GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
“Las palabras ya no alcanzan para describir la magnitud de los ataques israelíes contra Gaza”: Altun
El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, describió a Israel como una “máquina del mal”, al señalar que este país no solo comete crímenes contra la humanidad, sino que también hace todo lo posible por encubrir sus acciones.
“Las palabras ya no alcanzan para describir la magnitud de los ataques israelíes contra Gaza”: Altun
Türkiye está haciendo todo lo posible para poner fin a este genocidio y apoya todos los esfuerzos para lograr un alto el fuego, señaló Altun. / AA
2 de junio de 2025

Fahrettin Altun, director de Comunicaciones de Türkiye, afirmó que el mundo ha alcanzado un punto en el que las palabras ya no bastan para describir la magnitud de los ataques de Israel contra Gaza, y subrayó que la opresión en curso debe terminar de inmediato.

Altun participó en la transmisión conjunta en vivo "Periodistas en guardia: sin guardar silencio por Palestina", que organizó la Federación de Prensa de Türkiye para protestar contra las políticas inhumanas de Tel Aviv en Gaza.

“En el corazón de todos nuestros esfuerzos, y como la fuerza principal del trabajo liderado por nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), está la necesidad urgente de poner fin a esta opresión”, declaró Altun este sábado.

Asimismo, destacó el papel activo de Ankara en los esfuerzos diplomáticos, al escribir en su cuenta en X: “Türkiye está haciendo todo lo posible para poner fin a este genocidio y apoya todos los esfuerzos para lograr un alto el fuego”.

Al describir a Israel como una “máquina del mal”, Altun señaló que este país no solo comete crímenes de lesa humanidad, sino que además redobla sus esfuerzos por encubrir sus acciones, intentando borrar al pueblo palestino de la historia global mediante sus lobbies.

En este contexto, el funcionario turco subrayó que tanto los países de la región como la comunidad internacional deben actuar con rapidez y decisión para garantizar un alto el fuego y contribuir a la reconstrucción de Gaza.

RECOMENDADOS

“Junto a estos esfuerzos, nuestra exigencia clara y concreta es el establecimiento y reconocimiento de un Estado palestino fuerte”, añadió.

RelacionadoTRT Global - Hamás acepta avanzar en alto el fuego, pero pide retirada israelí, mientras siguen masacres en Gaza

Altun también expresó su optimismo respecto a que el pueblo palestino logrará en última instancia su libertad, trazando paralelismos con Siria: “Así como ciudades como Alepo y Damasco emergieron tras años de lucha, creemos que Jerusalén, Gaza y Cisjordania ocupada también serán liberadas”.

“El pueblo palestino, al igual que los sirios antes que ellos, está comprometido en una lucha justa y, si Dios quiere, también verá los frutos de su resistencia”, concluyó el director.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Trump dice que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela tras "ataque a gran escala" de EE.UU.
Explosiones sacuden Venezuela en plena madrugada: Gobierno de Maduro denuncia "agresión" de EE.UU.
El genocidio continúa en Gaza, mientras Israel bombardea y asesina a una niña pese al alto el fuego
Venezuela está “lista” para un acuerdo con EE.UU. destinado a combatir el narcotráfico, dice Maduro
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
EE.UU. reporta cinco muertos más en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico
Zohran Mamdani jura su cargo sobre el Corán, un hecho inédito para un alcalde de Nueva York
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz