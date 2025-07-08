La muerte llegó a Texas con el torrente del río Guadalupe desbocado por las lluvias inclementes que aumentaron su caudal a más de seis metros en apenas horas. En plena madrugada, cuando la gran mayoría dormía, las inundaciones repentinas ahogaron la vida de más de 100 personas. Hay decenas de desaparecidos, incluyendo un grupo de niñas en un campamento de verano. Y en medio de la tragedia, cuando las operaciones de rescate trabajan contra el tiempo en busca de sobrevivientes, las autoridades advierten que el riesgo no ha terminado. Se esperan más lluvias. También más víctimas.
Entre el dolor, la incertidumbre y la devastación resuenan varias preguntas: ¿por qué estas inundaciones fueron tan devastadoras? ¿No había manera de anticipar la tragedia que se cernía sobre el centro de Texas? Y ¿cómo enfrentar la destrucción si ahora se anticipan lluvias adicionales?
Una zona propensa a las inundaciones… y una tormenta furiosa
La región de Texas conocida como Hill Country, en el centro del estado, es naturalmente propensa a las inundaciones. ¿La razón? Las zonas secas y compactas donde el suelo deja que la lluvia se deslice y fluya por la superficie en lugar de absorberla.
Según dijo Robert Henson, meteorólogo y escritor de Yale Climate Connections, a la agencia AP, en esta región montañosa el agua desciende rápidamente por colinas escarpadas hacia estrechas cuencas fluviales que se desbordan rápidamente.
Y, de manera similar, Hatim Sharif, hidrólogo de la Universidad de Texas en San Antonio, explicó a la agencia de noticias AFP que Hill Country se encuentra en una zona conocida como “el callejón de las inundaciones repentinas”. El aire cálido del golfo sube por el escarpe de Balcones –una línea de colinas abruptas y acantilados que se arquea hacia el suroeste desde Dallas–, se enfría y vierte torrentes sobre suelos finos que ceden rápidamente el paso al lecho rocoso.
Luego el agua de lluvia se canaliza a través de una densa red de arroyos. "El agua subirá (de nivel) muy, muy rápido, en cuestión de minutos o de horas", declaró Sharif.
También hubo un agravante: el área había sufrido una sequía, por lo que el agua corrió rápidamente por la tierra seca y dura. Eso hizo que fuera más peligrosa. “Una repentina oleada de lluvia como esa tiene más dificultades para ser absorbida”, dijo Brett Anderson, meteorólogo sénior de AccuWeather, a AP. “Sólo corre por encima. Es como hormigón”.
Lluvias en el peor momento
Las inundaciones repentinas en Texas comenzaron en la madrugada del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, con una tormenta especialmente fuerte que en unas pocas horas lanzó 30 centímetros de lluvia. Eso equivale a un tercio del promedio de precipitaciones en todo un año.
Y esa cantidad de lluvia desbordó el río Guadalupe. Hacia las 3:00 a.m., hora local, un medidor situado cerca del campamento Mystic, en el condado de Hunt, indicaba que el torrente del río crecía casi 30 centímetros cada cinco minutos. Una hora y media después, su nivel aumentó a más de 6 metros, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés).
Para ese momento, la magnitud y fuerza que había adquirido el río Guadalupe eran suficientes para arrasar personas, vehículos, edificios y todo lo que encontrara a su paso.
La emergencia por las lluvias y las inundaciones repentinas se desató bajo la oscuridad de la madrugada, cuando la gran mayoría de personas en las zonas arrasadas dormía. Poco después de la 1:00 a.m., el NWS emitió una alerta, pero pocos los vieron. Tres horas después, la entidad lanzó una alerta urgente que mencionaba la posibilidad de daños catastróficos y una amenaza letal.
La falta de luz natural hizo que las vías de escape fueran difíciles de definir. A lo que se suma que en los campamentos de verano, muchos de ellos ubicados en el área, no permiten los teléfonos y la cobertura es irregular.
