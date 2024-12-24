Se estima que la comunidad hispana envía desde Estados Unidos a sus países de origen unos 156.000 millones de dólares, según datos del Banco Mundial. Esto contribuye a reducir las tasas de pobreza de muchas familias de América Latina y el Caribe y, a la par, en algunas naciones son cifras significativas en su Producto Bruto Interno (PIB).
Sin embargo, los posibles cambios en las políticas migratorias tras las elecciones presidenciales que acaban de llevarse a cabo en EE.UU. pueden tener un efecto negativo en países como El Salvador o Nicaragua, donde estos ingresos suponen más del 30% de su PIB.
La cantidad de dinero enviada por los trabajadores hispanos a sus países de origen no ha parado de crecer desde hace décadas, incluida la época de pandemia, lo que hace que estas economías sean especialmente vulnerables a un cambio de las políticas que facilitan su envío.
Y es que parte de los 36 millones de latinos con derecho a voto que comparten parte de sus ingresos con sus familiares son personas que, después de llegar a Estados Unidos, consiguieron la ciudadanía y han acudido a las urnas con la esperanza de poder seguir enviando dinero a sus países. Pero con Trump en el poder, tal vez esa ayuda fuera de las fronteras podría dejar de ser posible.
Confianza en el voto republicano
Es el caso de Indira Serna, quien llegó hace diez años con su esposo a Homestead, cerca de Miami, en Florida, y desde entonces envía dinero a familiares y conocidos. Esta colombiana, de 39 años, cuenta a TRT Español que, en su caso, su voto se ha visto muy condicionado por la confianza que le transmite Trump “de cara a la bajada de la inflación y la delincuencia”.
“Las personas que vinimos de forma legal estamos preocupados por la cantidad de gente que, en los últimos años, han entrado al país sin cumplir las leyes requeridas”, añade. “Algunas de estas personas, especialmente en Miami, son la causa del aumento de los robos de coches y la inseguridad en general”.
Indira conoció a su marido, de nacionalidad estadounidense, en un trayecto aéreo entre Medellín y Miami mientras ella trabajaba como auxiliar de vuelo. Tuvieron una relación de dos años a distancia y finalmente ella decidió mudarse a Florida. Se casaron y, al mismo tiempo que cuidaba a los dos hijos que tuvieron en el matrimonio, ella se fue incorporando a la empresa de construcción y reparaciones de su marido, con tareas de contabilidad y trabajos de oficina.
Según Indira, su mejor momento económico y la mayor cuantía en el envío de remesas fue durante el anterior mandato de Trump, lo que la ha condicionado de forma definitiva a la hora de confiar en la política migratoria del republicano “con la esperanza de poder seguir enviando dinero a mi país”.
Apuesta por la política migratoria demócrata
La ecuatoriana Gaby Argoti-Fernández ha pasado casi toda su vida en el estado de Maryland, adonde llegó junto a sus padres, a los 9 años de edad. Todavía tiene numerosos familiares en su país de origen, a los que envía dinero mensualmente. Ella también tuvo “muy en cuenta” la política migratoria de cada uno de los candidatos presidenciales antes de votar.
“Me decidí a dar mi apoyo a Kamala Harris porque sirvo en la comunidad latina de mi estado, la cual contribuye significativamente al crecimiento de la economía de numerosos países de Latinoamérica”, dice a TRT Español.
“Los hispanos trabajamos muy duro en este país por nosotros y por los familiares que tenemos lejos. En mi caso, mis mayores aportaciones con las remesas se dieron tanto con Barack Obama como con Joe Biden, ya que fueron los períodos profesionales más fructíferos para mí”, añade.
Gaby, autora del libro “Sobreviviendo y desafiando las probabilidades: construyendo el sueño americano”, en el que cuenta su propio caso de superación de un cáncer, directora del portfolio de DC Green Bank y vicepresidenta de Asuntos Hispanos del estado de Maryland. Ella se muestra preocupada por las consecuencias que “el mandato de Trump y su anuncio de deportaciones pueden tener en el envío de remesas a muchos países de suramérica”.
La política migratoria de Trump en la mira
Al igual que Indira y Gaby, muchas personas se han visto influenciadas por las acciones en materia económica y migratoria que pueda adoptar el nuevo gobierno, ya que las decisiones que se tomen al respecto en los próximos meses, desde la Casa Blanca, repercutirán de forma directa en la economía de América Latina, según un reciente informe de la agencia crediticia Fitch Ratings.
Con la victoria del republicano Donald Trump, se espera un endurecimiento de las posturas migratorias hacia México y los países centroamericanos. Su campaña electoral se ha basado en una crítica feroz hacia las personas migrantes, y su programa de gobierno deja clara la intención de aumentar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales envían dinero a sus países de origen.
Por ello, las decisiones que se tomen en los próximos meses al respecto son importantes. Como señala Iffath Sharif, directora de la práctica Global de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial: “La migración y las remesas conexas son motores esenciales del desarrollo económico y humano”. Esta, según Sharif, es la causa de que “muchos países están considerando gestionar la migración debido a los desequilibrios demográficos mundiales y el déficit de mano de obra, por un lado, y los altos niveles de desempleo y la deficiencia de capacidades, por el otro”.
México, el destino número uno de las remesas
En 2023, la entrada del flujo de remesas desde diferentes países aumentó en América Latina y el Caribe un 8%, siendo México el país que más dinero total recibió, unos 67.000 millones, lo que supone un 3,9% de su PIB.
Estos datos, aportados por los expertos en migración René Maldonado y Jeremy Harris en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacan que Estados Unidos es el país emisor más importante de dinero hacia México y Centroamérica, mientras que Europa condiciona más las remesas hacia América del Sur.
Maldonado y Harris destacan que los flujos migratorios no tienen efecto inmediato en las remesas, ya que los migrantes primero necesitan instalarse y conseguir trabajo, antes de poder iniciar el envío de dinero. Lo mismo ocurre con los solicitantes de asilo en Estados Unidos, ya que estos no pueden trabajar hasta que son aceptados, lo que limita su capacidad de enviar remesas hasta que completen estos trámites.
Sin embargo, como señala Gaby Argoti-Fernández, “hay mandatos que sí pueden influir de forma inmediata en las economías de otros países de forma negativa y la de Trump podría ser uno de ellos, ya que él mismo ha anunciado cambios importantes al respecto de las personas que envían parte de sus ganancias”.
Todo ello determinará si las remesas seguirán siendo un apoyo vital para miles de familias en la región y si el envío de dinero, desde el poderoso vecino del norte, seguirá teniendo la misma influencia sobre los niveles de vida de los ciudadanos del centro y sur del continente. Y si, el tan citado sueño americano, sólo quedará fronteras adentro.