Conversaciones Rusia-EE.UU-Ucrania en Abu Dabi fueron “sustanciales y productivas”: Kiev
Rusia afirmó que sus fuerzas habían tomado el control de la aldea de Stepanivka en la región ucraniana de Donetsk y de la aldea de Staroukrainka en la región de Zaporiyia.
Segunda ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. / Reuters
hace 9 minutos

Ucrania afirmó que las conversaciones con las delegaciones de Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi, destinadas a intentar poner fin a la guerra en Ucrania que ya dura cuatro años, fueron “sustanciales y productivas”.

“El trabajo fue sustancial y productivo, centrado en pasos concretos y soluciones prácticas”, dijo el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, en redes sociales tras el primer día de discusiones el miércoles, sin ofrecer más detalles.

Las negociaciones continuarán el jueves.

Varias rondas de diplomacia entre las partes no han logrado alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y que comenzó en febrero de 2022.

Un masivo bombardeo ruso con drones y misiles en vísperas de las conversaciones, que golpeó la red energética de Ucrania y dejó sin electricidad ni calefacción en medio de temperaturas muy por debajo de cero, amenazó con eclipsar cualquier posibilidad de avances en la capital emiratí.

“Cada uno de estos ataques rusos confirma que las actitudes en Moscú no han cambiado: siguen apostando por la guerra y la destrucción de Ucrania, y no se toman en serio la diplomacia”, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el martes.

“El trabajo de nuestro equipo negociador se ajustará en consecuencia”, añadió, sin dar más detalles.

Rusia afirmó que sus fuerzas tomaron el control de la aldea de Stepanivka, en la región ucraniana de Donetsk, y de la aldea de Staroukrainka, en la región de Zaporiyia.

El Ministerio de Defensa ruso señaló en un comunicado que unidades del grupo de tropas Yuzhnoye se apoderaron de Stepanivka “como resultado de operaciones activas”, mientras que fuerzas del grupo de tropas Vostok avanzaron más profundamente en las defensas ucranianas y capturaron Staroukrainka.

Ambas localidades se encuentran cerca de zonas activas del frente en el este y el sureste de Ucrania.

