de sortear el fallo más reciente de la Corte Suprema, que representó quizás el reproche más firme hasta ahora a los amplios y a menudo arbitrarios aranceles del presidente, considerados el eje de su política comercial internacional.
Presiones y castigos a países
Por ley, el nuevo arancel es temporal, permitido por un plazo de 150 días. Según una hoja informativa de la Casa Blanca, se mantienen exenciones para sectores que están bajo investigaciones separadas, incluidos el farmacéutico, así como para los bienes que ingresan bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Durante gran parte del último año, Trump impuso distintos niveles arancelarios para presionar o castigar a países, tanto aliados como adversarios.
El viernes, la Casa Blanca indicó que los socios comerciales que alcanzaron acuerdos arancelarios separados con la administración Trump también estarán sujetos al nuevo arancel global.
La Corte Suprema, de mayoría conservadora, falló el viernes por seis votos contra tres que una ley de 1977 en la que Trump se había apoyado para imponer aranceles repentinos a países individuales —alterando el comercio mundial— “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
Trump, quien había nominado a dos de los jueces que ahora lo desautorizaron, reaccionó con dureza y afirmó sin pruebas que el tribunal estaba influenciado por intereses extranjeros.
“Me avergüenzan ciertos miembros del tribunal, absolutamente avergüenzan, por no tener el valor de hacer lo correcto para nuestro país”, declaró Trump ante los periodistas.