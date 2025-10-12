TÜRKİYE
Funcionarios de Türkiye y Siria se reúnen en Damasco para fortalecer colaboración en defensa
Las delegaciones de ambos países abordaron diversos temas de interés común y exploraron caminos para reforzar la cooperación en el ámbito de la industria de defensa entre Türkiye y Siria.
La reunión se produce antes de un encuentro de alto nivel programado en Ankara este domingo, informó el Ministerio de Exteriores de Türkiye. / Others
12 de octubre de 2025

El ministro de Defensa de Siria, Murhaf Abu Qasra, se reunió este sábado en Damasco con Haluk Gorgun, presidente de la Agencia de la Industria de Defensa de Türkiye, y la delegación que lo acompaña.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa sirio, compartido a través de su canal de Telegram, ambas partes abordaron diversos temas de interés común, además de explorar caminos para fortalecer la cooperación en defensa.

La reunión se produce justo antes de un encuentro de alto nivel programado en Ankara este domingo 12 de octubre, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye.

Se espera que la cooperación en seguridad y los recientes desarrollos en la región sean los temas principales de la agenda.

Durante el encuentro, Türkiye estará representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, el ministro de Defensa, Yasar Guler, y el director de la Organización Nacional de Inteligencia, Ibrahim Kalin.

El pasado miércoles, en una conferencia de prensa celebrada en Ankara junto a homólogo sirio, Hakan Fidan afirmó que Türkiye y Siria han mantenido “conversaciones exhaustivas y sinceras” sobre las recientes elecciones sirias, las relaciones bilaterales y los acontecimientos regionales.

El ministro Fidan también afirmó que el gobierno sirio ha demostrado su voluntad de combatir el terrorismo, calificando el momento actual como una gran oportunidad para abordar los problemas de seguridad que no se pudieron resolver durante el régimen de Bashar Al-Assad. 


