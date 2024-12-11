El siglo XXI ha sido un período de intensas protestas globales.

Con el Movimiento Verde en 2009, Irán vivió sus mayores protestas desde la revolución de 1979, cuando miles de personas se levantaron para exigir elecciones más honestas.

En Oriente Medio, la Primavera Árabe de 2011 derrocó Estados autoritarios. En 2014, la "Revolución de los de Paraguas" se opuso al gobierno de Hong Kong para exigir transparencia y democracia.

Estados Unidos también ha sido escenario de algunos recientes movimientos importantes, como Occupy Wall Street y Black Lives Matter, que cambiaron la forma en que pensamos sobre la desigualdad y el racismo. En los últimos meses, estudiantes de todo EE.UU. se han unido para protestar contra la ofensiva israelí en Gaza.

¿Importó todo esto? ¿Tuvo alguna repercusión importante? ¿Resultó el activismo en nuevas políticas que hicieron del mundo un lugar mejor? La respuesta es variada.

Resultados múltiples

Definitivamente hay movimientos que lograron sus aspiraciones más altas. La Primavera Árabe cambió fundamentalmente la política en algunas naciones.

Las protestas pusieron fin al gobierno del presidente Ben Ali en Túnez, así como a la gestión de dos primeros ministros en Egipto. En el otro extremo, los movimientos parecieron ser más efímeros.

En Estados Unidos, el movimiento Occupy Wall Street dominó los titulares durante años, pero eso no mitigó la desigualdad económica, ni evitó el ascenso de la política nacionalista en Estados Unidos.

Parece que muchos movimientos en los últimos años han seguido el camino de Occupy Wall Street. Y es más probable que se parezcan a este último que a la Primavera Árabe que derrocó a Ben Ali. Vinieron, plantearon su punto de vista y luego se desvanecieron.

El poder de las protestas de generaciones anteriores

La razón es que las protestas actuales son bastante diferentes a las de las generaciones pasadas. Tradicionalmente, los movimientos intentaron producir un impacto apelando a un gran grupo de personas y luego usando ese apoyo para crear organizaciones sociales y políticas que lucharan por el cambio dentro del gobierno.

Hoy, los movimientos sociales son más propensos a ser el resultado de conversaciones en línea y pequeños grupos de activistas digitales. El movimiento moderno de "redes sociales" tiene menos probabilidades de contar con los recursos y la estabilidad que se necesitan para una lucha sostenida y victorias políticas duraderas.

Tomemos el movimiento de los Derechos Civiles de Estados Unidos como un ejemplo. Algunos historiadores señalan que los primeros grupos defendían los derechos de los afroestadounidenses en el período posterior a la Guerra Civil, cuando los estados del sur impusieron regímenes brutales de segregación racial. También apuntan al nacimiento de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) en 1909.

Otros podrían darle el crédito a la generación de Martin Luther King Jr. y Bayard Rustin en las décadas de 1950 y 1960. Independientemente de cómo miremos el movimiento de Derechos Civiles reconocemos que una gran comunidad se unió para crear organizaciones políticas que pudieron estructurar protestas, presionar al gobierno y presentar demandas legales.

La NAACP recolectó millones de dólares de sus simpatizantes, abrió cientos de sucursales y luchó incansablemente contra la segregación en los tribunales. Es fácil comprender cómo décadas de esfuerzo dieron lugar a victorias masivas como la Ley de Derechos Civiles de 1964, que puso fin al racismo legalizado en Estados Unidos.

Comparando con el presente