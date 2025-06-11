Siria ha comenzado a afianzar su reconstrucción tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y más de una década de guerra civil, con el regreso de misiones internacionales de alto nivel, avances políticos internos y la reanudación de conexiones regionales clave. Entre los recientes desarrollos se encuentra la visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Damasco, los esfuerzos diplomáticos para integrar el noreste del país con el gobierno central y la reanudación de vuelos comerciales de Syrian Airlines a Estambul.

Una misión oficial del FMI estuvo en Siria entre el 1 y el 5 de junio para evaluar la situación económica y financiera del país, en lo que representa la primera visita de este tipo desde 2009, antes de que estallara la guerra civil que duró 13 años. El objetivo de la delegación del FMI fue dialogar con las autoridades sirias sobre sus prioridades económicas y las necesidades de fortalecimiento institucional, según informó el organismo internacional.

“En medio de sus retos enormes, el gobierno sirio está decidido a rehabilitar la economía del país”, afirmó el fondo en un comunicado oficial. “En el corto plazo, es crucial restaurar la confianza pública y la estabilidad macroeconómica a través de políticas fiscales y monetarias sólidas, además de crear condiciones para que el sector privado lidere el crecimiento”, añadió.

Durante su misión, encabezada por Ron van Rooden, jefe del equipo del FMI para Siria, la delegación desarrolló una hoja de ruta centrada en prioridades de política económica y fortalecimiento de capacidades institucionales, particularmente en el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y la oficina estatal de estadísticas.

Desafíos urgentes

El informe del FMI destaca que Siria enfrenta desafíos significativos: más de seis millones de personas han abandonado el país, otros siete millones están desplazados internamente, y los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria son alarmantes. A ello se suman el colapso de servicios básicos, la debilidad de las instituciones estatales y la destrucción generalizada de infraestructuras esenciales.

El fondo subrayó que será necesaria una “asistencia internacional sustancial” para apoyar tanto la recuperación económica como la atención de necesidades humanitarias urgentes. Esta ayuda debe incluir financiamiento en condiciones favorables y una amplia cooperación técnica.



Esta visita del FMI se produce semanas después de que Estados Unidos levantara oficialmente las sanciones económicas impuestas sobre Siria desde 2011. El anuncio, realizado por el presidente Donald Trump el pasado 15 de mayo durante su gira por Oriente Medio, marcó un cambio drástico en la política de Washington hacia Damasco. Trump calificó las sanciones como “brutales y paralizantes”, pero sostuvo que habían cumplido su objetivo y que era momento de “dar a Siria una oportunidad de brillar”.

Según confirmó la Casa Blanca, la decisión de levantar el embargo contó con el respaldo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Türkiye desempeña un papel clave

En el plano político, Estados Unidos ha reconocido el rol constructivo que desempeña Türkiye en el proceso de reintegración del noreste de Siria con el gobierno central en Damasco. El jefe del Comando Central de EE.UU. (Centcom), general Michael Kurilla, afirmó esta semana ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que Ankara está desempeñando un “papel muy positivo” en facilitar el diálogo entre los actores implicados.