El número de víctimas sigue aumentando y el riesgo no termina
Se espera que el número de personas muertas por las inundaciones en Texas aumente, mientras se desconoce la cifra de desaparecidos. En el condado de Kerr, donde se ubican múltiples campamentos de verano, las autoridades encontraron los cuerpos de 84 personas, incluidos 28 niños, según informó el sheriff Larry Leitha la tarde del lunes. Las muertes en condados cercanos elevaron el número total de fallecidos hasta al menos 104.
Previamente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el domingo que se había confirmado la desaparición de 41 personas en todo el estado y que podría haber más.
Adicionalmente, 10 niñas y una consejera seguían desaparecidas en Camp Mystic, un campamento de verano cristiano junto al río.
El administrador de la ciudad de Kerrville, Dalton Rice, declaró el lunes que no podía dar una estimación del número de personas que siguen desaparecidas, limitándose a afirmar que "es muy alta".
En medio de la tragedia, los meteorólogos advirtieron este lunes sobre más inundaciones debido a la lluvia en el terreno saturado. Esto complica las labores de búsqueda y rescate, que involucran helicópteros, embarcaciones, perros y cerca de 1.750 personas. "Persiste la amenaza de fuertes lluvias con el potencial de causar inundaciones", declaró Abbott.
Escrutinio a las autoridades
Las autoridades locales han sido cuestionadas sobre por qué los residentes y los campamentos de verano a orillas del río no fueron alertados antes de las 4 a.m. ni se les indicó que evacuaran. Algunos sobrevivientes incluso señalan no haber recibido alertas de emergencia.
El juez del condado de Kerr, Rob Kelly, quien vive a orillas del río Guadalupe, declaró el sábado que "nadie vio venir esto". Las autoridades han señalado que inundaciones de este calibre son un evento de "cada 100 años", lo que significa que tal aumento en los niveles de agua era muy improbable según el registro histórico.
Ahora bien, los funcionarios locales han sabido desde hace décadas que las inundaciones representan un grave riesgo en la región, y un informe del gobierno del condado del año pasado, citado por la agencia AP, advirtió que la amenaza estaba empeorando. En ese documento, las autoridades además determinaron que era probable que se produjera otra inundación el próximo año y que las "futuras inundaciones en el peor de los casos" podrían ser más graves que las del pasado.
Las inundaciones ocurrieron también mientras el servicio meteorológico de EE.UU., al igual que otras agencias, ha experimentado profundos recortes de personal bajo el Gobierno del presidente Donald Trump. Aún así, expertos subrayan, sin embargo, que los meteorólogos del NWS se desempeñaron admirablemente dadas las circunstancias.
El cambio climático también hizo su parte
Ahora bien, ¿cómo pudo una tormenta fortalecerse de tal manera para provocar lluvias tan intensas? Los meteorólogos señalan que hubo cantidades impresionantes de humedad que alimentaron la tormenta. Y esta, al moverse lentamente, hace que las precipitaciones se mantengan sobre la misma zona.
Tampoco hay que olvidar que una atmósfera más cálida retiene más humedad, lo que favorece las lluvias. Según un nuevo análisis de ClimaMeter, citado por la agencia de noticias AFP, las condiciones meteorológicas que precedieron a las no pueden explicarse únicamente por la variabilidad natural.
"El cambio climático ya nos está afectando, así que tenemos que adaptarnos", apunta Mireia Ginesta, climatóloga de la Universidad de Oxford y coautora de la investigación, financiada por la Unión Europea y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS).
"También tenemos que reducir nuestras emisiones y asegurarnos de que se proporciona la financiación adecuada a los servicios de previsión y a la investigación en general sobre el cambio climático", agregó.
Por su parte Shel Winkley, meteorólogo de Climate Central, explicó que “en medio de un clima cada vez más cálido, sabemos que la atmósfera tiene más humedad para aportar, retener y luego liberar. Pero también lo que sabemos sobre el cambio climático es que nuestros eventos de lluvia no son tan uniformes como solían ser”. “Entonces, tendremos estos grandes eventos de lluvia en ciertas áreas, que se alimentan del nivel histórico de humedad en la atmósfera”, añadió.