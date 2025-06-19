El 13 de junio, apenas dos días antes de que Irán y Estados Unidos reanudaran sus negociaciones nucleares, Israel lanzó un ataque militar no provocado contra territorio iraní.

Presentado por Tel Aviv como una medida preventiva necesaria para frenar las supuestas ambiciones nucleares de Teherán, este ataque ha sido condenado por muchos como una flagrante violación del derecho internacional y un asalto a la soberanía de una nación comprometida con la diplomacia.

Debe destacarse que no existe ninguna evidencia creíble de que Irán esté desarrollando armas nucleares. De hecho, el presidente Masoud Pezeshkian ha reiterado públicamente que su administración no busca desarrollar un arsenal nuclear.

En un importante contraste, se estima que Israel posee hasta 400 ojivas nucleares desde la década de 1960 y ha rechazado sistemáticamente adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), a pesar de los persistentes llamados internacionales a la transparencia. Teherán, por el contrario, sí es signatario del tratado. Aún así, el discurso global sigue centrado desproporcionadamente en las hipotéticas capacidades nucleares futuras de Irán, en lugar de abordar el arsenal existente de Israel.

Esta contradicción se encuentra en el centro de la creciente percepción de que las normas internacionales se aplican de forma selectiva: una serie de reglas para los aliados de Occidente y otra para sus rivales. El silencio, o incluso el apoyo abierto, por parte de potencias clave como Estados Unidos y Francia, no hace más que profundizar el déficit de confianza global.

Un doble estándar que socava las normas internacionales

La justificación del ataque israelí –de que Irán supuestamente representa una amenaza nuclear inminente– hace eco de intervenciones occidentales anteriores basadas en información dudosa de inteligencia o motivaciones estratégicas. Basta con recordar la invasión estadounidense de Iraq en 2003, ejecutada bajo el falso pretexto de armas de destrucción masiva, que resultó en la muerte de aproximadamente medio millón de iraquíes. Esa historia proyecta una larga sombra sobre los acontecimientos actuales.

El problema de fondo aquí no es simplemente una confrontación entre dos Estados, sino la erosión del derecho internacional cuando las potencias actúan con total impunidad.

Ahora bien, esta dinámica no se limita a Irán. Ha sido brutalmente visible en lugares como Gaza, donde las operaciones militares israelíes han provocado miles de víctimas civiles sin consecuencias reales a nivel internacional. El mensaje es claro: las instituciones internacionales parecen impotentes, y los dobles estándares siguen profundamente arraigados.

Para los países más pequeños o no alineados con Occidente, esto envía un mensaje escalofriante: la soberanía no ofrece protección real en un mundo donde las reglas se ajustan según a ciertos intereses estratégicos.

Relacionado TRT Global - La vida en Irán bajo los ataques de Israel: entre la incertidumbre y el intento por sobrevivir

El mensaje al mundo es sombrío pero evidente: las instituciones internacionales parecen incapaces, y la rendición de cuentas depende de las alianzas, no de los principios. Para los países fuera del eje occidental o del Sur Global, esto envía la señal de que la soberanía y el derecho internacional se vuelven cada vez más opcionales frente a la agresión respaldada por Occidente.

En este contexto, muchos Estados empiezan a mirar hacia la idea de un mundo multipolar, no por convicción ideológica sino por necesidad de supervivencia. Sin embargo, los acontecimientos en torno al ataque israelí contra Irán amenazan con exponer esa idea como una ilusión vacía.

Un sistema en necesidad de reforma

El 14 de junio, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, él mismo envuelto en prolongados escándalos de corrupción , hizo un llamado al pueblo iraní para un cambio de régimen bajo el lema de la democracia. Sin embargo, las preocupaciones de Tel Aviv no se centran en los valores democráticos, sino en el poder geopolítico, con el objetivo de debilitar la influencia de Teherán y modificar los equilibrios regionales.

Esa lógica también se aplica, y sigue vigente, en el genocidio israelí en Gaza. Las acciones de Tel Aviv allí no responden a fallas de gobernanza o amenazas por parte de una entidad. soberana, sino que están impulsadas por fines más profundos: étnicos, territoriales y estratégicos. No había ojivas nucleares en Gaza, y aun así su población sufrió el mismo destino bajo el poder de fuego israelí.

Resulta evidente que el sistema global surgido tras la Segunda Guerra Mundial, construido en torno a los vencedores y con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, ya no refleja las realidades actuales del mundo. El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha sido una de las voces más firmes en reclamar una reforma estructural.

Su ya conocida afirmación de que “el mundo es más grande que cinco” critica el poder desproporcionado de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y exige un sistema de gobernanza global más justo y representativo.