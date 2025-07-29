La catástrofe humanitaria que desde hace meses azota Gaza ha alcanzado niveles sin precedentes: más de 40.000 bebés están en riesgo de morir por la falta de leche de fórmula y la creciente hambruna, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel. Detrás de la denominada "pausa humanitaria", implementada ante la creciente presión internacional, Tel Aviv lanzó nuevos ataques que mataron a más de 100 palestinos, mientras la mayoría de la población sigue intentando sobrevivir a las bombas y la desnutrición.

“Existe un riesgo inminente de muerte para miles de bebés en Gaza debido a la prohibición impuesta por la ocupación israelí al ingreso de fórmula infantil”, señaló la Oficina de Prensa de Gaza en un comunicado difundido este lunes.

La declaracion subrayó que “Gaza está al borde de una catástrofe humanitaria sin precedentes que amenaza la vida de decenas de miles de bebés, ya que Israel ha bloqueado de forma continua la entrada de fórmula infantil durante 150 días, lo que equivale a un genocidio silencioso”.

“Hay más de 40.000 bebés menores de un año en Gaza en riesgo de una muerte lenta debido a este bloqueo criminal y asfixiante”, señaló la entidad.

Ante esta alarmante situación, la oficina pidió la apertura inmediata e incondicional de los cruces fronterizos de Gaza y la entrada urgente de fórmula infantil y ayuda humanitaria. También afirmó que Israel es plenamente responsable por cada vida inocente perdida como resultado del bloqueo.

En paralelo a las muertes causadas por el hambre, el número de asesinatos por ataques lanzados por Israel continúa en aumento. Esto ocurre incluso a pesar de las “pausas tácticas” en ciertas zonas del territorio, implementadas supuestamente para facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Según reportes, cientos de palestinos perdieron la vida en julio —el mes más mortífero desde inicios de 2024—, el número total de palestinos asesinados en el genocidio alcanzó los 60.000 este martes.

“La ‘pausa táctica’ es insuficiente”: Amnistía Internacional





Amnistía Internacional criticó la “pausa táctica” de Israel, calificándola de “desesperadamente insuficiente” ante el genocidio que está llevando a cabo contra los palestinos.

“La ‘pausa táctica’ anunciada por Israel en Gaza es desesperadamente insuficiente mientras comete un genocidio contra los palestinos, quienes enfrentan condiciones catastróficas diseñadas deliberadamente por Israel”, declaró el grupo de derechos humanos este lunes en X.

La organización señaló que la situación humanitaria en Gaza sigue siendo catastrófica y acusó a Israel de haber creado intencionadamente estas condiciones que han generado un sufrimiento masivo.

Además, subrayó que las pausas temporales apenas ofrecen alivio a la población palestina. “Las pausas tácticas temporales, aunque proporcionen breves respiros, no son ni remotamente suficientes ante la inimaginable muerte y sufrimiento que los palestinos en Gaza han soportado durante 21 meses”, expresó, reafirmando que se necesita un alto el fuego.

Finalmente, la entidad pidió el levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda y al movimiento dentro y a través de Gaza, exigiendo la restauración completa del sistema de ayuda humanitaria liderado por la ONU y el desmantelamiento del modelo israelí de “ayuda instrumentalizada”.

Trump contradice a Netanyahu





En medio de las crecientes reacciones internacionales y demandas para que Israel permita el ingreso sin límites de ayuda al enclave, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció sobre la situación en Gaza, advirtiendo que la población enfrenta una “hambruna real”. Declaraciones que contradicen directamente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien este domingo ha negado las alertas sobre la hambruna.

Trump afirmó que ayudará a establecer centros de distribución de alimentos para alimentar a los más de dos millones de palestinos en Gaza.

“Vamos a llevar alimentos fuertes y nutritivos, podemos salvar a mucha gente. Algunos de esos niños. Eso sí que es hambruna real”, declaró Trump en una rueda de prensa junto al primer ministro británico Keir Starmer. “Tenemos que alimentar a los niños.”

Sus declaraciones son llamativas teniendo en cuenta que Estados Unidos ya ha colaborado con el establecimiento de la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés). Durante meses, esta fue la única que tuvo permitido distribuir alimentos, medicinas y ayuda en el enclave.

Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza, afirman oenegés israelíes





Por otro lado, este lunes por primera vez las principales ONGs israelíes, B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, afirmaron este lunes que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza, según sus propias investigaciones.

"Nada te prepara para darte cuenta de que eres parte de una sociedad que comete genocidio. Este es un momento profundamente doloroso para nosotros”, afirmó la directora ejecutiva de B'Tselem, Yuli Novak en un comunicado publicado en paralelo a una conferencia de prensa en Jerusalén.

El informe de su organización, una institución con más de 35 años de antigüedad, recopila un estudio de testimonios, estadísticas y acontecimientos de la política israelí durante "más de 20 meses".