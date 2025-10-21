Mientras los palestinos de Gaza respiran durante el frágil alto al fuego que se mantiene tras más de dos años de devastación, otro frente de agresión israelí permanece abierto: Cisjordania ocupada. Allí, la maquinaria militar de Tel Aviv no se detiene. Aldeas enteras, pozos y olivares son sistemáticamente destruidos, mientras la política de ocupación avanza a golpe de demoliciones, confiscaciones y violencia constante.

Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, más de 1.050 palestinos han perdido la vida en Cisjordania ocupada, alrededor de 10.300 han resultado heridos y más de 20.000 han sido arrestados, incluidos 1.600 niños. Cada cifra no solo representa estadísticas: son historias de miedo, sufrimiento y represión sistemática que evidencian la escalada militar y la estrategia de control absoluto sobre la población palestina.

La violencia de los colonos durante la cosecha





Con la llegada de la temporada de recolección de aceitunas, los palestinos enfrentan una vez más el riesgo de la violencia de colonos israelíes. Así, quienes salen a los campos para obtener su sustento se exponen no solo a la ocupación militar, sino también a ataques diseñados para intimidarlos y expulsarlos de sus tierras.

El pasado domingo, por ejemplo, un colono ilegal atacó brutalmente a Afaf Saleh Abu Alia, una mujer de 50 años, mientras recogía aceitunas al este de Ramala. Un video difundido en redes sociales mostró al agresor enmascarado golpeándola repetidamente en la cabeza con un palo hasta que se desplomó, antes de atacar a dos activistas extranjeros presentes entre los olivos.

Un activista de esa zona, Awad Abu Samra, relató: “Los colonos nos atacaron mientras recogíamos aceitunas y nos persiguieron. Una mujer se quedó atrás y un colono la golpeó hasta que se desmayó. Luego, atacó a dos activistas extranjeros, fracturándoles un brazo”. La víctima fue trasladada al Hospital Consultivo de Ramala, donde, según los últimos reportes, se encontraba estable.

En este contexto, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, condenó el ataque y señaló que, durante dos años, el mundo ha presenciado escenas como esta en Cisjordania ocupada. “Me pregunto dónde están los israelíes decentes, los que protestan en Tel Aviv. El odio a Hamás es una cosa, pero ¿no sienten la obligación de actuar para impedir que sus conciudadanos se comporten como criminales sueltos?”, afirmó.

Por otra parte, el Ministerio de Salud palestino informó que un residente resultó gravemente herido y otro sufrió lesiones leves por disparos israelíes en el campo de refugiados de Jalazone, en Ramala. En total, la Comisión de Colonización y Resistencia al Muro ha documentado que en dos años los colonos ilegales perpetraron 7.154 ataques contra palestinos y sus propiedades, causando la muerte de 34 personas y forzando la migración de 33 comunidades beduinas. Cada agresión deja una huella de miedo, desplazamiento y destrucción.