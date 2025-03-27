Las autoridades migratorias de Estados Unidos han detenido a Rumeysa Ozturk, académica turca y asistente de investigación en la Universidad de Tufts, quien ahora enfrenta una orden de deportación debido a su participación en manifestaciones a favor de Palestina. Su arresto ha generado un fuerte rechazo por parte de defensores de derechos humanos, quienes denuncian que la medida está vinculada a su activismo, en medio de la creciente represión del Gobierno de Donald Trump contra los movimientos propalestinos en el país.

Tras ser detenida, la docente, graduada del Teachers College de la Universidad de Columbia, enfrenta una orden de deportación, según confirmaron funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La detención ocurrió a plena luz del día y rodeada de agentes federales enmascarados, Ozturk fue detenida bajo la acusación de apoyar al grupo de resistencia palestino Hamás, según afirmaron las autoridades. Sin embargo, su familia y defensores rechazan categóricamente estas imputaciones.

El caso ha generado preocupación en medio de la creciente presión del Gobierno de Trump contra estudiantes que protestan por la brutal ofensiva de Israel en Gaza. Además, su detención se produce tras la realización de una campaña de Canary Mission, un sitio web proisraelí que incluye en su lista negra a estudiantes y activistas pro-Palestina.

En 2024, Ozturk había publicado un artículo en Tufts Daily en el que calificaba las acciones militares israelíes en Gaza como “genocidio” bajo el derecho internacional y criticaba a las universidades por restringir las movilizaciones pro-Palestina.

Según reportes, la académica fue detenida por agentes de ICE cuando se dirigía a un iftar, la comida con la que los musulmanes rompen el ayuno en Ramadán, poco después de salir de su apartamento. Un video viral capturó los momentos de la detención de Ozturk, mostrando a personas enmascaradas poniéndole las esposas a pesar de que ella no se resistió al arresto.

Congresistas estadounidenses condenan el arresto

Su detención ha sido denunciada por parte de algunos legisladores estadounidenses y organizaciones de derechos humanos quienes, además, calificaron de “alarmante” la actual represión de la libertad de expresión y las libertades civiles en EE.UU.

"La administración Trump está secuestrando personas en las calles," advirtió la congresista demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, en una publicación en Instagram, condenando la detención.

"Están comenzando con quienes defienden a los palestinos y los derechos humanos… pero no se detendrán ahí. Los siguientes serán activistas por la justicia ambiental y el derecho al aborto, quienes luchan contra la avaricia corporativa, sindicalistas y otros que resisten el Proyecto 2025," agregó, en referencia al plan conservador para un segundo mandato de Trump.



Por su parte, la senadora Elizabeth Warren también criticó la acción del gobierno, calificándola como parte de un ataque más amplio contra los derechos fundamentales.

"Esta detención es el último ejemplo de un preocupante patrón para silenciar las libertades civiles", señaló Warren. "La administración Trump está apuntando contra estudiantes con estatus legal y arrancando a personas de sus comunidades sin el debido proceso. Esto es un ataque a nuestra Constitución y nuestras libertades básicas, y no nos quedaremos de brazos cruzados".

Mientras tanto, la Embajada de Türkiye en Washington aseguró que sigue de cerca la situación y que está en contacto con las autoridades estadounidenses para abordar el caso de Ozturk.