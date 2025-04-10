Existe un viejo dicho en los círculos diplomáticos: “La mejor arma en la geopolítica no es un misil, sino un acuerdo bien negociado”. Esta frase se cumple a la perfección en la amarga confrontación entre Estados Unidos y China.

A diferencia de lo que se cree, en esta espiral de guerra económica entre las dos superpotencias, es Beijing, y no Washington, el que parece tener todas las cartas en la mano.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, disfruta presentándose como un luchador con la misión de salvar a su país de naciones que, según él, están desangrando económicamente a su país, especialmente China. Y lo hace a través de actos de fanfarronería, retórica grosera y guerras arancelarias autodestructivas.

Sin embargo, la grandilocuencia de Trump oculta una realidad que contradice la imagen de supremacía de EE.UU. promovida por la Casa Blanca.

Si indagamos más allá de la superficie de las relaciones económicas entre EE.UU. y China, la ilusión del poder estadounidense da paso a la verdad. Una verdad que demuestra que China tiene un control firme, integral y cada vez más estricto sobre aspectos vitales de la economía de EE.UU.

El barrido silencioso de China

Con aranceles de retaliación, comercio bilateral, cadenas de suministro clave, tenencia de bonos del Tesoro de EE.UU., los BRICS, desdolarización, propiedad e influencia sobre corporaciones y universidades estadounidenses, China domina en todas estas áreas. Y lo hace sin disparar un solo misil.

A diferencia del primer mandato de Trump, la retórica de China ha respondido de manera contundente a la guerra arancelaria del 2025 de la Casa Blanca. Desde Beijing sonaron declaraciones severas: China, anunciaron, está lista para "cualquier tipo de guerra", está preparada para "luchar hasta el final", el fentanilo es una "excusa débil," y "la intimidación no nos asusta".

China respondió con represalias para golpear la economía de EE.UU. Impuso aranceles del 10% al 15% sobre 20.000 millones de dólares en importaciones agrícolas de EE.UU. También lanzó una investigación contra Google y Nvidia por violaciones antimonopolio, mientras considera acciones similares contra Intel.

Al mundo se le está llevando a debatir sobre cuán pronto los aranceles de Trump descarrilarán a China. Pero hay una confianza silenciosa en los pasillos del poder de Beijing. Esto proviene del superávit comercial definido de China sobre EE.UU., algo subestimado por los medios occidentales.

En enero, una semana antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, China reportó un superávit comercial sin precedentes de casi 1 billón de dólares con el resto del mundo, alcanzando los 992.000 millones en 2024. El dato clave es que su superávit comercial con EE.UU. en ese año fue de 361.000 millones. No fue una buena noticia para la economía estadounidense.

En el comercio, además de quedar atrás ante China, el EE.UU. de Trump no figura ni entre los 10 países con mayor superávit comercial general.

El dominio de China en el comercio con EE.UU. viene acompañado de su determinación de diversificar su dependencia de fuentes extranjeras. El primer ministro chino Li Qiang comentó recientemente que Beijing confiaba en poder enfrentar los “choques que exceden las expectativas,” refiriéndose al impacto de la guerra arancelaria de EE.UU. en el comercio.

Es importante destacar que Li instó a los países de todo el mundo a abrir sus mercados para que puedan absorber colectivamente los choques provocados por las acciones de Trump.

Alimentos y minerales críticos

Curiosamente, China ha optado por utilizar los alimentos y la agricultura como un área para contrarrestar las provocaciones de EE.UU. Los aranceles agrícolas que Beijing ha impuesto a los productos agrícolas de EE.UU. incluyen productos frescos, algodón, granos y proteínas.

China también detuvo las importaciones de soja de empresas estadounidenses. Fue un gran golpe, ya que la soja era el principal producto agrícola de exportación de EE.UU. hacia China, con 13.000 millones de dólares en productos agrícolas comprados por China en 2024. Para diversificar, Beijing está testeando a Brasil, aliado de BRICS, como fuente de soja.

Controlar las cadenas de suministro críticas es otra área importante en la que China ha arrinconado a EE.UU. Desde minerales raros hasta productos farmacéuticos y electrónicos, China tiene un control inigualable sobre estas redes de suministro, dejando a Washington impotente y molesto.

Hoy en día, China tiene el acceso más profundo a los minerales críticos que EE.UU. y otras naciones están desesperados por conseguir. Estos minerales son de gran demanda, ya que los países los necesitan para lograr emisiones netas cero.

El cobre, el cobalto, el níquel y el litio sirven como materias primas para las baterías de vehículos eléctricos y los paneles solares. China ha tomado cuidados especiales para acorralarlos, especialmente el cobre y el cobalto extraídos en Perú y la República Democrática del Congo, el litio precioso de Argentina y el níquel de Indonesia.