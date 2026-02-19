El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que el presidente Recep Tayyip Erdogan mantiene su compromiso con la estabilización de la seguridad y la recuperación de Gaza, en un momento que calificó de decisivo tras el alto el fuego.

Fidan realizó estas declaraciones durante la reunión inaugural de la Junta de la Paz, celebrada en la capital estadounidense bajo la presidencia del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, donde se discutieron los próximos pasos para consolidar la tregua.

“Tras dos años de sufrimiento humano, se ha logrado un alto el fuego en Gaza, gracias a la implicación personal del presidente Trump y a nuestros esfuerzos colectivos”, afirmó.

No obstante, advirtió que la situación sobre el terreno sigue siendo delicada. “Sin embargo, la situación humanitaria sigue siendo frágil y continúan produciéndose violaciones del alto el fuego. Por lo tanto, es esencial una respuesta rápida, coordinada y eficaz”, subrayó.

En ese marco, destacó la implicación de Ankara. “El presidente Erdogan mantiene un firme compromiso con la estabilización de la seguridad y la recuperación de Gaza. Türkiye ya ha estado proporcionando una enorme cantidad de ayuda humanitaria a Gaza”, señaló.