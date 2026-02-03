En una gira que empieza este martes, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, visitará Arabia Saudí y luego se dirigirá a Egipto el miércoles, según informó el director de Comunicaciones turco Burhanettin Duran.

Erdogan se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en Riad para abordar la profundización de la cooperación bilateral, así como los desarrollos regionales y globales, de acuerdo a Duran.

El mandatario turco viajará posteriormente a El Cairo el miércoles por invitación del presidente de Egipto, Abdel Fattah el Sisi, para copresidir la segunda reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel entre los dos países, indicó el director de Comunicaciones.