El presidente de Türkiye, Erdogan, viaja a Arabia Saudí y Egipto para abordar asuntos regionales
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, visitará Arabia Saudí este martes y Egipto el miércoles, informó el director de Comunicaciones del país. Estos son los asuntos que abordará durante su viaje.
Se espera que en Egipto, los presidentes Erdogan y Sisi traten asuntos bilaterales y acontecimientos regionales. / AA
hace 7 minutos

En una gira que empieza este martes, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, visitará Arabia Saudí y luego se dirigirá a Egipto el miércoles, según informó el director de Comunicaciones turco Burhanettin Duran.

Erdogan se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en Riad para abordar la profundización de la cooperación bilateral, así como los desarrollos regionales y globales, de acuerdo a Duran.

El mandatario turco viajará posteriormente a El Cairo el miércoles por invitación del presidente de Egipto, Abdel Fattah el Sisi, para copresidir la segunda reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel entre los dos países, indicó el director de Comunicaciones.

Durante la visita a Egipto, se espera que Erdogan y Sisi traten asuntos bilaterales e intercambien puntos de vista sobre la situación regional e internacional, con especial atención a Palestina, añadió Duran.

Erdogan también planea asistir a un Foro Empresarial Türkiye-Egipto en el marco de su visita a El Cairo.

FUENTE:TRT World
