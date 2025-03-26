El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, brindó un discurso durante una reunión del Grupo Parlamentario de su partido, el AK, con declaraciones contundentes sobre los recientes acontecimientos políticos y judiciales, mientras continúan desarrollándose las investigaciones por corrupción en los municipios de Estambul gobernados por la oposición.

Erdogan acusó a los municipios de Estambul liderados por el partido de la oposición, CHP, de corrupción generalizada, robo y extorsión, describiendo la situación como peor que un escándalo político.

"El municipio metropolitano y algunos distritos de Estambul prácticamente han escrito el manual de la corrupción", declaró Erdogan.

Añadió que cuando se revele toda la magnitud de la corrupción, los responsables ni siquiera podrán enfrentarse a sus propias familias, mucho menos a la nación.

Erdogan también comparó los escándalos de corrupción en los municipios de la oposición de Estambul con una serie dramática interminable, diciendo: "Si intentaras hacer una serie sobre la corrupción en los municipios del CHP de Estambul, encontrarías más material que en una serie de televisión brasileña".

El CHP enfrenta reacciones negativas en medio de la investigación

Las declaraciones se producen mientras las autoridades turcas amplían las investigaciones por corrupción en varios municipios controlados por el CHP, especialmente en Estambul. Las investigaciones, dirigidas por el poder judicial, han revelado irregularidades financieras, presunto desfalco y acusaciones de sobornos sistemáticos dentro de la administración local.

Erdogan presentó el asunto como parte de un esfuerzo más amplio para responsabilizar a quienes socavan la economía y la gobernanza del país mediante medios ilícitos.