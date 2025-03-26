TÜRKİYE
Erdogan arremete contra el CHP por escándalos de corrupción y exige rendición de cuentas
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dio un discurso en el subrayó el compromiso de responsabilizar a aquellos que sabotean la economía, la paz y el bienestar de la nación.
Dirigiéndose al CHP, Erdogan criticó su respuesta a las acusaciones de corrupción y a las protestas en curso, instándolos a asumir las consecuencias legales. / Others
26 de marzo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, brindó un discurso durante una reunión del Grupo Parlamentario de su partido, el AK, con declaraciones contundentes sobre los recientes acontecimientos políticos y judiciales, mientras continúan desarrollándose las investigaciones por corrupción en los municipios de Estambul gobernados por la oposición.

Erdogan acusó a los municipios de Estambul liderados por el partido de la oposición, CHP, de corrupción generalizada, robo y extorsión, describiendo la situación como peor que un escándalo político.

"El municipio metropolitano y algunos distritos de Estambul prácticamente han escrito el manual de la corrupción", declaró Erdogan.

Añadió que cuando se revele toda la magnitud de la corrupción, los responsables ni siquiera podrán enfrentarse a sus propias familias, mucho menos a la nación. 

Erdogan también comparó los escándalos de corrupción en los municipios de la oposición de Estambul con una serie dramática interminable, diciendo: "Si intentaras hacer una serie sobre la corrupción en los municipios del CHP de Estambul, encontrarías más material que en una serie de televisión brasileña".

El CHP enfrenta reacciones negativas en medio de la investigación

Las declaraciones se producen mientras las autoridades turcas amplían las investigaciones por corrupción en varios municipios controlados por el CHP, especialmente en Estambul. Las investigaciones, dirigidas por el poder judicial, han revelado irregularidades financieras, presunto desfalco y acusaciones de sobornos sistemáticos dentro de la administración local.

Erdogan presentó el asunto como parte de un esfuerzo más amplio para responsabilizar a quienes socavan la economía y la gobernanza del país mediante medios ilícitos.

También subrayó el compromiso del gobierno de responsabilizar a quienes sabotean la economía y el bienestar de la nación, afirmando que "todo tipo de sabotaje contra la economía turca y el bienestar de nuestra nación será llevado ante la justicia.

"Dejen de aterrorizar las calles"

Erdogan también arremetió contra la dirigencia del CHP por su reacción ante las investigaciones, acusándolos de desviar la culpa e incitar disturbios públicos.

"Su rueda de corrupción ha quedado expuesta, lo acepten o no. No pueden ocultarlo", dijo, dirigiéndose a los funcionarios del CHP. Además, advirtió contra los intentos de movilizar protestas callejeras en respuesta al proceso legal.

"Dejen de aterrorizar las calles con malhechores de boca sucia, y no intenten arrastrarnos a nosotros y a nuestra nación al pozo en el que ustedes han caído".

Con el avance de la investigación por corrupción, las declaraciones de Erdogan reflejan la determinación del gobierno de emprender acciones legales contra los implicados, preparando el terreno para un enfrentamiento político de alto nivel de cara a las próximas elecciones en Türkiye.


FUENTE:TRT World
