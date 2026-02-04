Ucrania afirmó que las conversaciones con las delegaciones de Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi, destinadas a intentar poner fin a la guerra en Ucrania que ya dura cuatro años, fueron “sustanciales y productivas”.

“El trabajo fue sustancial y productivo, centrado en pasos concretos y soluciones prácticas”, dijo el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, en redes sociales tras el primer día de discusiones el miércoles, sin ofrecer más detalles.

Las negociaciones continuarán el jueves.

Varias rondas de diplomacia entre las partes no han logrado alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y que comenzó en febrero de 2022.

Un masivo bombardeo ruso con drones y misiles en vísperas de las conversaciones, que golpeó la red energética de Ucrania y dejó sin electricidad ni calefacción en medio de temperaturas muy por debajo de cero, amenazó con eclipsar cualquier posibilidad de avances en la capital emiratí.

“Cada uno de estos ataques rusos confirma que las actitudes en Moscú no han cambiado: siguen apostando por la guerra y la destrucción de Ucrania, y no se toman en serio la diplomacia”, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el martes.