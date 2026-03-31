“La energía siempre es electrizante”, dice a TRT Español Nader Jayousi, entrenador de boxeo palestino de 37 años, sobre “El Barrio”, un gimnasio con 150 miembros que abrió sus puertas en 2015 en una zona industrial cerca de Beitunia, en Ramala, la capital administrativa palestina de Cisjordania ocupada.

Cualquier tarde, en este espacio de 300 metros cuadrados, suenan ritmos latinos, de hiphop y canciones revolucionarias palestinas. Al entrar, se pueden ver hasta 50 personas entrenando al mismo tiempo: unas hacen sparring, otras golpean sacos y algunas completan circuitos de crossfit.

Hoy, lo que distingue a El Barrio es su reflejo de la cultura del boxeo latinoamericano, especialmente la cubana, donde disciplina y comunidad van de la mano. Algunos miembros que se unieron el día de la apertura siguen activos una década después, explica este palestino al hablar del sentido de comunidad viva. “Cada Ramadán, esa misma comunidad se reúne para organizar campañas benéficas para Gaza”, añade.

Con el tiempo, el gimnasio también ha atraído a atletas más allá de sus miembros regulares. “Cuando atletas palestinos de nivel olímpico en natación, baloncesto y taekwondo están en Cisjordania (ocupada), vienen a El Barrio”, relata. “Quieren entrenar aquí porque saben que aquí se respira la atmósfera de competencia”.

Todo ocurre mientras Cisjordania sigue bajo la ocupación israelí , que impacta la vida cotidiana del pueblo palestino. “Desde ataques aéreos hasta redadas militares y la ofensiva en Gaza, cuando pasa algo así, la comunidad de El Barrio mantiene a todos unidos. La gente entra y lo deja todo aquí”, dice.

Para Jayousi, esa solidaridad está ligada a su historia en la diáspora palestina. A pesar del flagelo sionista, ha logrado regresar a la tierra de su pueblo para construir comunidad e inspirar a otros a alcanzar lo más alto en la escena deportiva internacional.

Entre la resistencia y el ring

Jayousi nació a finales de la década de 1980 en la capital de Amán, Jordania, y pasó sus primeros seis años en Iraq, donde su padre dirigía un campamento de combatientes palestinos en Bagdad. Durante la Guerra del Golfo (1990-1991), vivió su primer conflicto. “Recuerdo que cubríamos las ventanas por miedo a que estallaran”, dice. Una noche, su familia evitó por poco un ataque al refugio antiaéreo Al Amri, que fue bombardeado sin sobrevivientes.

En Iraq, también tuvo su primer contacto con el boxeo a los cinco años, al observar a un hombre golpear un saco en un club dirigido por su padre. Quiso aprender, pero se le dijo que era demasiado joven.

En 1995, la familia se trasladó a Palestina, viviendo en Jericó, Nablus y Ramala. “Era una vida muy pobre, pero feliz”, recuerda. Su infancia estuvo marcada por la violencia, incluida la invasión israelí de 2002 en Cisjordania ocupada, cuando un tanque irrumpió en un campo donde jugaba fútbol. "Perdí a un compañero de clase llamado Hussein, impactado en la cabeza por la bala de un soldado israelí. Llevé lo que quedaba de él a la casa de sus padres”, recuerda. “Es mucha infancia robada."

Jayousi encontró en el boxeo una vía de escape y disciplina, pese a la falta de infraestructura en Palestina. A los 16 años, se trasladó a Jordania para estudiar entre 2004 y 2010, donde desarrolló su carrera en el boxeo.Tras graduarse, regresó a Palestina en 2011 y compitió en torneos internacionales sin entrenador ni apoyo federativo, formándose por su cuenta mientras viajaba por Asia, Europa y África.

El Barrio y el vínculo latinoamericano

Luego, Jayousi se convirtió en abogado, pero mantuvo su vínculo con el boxeo y decidió abrir un gimnasio para su comunidad. “Tenía 26 años y ninguna experiencia dirigiendo un negocio”, dice. Financió el proyecto con préstamos, construyó el ring, la estructura metálica y pintó el local con ayuda de amigos. “La construcción tomó unos seis meses. Me entregué por completo”, agrega.

Ante las limitaciones económicas bajo el control israelí, se inspiró en América Latina por su solidaridad con la causa palestina. El nombre “El Barrio” surgió a partir de la sugerencia de un primo en Cuba, mientras evaluaba otras opciones. “Quería evitar referencias estadounidenses y no encontraba un nombre árabe neutral”, explica. El gimnasio, con grafitis y murales, busca reflejar un espacio comunitario.

La influencia latinoamericana también marcó su enfoque deportivo. El Barrio adopta elementos de la escuela cubana de boxeo, centrada en el movimiento, la velocidad y el contragolpe. "Se trata de agilidad, de fintar: reacciones rápidas por encima de la fuerza bruta", afirma. Algunos boxeadores, como el primer olímpico palestino Waseem Abu Sal , prefieren, en cambio, un estilo mexicano, más cercano al combate cuerpo a cuerpo.