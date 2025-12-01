El plan de paz de 28 puntos que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania ha aumentado la presión sobre el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, para que acepte las condiciones y llegue a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Aunque gran parte del mundo quiere ver el fin de esa guerra, muchos también se están cuestionando el porqué de la insistencia de Trump para que Zelenskyy acepte su plan, el cual exige importantes concesiones de Kiev, incluyendo pérdidas territoriales y la aceptación de la neutralidad política.

Similar a su plan de paz de 21 puntos para Gaza –que contempla una Junta de Paz liderada por Estados Unidos para supervisar y hacer cumplir el alto el fuego– la propuesta para Ucrania incluye la formación de un Consejo de Paz bajo el liderazgo de Washington, según lo establece el artículo 27.

Los europeos respondieron al plan de Trump con otra propuesta diferente de 28 puntos. Más recientemente, estadounidenses y ucranianos también negocian sobre otro marco de 19 puntos, pero el plan original de Trump continúa siendo el principal factor de influencia en las conversaciones actuales.

Los expertos apuntan a que en la etapa actual de la guerra en Ucrania, donde las trayectorias de batalla en el campo no favorecen a Kiev, Trump y sus aliados temen que el liderazgo de Zelenskyy, debilitado por un reciente escándalo de corrupción que involucra al propio presidente, pueda colapsar o desencadenar una lucha interna entre el ejército y las élites políticas.

Según Oleg Ignatov, analista sénior sobre Rusia del International Crisis Group, la creciente presión de Trump para que Kiev acepte un acuerdo de paz con Moscú tiene dos motivaciones principales.

En primer lugar, Trump quiere concluir un acuerdo de paz para mostrarle al mundo que es sincero en su papel como artífice de la paz, afirma el experto.

Pero su segunda motivación, que es proteger a Ucrania de “una derrota militar y un acuerdo en términos aún peores” con Rusia, se está convirtiendo ahora en el objetivo principal del mandatario estadounidense, señala Ignatov a TRT World.

“No quiere que Ucrania se convierta en su Afganistán, como le ocurrió a Biden”, afirmó Ignatov, refiriéndose a la apresurada retirada estadounidense que llevó al colapso del gobierno afgano respaldado por Washington y a la rápida toma de poder por parte de los talibanes.

“Además, Trump cree que las grandes potencias deben ser capaces de negociar y lograr acuerdos, porque las guerras entre ellas no pueden traer nada bueno”, explica Ignatov en relación con la creciente presión de Trump sobre Zelenskyy.

El plan de 28 puntos de Trump incluye una cooperación rusa-estadounidense a largo plazo en muchas áreas —desde energía, recursos naturales, hasta infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, proyectos de minerales de tierras raras en el Ártico y "otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas"— lo que revela su intención de formar un consenso entre grandes potencias a escala global.

En este contexto de grandes potencias, Trump instó recientemente a su aliado Japón a moderar la retórica sobre Taiwán , en un aparente gesto para apaciguar al presidente de China, Xi Jinping, con quien se reunió en Corea del Sur a principios de este mes y logró un marco de acuerdo comercial con Beijing.

Ucrania en retirada

Según Ignatov y otros observadores de la guerra, el ejército ucraniano enfrenta una seria presión en la línea del frente por parte de las fuerzas rusas y continúa retirándose gradualmente, mientras que el sistema de movilización del país parece estar experimentando problemas graves.

“Aún no está claro cómo Ucrania puede solucionar esto, o si puede hacerlo en absoluto, lo que significa que será muy difícil para Kiev obtener alguna concesión de Moscú”, señala Ignatov.

Aunque funcionarios ucranianos han prometido que el país no cederá bajo presión , la situación de la guerra presenta un panorama diferente.

Analistas y funcionarios rusos sostienen que cualquier acuerdo de paz debe satisfacer a Moscú más que a Kiev, debido a las realidades sobre el terreno donde las fuerzas de Putin tienen la ventaja.

“Rusia está en una posición más fuerte, por lo que cualquier plan tendría que ser prorruso porque esto es más realista”, declaró un exfuncionario ruso en una entrevista reciente con el diario The Washington Post .

Pero esa percepción rusa también plantea una cuestión clave: ¿buscará Moscú alguna vez un verdadero acuerdo de paz con Ucrania mientras sus fuerzas avanzan por los campos de batalla con la moral nacional ucraniana en declive?