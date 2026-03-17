Un alto funcionario estadounidense de contraterrorismo sacudió Washington al renunciar en protesta contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, asegurando que la República Islámica no representa ninguna amenaza inmediata para el país y denunciando, sin rodeos, que la administración había iniciado un conflicto impulsada por presiones israelíes.

“No puedo, con buena conciencia, apoyar la guerra en curso contra Irán”, escribió Joseph Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, en su carta de renuncia dirigida al presidente Donald Trump. Este centro, integrado en la Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional, lo que subraya la relevancia y peso de la posición que Kent ocupaba.

Kent, exmiembro de las fuerzas especiales Green Beret con múltiples despliegues de combate, enfatizó además: “Irán no representaba una amenaza inmediata para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra por la presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos”.

Con esta decisión, Kent se convierte en el primer alto funcionario estadounidense que abandona la administración de Trump en señal de protesta por la guerra contra Irán.

En la misiva dirigida a Trump, Kent le recordó que, hasta junio de 2025, “usted entendía que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que le robaba a Estados Unidos las valiosas vidas de nuestros patriotas y agotaba la riqueza y prosperidad de nuestra nación”.

“Al inicio de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes del lobby sionista y de los medios estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma ‘América Primero’ y sembró sentimientos belicistas para alentar una guerra con Irán” explicó.