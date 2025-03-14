El colapso del régimen de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024 ha provocado un cambio sísmico en Siria, uno que Israel no ve como una crisis, sino como una oportunidad para remodelar el panorama estratégico de la región a su favor.

En respuesta, Israel está yendo más allá de su enfoque tradicional basado en la seguridad, reajustando su política hacia Siria para alinearse con objetivos estratégicos a largo plazo . La caída de Assad no solo ha desmantelado el statu quo del " diablo conocido ", sino que también ha introducido nuevas incertidumbres, entre las que destaca el surgimiento de un liderazgo potencialmente alineado con Türkiye y Occidente, lo que podría socavar la justificación de seguridad que Israel ha utilizado durante décadas para mantener su presencia en los Altos del Golán ocupados.

Al mismo tiempo, Israel ve cada vez más a una Siria fragmentada—dividida a lo largo de líneas étnicas y sectarias—como un resultado más manejable y estratégicamente favorable.

Sin embargo, el reciente acuerdo del gobierno sirio con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la rama siria del grupo terrorista YPG/PKK, para integrarlas en las instituciones estatales, representa un nuevo desafío para esta visión.

Este movimiento señala un esfuerzo de Damasco por reafirmar la unidad nacional y podría interrumpir la estrategia de Israel de fomentar divisiones dentro de Siria. Además, podría socavar la política de fragmentación de Israel al acercar una entidad respaldada por EE.UU. al gobierno central.

Este esfuerzo de Damasco se alinea con el impulso regional más amplio, liderado por Türkiye y otros actores, hacia el mantenimiento de la integridad territorial de Siria, en oposición directa a la visión de Israel de una Siria fragmentada.

Repitiendo el caso libanés: De la "buena valla" al "buen vecino"

El enfoque evolutivo de Israel en la región refleja cada vez más un patrón de afianzamiento territorial, sentando las bases para la gradual "Golanización" del sur de Siria, una trayectoria moldeada tanto por precedentes históricos como por imperativos estratégicos contemporáneos.

A lo largo de la guerra civil siria, la principal preocupación de seguridad de Israel en Siria han sido los grupos respaldados por Irán. A través de su sofisticada Campaña Entre Guerras (MABAM, por sus siglas en hebreo), Israel ha llevado a cabo ataques selectivos por debajo del umbral de una guerra total, buscando interrumpir las rutas de suministro de Hezbollah y evitar la producción de sistemas de armas avanzados dentro de Siria.

Sin embargo, la influencia del poder blando de Irán va más allá del ámbito militar, y está profundamente arraigada en el régimen, la economía y el tejido social de Siria. Esto ha planteado un desafío complejo para Israel, que ha intentado contrarrestarlo mediante intervenciones estratégicas.

El enfoque de Israel se basa en su histórica p olítica de la “Buena Valla”, iniciada en 1976 durante la guerra civil libanesa. Un aspecto clave de esta estrategia fue el apoyo directo de Israel al Ejército del Sur del Líbano (SLA), una milicia principalmente cristiana que funcionó como su fuerza de representación en el sur del Líbano. El SLA mantuvo la seguridad dentro de la zona de seguridad autodesignada de Israel hasta su retirada en 2000.

Bajo el disfraz de asistencia humanitaria, Israel estableció relaciones transfronterizas, particularmente con las poblaciones del sur del Líbano, como la que existía en la Puerta de Fátima cerca de Metula, proporcionando ayuda médica y suministros a las poblaciones locales. Esto no solo permitió a Israel llenar estratégicamente el vacío de seguridad y gobernanza creado por el conflicto, sino que también ayudó a cultivar la buena voluntad local y a aumentar su influencia regional.

Aunque la política de la Buena Valla se enmarcó originalmente como una iniciativa humanitaria, la prolongada presencia de Israel en el sur del Líbano finalmente contribuyó al ascenso de Hezbollah , un resultado que sigue siendo una lección crítica para su estrategia actual en Siria.

Dentro de este marco, Israel ha perseguido un enfoque de doble fase, aprovechando el poder inteligente para avanzar en sus intereses de seguridad y políticos. A medida que la dinámica del conflicto sirio se parece cada vez más a la del Líbano, Israel ha replicado tácticas familiares, lanzando operaciones humanitarias dentro de Siria ya en 2013. Estos esfuerzos evolucionaron posteriormente en la " Operación Buen Vecino " en 2016.

Bajo esta iniciativa, Israel buscó cultivar una zona aparentemente alineada con Occidente y de tendencia liberal, proporcionando asistencia humanitaria y militar a grupos armados que operan en un vasto área que abarca Quneitra, Daraa y As-Suwayda.

El objetivo a largo plazo era establecer una presencia en estas áreas como modelo para una implementación más amplia en Siria. Sin embargo, antes de la revolución, dos obstáculos clave habían dificultado estos planes: la creciente influencia regional de Türkiye y la alianza de Rusia con Assad.