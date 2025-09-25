“La red de racismo, estereotipos culturales, imperialismo político e ideología deshumanizada que se cierne sobre el árabe o el musulmán es realmente sólida, y todo palestino ha llegado a sentirla como un castigo reservado por el destino”, escribió el intelectual palestino Edward Said, una de las voces más destacadas en los estudios poscoloniales, en su libro “Orientalismo” que publicó a finales de la década de 1970. En esa obra, Said ofreció una crítica sobre la construcción del Oriente como exótico, monolítico y “otro” que creó Occidente para mantener su dominio cultural y político.

Este 25 de septiembre se cumplen 22 años de su muerte y, frente al genocidio que sufre Gaza a manos de Israel, su legado crítico del colonialismo y del imperialismo se mantiene vigente para entender la deshumanización sistemática del pueblo palestino. Una lógica que quedó expuesta el 9 de octubre de 2023, cuando el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, los llamó “animales humanos” . Cuatro décadas antes, en 1983, el general Rafael Eitan los había descrito como “cucarachas drogadas”, tal como denunció Said en “Permission to narrate”.

La herida abierta de vivir la Nakba





Nacido en Jerusalén en 1935, bajo el mandato británico, Said vivió la brutalidad de la limpieza étnica con apenas 12 años. A esa edad sobrevivió a la Nakba –“catástrofe” en árabe– que desplazó por la fuerza a más de 700.000 palestinos durante la creación del estado de Israel en 1948. Esta experiencia marcó profundamente su vida y nutrió su crítica del orientalismo: la denuncia de una narrativa que deshumaniza y convierte a los pueblos no occidentales en sujetos a dominar.

“Estábamos allí. Es indecente y humillante tener que decir que existimos”, rememora Said en el documental “ Exiles: Edward Said ”. “Había un pueblo palestino antes de 1948, que era árabe y que formaba una sociedad (...) que fue abrupta y dramáticamente destrozada, desmantelada, destruida por los sionistas”.

Como otros palestinos en la diáspora, el exilio siempre lo acompañó: tanto como una herida como una fuente de fortaleza. De “aprender a conformarse en circunstancias de precaria inestabilidad”, el palestino expresó que “el intelectual exílico no responde a la lógica de lo convencional, sino a la invitación a ponerse en movimiento y no a quedarse parado”, escribió en “ Representaciones del intelectual ” (1996).

Ese desarraigo marcaría el resto de su vida, incluso tras establecerse en Occidente. Expulsado de su tierra natal, pasó un tiempo en Egipto antes de radicarse en Estados Unidos. Se formó en universidades prestigiosas y fue profesor en Columbia, pero nunca usó la academia como refugio, sino como herramienta de resistencia para “actuar como alguien a quien ni los gobiernos ni otras instituciones pueden domesticar fácilmente”, y defender los principios universales de libertad y justicia.

Orientalismo, o cómo Occidente inventó a un “otro” oriental





De esta experiencia nació “ Orientalismo” (1978) , su obra clave, donde expuso cómo la cultura y la política se entrelazan para sostener el dominio occidental. Lo vivió en carne propia: “La vida de un palestino árabe en Occidente es descorazonadora. Existe un consenso casi unánime de que políticamente no existe, y si se le permite existir es como un estorbo o como un oriental”. También este fenómeno forma parte del discurso que aún persiste y que borra la realidad hasta el día de hoy, donde Gaza suele presentarse como tragedia o crisis humanitaria, rara vez como la causa política de un pueblo.

Con el paso del tiempo, Said mostró que la literatura, la cultura y el saber académico occidentales no describían a Oriente, sino que lo imaginaban como un “otro” estereotipado, útil para justificar la dominación y reafirmar la superioridad propia. Esta lógica no quedó en el pasado, como mostró Josep Borrell , ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, al describir a Europa como un “jardín” y al resto del mundo como una “jungla” que podría invadirlo. Una controversial metáfora que reproduce la misma visión colonial de superioridad y que, en el caso palestino, legitima la impunidad de Israel, concebido como un bastión occidental.

Said también advirtió que “la televisión, el cine y los medios han traído consigo el reforzamiento de los estereotipos a través de los cuales se observa Oriente”. No en vano, el sionismo ha invertido millones de dólares en la hasbará , su maquinaria oficial de propaganda destinada a difundir narrativas favorables a Israel y a deslegitimar la causa palestina.

Desde esta lógica, se niega a los árabes –y a los pueblos de Oriente en general– la capacidad de decidir políticamente, presentándolos como movidos solo por religión o cultura. El orientalismo convierte a Oriente en un lugar congelado en el tiempo, atado a una tradición fija, frente a un Occidente capaz de transformarse, innovar y presentarse como plural y diverso.