La muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en los ataques estadounidenses e israelíes del sábado podría haber llevado al ya volátil escenario de Oriente Medio a un punto de inflexión, mientras la nación de promete vengar la muerte del dirigente de 87 años.

Además de Jamenei, también fallecieron en los devastadores ataques en el corazón de Teherán el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamkhani, junto a miembros de la familia del líder.

Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), y el teniente general Abdolrahim Mousavi, quien ha liderado las fuerzas armadas del país desde que su predecesor murió durante el conflicto de 12 días en junio, figuran también entre los altos mandos militares iraníes fallecidos.

Asimismo, se reportaron víctimas civiles en todo el país, ya que los ataques israelí-estadounidenses tuvieron como objetivo múltiples lugares, entre ellos una escuela primaria de niñas en Munib, donde murieron más de 100 alumnas.

Mientras los bombardeos de Estados Unidos e Israel continúan sobre territorio iraní, miles de personas han salido a las calles en grandes ciudades como Teherán, Isfahán y Mashhad para llorar a su líder supremo.

La muerte de Jamenei, quien lideró el país desde 1989 y cuya palabra era determinante en asuntos religiosos, diplomáticos y de política interna, obliga ahora a Irán a adentrarse en un escenario relativamente inexplorado.

Irán se ha visto sacudido en las últimas semanas por amplias protestas públicas debido a la asfixiante situación económica, y el liderazgo político y religioso enfrenta ahora la difícil tarea de cohesionar a un país de más de 90 millones de habitantes.

La atención inmediata se centrará en el posible nuevo líder supremo, cuya elección se espera para las próximas semanas. Analistas y observadores de Irán consideran que el nuevo líder podría ser uno entre Hassan Jomeini, Mohammad Mehdi Mirbagheri, Alireza Arafi, Hassan Ameli y Hassan Rohaní.

Arafi ha sido nombrado miembro jurista del Consejo de Liderazgo de Irán, organismo encargado de ejercer las funciones del líder supremo hasta que la Asamblea de Expertos elija a un nuevo líder. Jomeini es nieto de Ruhollah Jomeini, fundador del estado revolucionario iraní posterior a 1979 y su primer líder supremo, y Rohani es el expresidente del país. Mirbagheri y Ameli son reconocidos clérigos chiítas.

¿Sobrevivirá el estado revolucionario de Irán posterior a 1979?

Una de las mayores preguntas tras la muerte de Jamenei se refiere al Irán revolucionario posterior a 1979, que desde entonces ha estado gobernado por instituciones semiteocráticas y semidemocráticas dentro de una estructura compleja .

Para el presidente estadounidense, Donald Trump, un “cambio de régimen” ha sido una prioridad en los ataques militares contra Irán.

Sin embargo, los analistas consideran que, a pesar del devastador golpe, es improbable que el gobierno iraní simplemente se doblegue y desaparezca de inmediato.

“El régimen no colapsará ni por estos ataques ni por la muerte de Jamenei”, afirma Luciano Zaccara, analista político especializado en Irán y el Golfo radicado en Doha, quien asegura haber presenciado al menos 12 andanadas de misiles lanzadas por Irán desde ayer.

“Podría suceder eventualmente, pero no hoy, ni esta semana, ni en marzo, ni en 2026”, declara Zaccara a TRT World.

En su opinión, los elementos antigubernamentales no tienen la fuerza necesaria para impulsar un impulso revolucionario.

“El CGRI es ahora la garantía de la supervivencia del régimen”, afirma Zaccara, refiriéndose a la poderosa fuerza militar del país.

“En realidad, están defendiendo a Irán, por lo que el CGRI sigue siendo respetado como parte de este régimen a pesar de la fuerte represión contra los manifestantes”, añade Zaccara, refiriéndose a los recientes disturbios públicos.

Si bien la población iraní ha sufrido durante mucho tiempo las sanciones occidentales desde la década de 1980, la base social del sistema actual sigue siendo amplia, ya que el CGRI continúa controlando armas y dinero, proporcionando millones de empleos a los iraníes en todo el país, según Zaccara.

Pero también señala que Irán no puede seguir disparando misiles durante mucho tiempo contra bases estadounidenses en la región debido a su limitado arsenal.

También considera que los países del Golfo, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Bahréin, Arabia Saudí y Qatar, no pueden permitirse más días de ataques con misiles iraníes, lo que podría obligarlos a buscar una solución pacífica para poner fin a la guerra.

Además, estos ataques pueden fácilmente salir mal y causar víctimas civiles en el Golfo, lo que podría generar un sentimiento antiiraní.

Zaccara también cree que, a pesar de la insistencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en continuar los ataques contra activos militares y políticos iraníes, Trump podría conformarse con la muerte de Jamenei y poner fin al conflicto.