El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este sábado al 15% el arancel global sobre las importaciones que ingresan al país, redoblando su apuesta por mantener una política comercial agresiva un día después de que la Corte Suprema declarara ilegal gran parte de su programa arancelario.

Trump anunció en su plataforma Truth Social que, tras una revisión exhaustiva de la “extraordinariamente antiestadounidense decisión” del tribunal del viernes, que buscó frenar su programa de aranceles, su administración aumentaría los gravámenes “hasta el nivel plenamente permitido y legalmente probado del 15%”.

El mandatario ya había anunciado inicialmente un arancel del 10% inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema.

Además, Trump agregó que en los próximos meses su administración buscará vías alternativas para imponer aranceles “legalmente permisibles”.

El anuncio del sábado es el más reciente en un proceso errático que, durante el último año, ha visto cómo el equipo de Trump fijaba múltiples niveles arancelarios para distintos países exportadores hacia Estados Unidos, para luego modificarlos o revocarlos.

A primera vista, la medida también parece un intento de sortear el fallo más reciente de la Corte Suprema, que representó quizás el reproche más firme hasta ahora a los amplios y a menudo arbitrarios aranceles del presidente, considerados el eje de su política comercial internacional.

