AMÉRICA LATINA
2 min de lectura
Venezuela advierte a Estados Unidos que se mantenga alejado de sus costas
La vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que Estados Unidos enfrentaría "su peor pesadilla" si ataca a la nación latinoamericana.
Venezuela advierte a Estados Unidos que se mantenga alejado de sus costas
La vicepresidenta venezolana calificó de inmorales y falsas las acusaciones de Washington contra Venezuela. [Foto de archivo] / Reuters / Reuters
31 de agosto de 2025

En medio de la escalada de tensiones por los despliegues navales estadounidenses en el Caribe, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió a Estados Unidos que se mantenga alejado de las costas y el territorio venezolano.

Durante un discurso en el estado Carabobo, Rodríguez acusó al gobierno de EE.UU. de acciones hostiles por el envío de buques de guerra al mar Caribe.

Lanzó duras palabras hacia Washington, instándoles a resolver sus propios problemas y a mantenerse alejados de las costas y el territorio venezolanos.

Rodríguez advirtió que, si EE.UU. intenta atacar a la nación, Venezuela se convertiría en su "peor pesadilla".

Rechazó las afirmaciones de Washington de que el gobierno venezolano se había transformado en un “narco-estado terrorista”, calificándo a EE.UU. como “farsantes e inmorales” por sus acusaciones contra el "noble pueblo" de Simón Bolívar y Hugo Chávez.

Rodríguez describió estas acusaciones como una de "las mayores mentiras y calumnias de la historia".

“Resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela, aléjense del territorio de Venezuela”, concluyó.

RelacionadoTRT Global - Maduro advierte que “no hay forma” de que EE.UU. entre a Venezuela ante maniobra naval de Washington


Recompensa de EE.UU. por la captura de Maduro

RECOMENDADOS


El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó previamente órdenes ejecutivas que autorizan un mayor uso militar para combatir a los cárteles de la droga latinoamericanos en el lugar.

Un grupo naval compuesto por un submarino y siete buques de guerra ha sido desplegado en aguas del Caribe, frente a Venezuela, tras la directiva de Trump.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista global especialmente designada el 25 de julio, alegando que Maduro ha liderado la red de narcotráfico durante más de una década.

El gobierno estadounidense elevó la recompensa por la captura o condena del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de 25 millones a 50 millones de dólares el 8 de agosto.

Maduro declaró anteriormente, el 18 de agosto, que Venezuela defendería, liberaría, observaría y patrullaría sus mares, cielos y tierras, subrayando que nadie podía tocar los territorios de Venezuela ni los de Sudamérica.

RelacionadoTRT Global - Venezuela denuncia que EE.UU. enviará "submarino nuclear" cerca de su costa mientras moviliza Armada

FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato