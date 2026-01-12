En lo que parece apuntar a disipar cualquier duda sobre el “control” que estaría ejerciendo en Venezuela, el presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó una imagen que lo muestra con el cargo de “presidente interino” del país latinoamericano desde “enero de 2026”. Aunque las autoridades en Caracas han señalado reiteradamente que se mantiene el Gobierno del mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en medio de un ataque el pasado 3 de enero, Trump está tomando medidas cada vez más contundentes para redireccionar el curso de la nación, especialmente en lo que tiene que ver con petróleo. Además, abrió la puerta a una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La imagen, compartida por Trump este domingo en su red Truth Social, corresponde aparentemente a la de su perfil en Wikipedia, pero alterada con el cargo de “presidente interino de Venezuela”. En ocasiones anteriores, el mandatario ha compartido fotos o videos modificados con inteligencia artificial, como parte de sus estrategias de opinión pública. La página oficial de Wikipedia sobre Trump no mostraba ningún cambio e indicaba su cargo real, el de presidente de EE.UU.

Ahora bien, ese mismo domingo, el mandatario también mencionó la posibilidad de una reunión con Rodríguez “en algún momento” y hasta de visitar Venezuela. A bordo del avión presidencial Air Force One, Trump también destacó que "Venezuela está funcionando realmente bien”. En esa línea, añadió que Washington "está llevándose muy bien con el liderazgo" del país tras la captura Maduro.

Hablando con la prensa, reiteró sus amenazas a la presidenta encargada sobre la importancia de seguir lo que dicta EE.UU., y volvió a señalar que ella "probablemente afrontaría una situación peor que la de Maduro" si no coopera con la Casa Blanca.

"Ella nos preguntó (si) podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije, sí, podemos. Ahora está llegando a Estados Unidos", apuntó Trump, que pretende revitalizar el sector petrolero en Venezuela y comercializar parte de su crudo.

Trump se distancia de ExxonMobil

Como parte de sus declaraciones a la prensa en el avión presidencial, Trump también sugirió este domingo que considera dejar a ExxonMobil, la mayor petrolera de EE.UU., por fuera de los esfuerzos de su Gobierno para reactivar el sector de crudo en Venezuela. ¿La razón? Un comentario desfavorable del CEO de la empresa, Darren Woods. "No me gustó la respuesta de Exxon. Tenemos a muchos que quieren. Probablemente me inclinaría por dejar a Exxon fuera. No me gustó su respuesta. Se están haciendo los listos", dijo el presidente.

El pasado viernes, Trump mantuvo una reunión con los ejecutivos de grandes petroleras y, frente al apoyo general que expresaron, Woods opinó que Venezuela "es ininvertible" de acuerdo con "las construcciones y marcos comerciales" disponibles actualmente en ese país. Además, el empresario señaló las experiencias previas de la compañía con la “confiscación” de activos. "Nos han confiscado nuestros activos allí dos veces, así que, como pueden imaginar, volver a entrar una tercera vez requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente aquí", declaró Woods en la reunión.

Durante su encuentro con las empresas, Trump aseveró que habrá una inversión de "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno", para revitalizar la infraestructura de Venezuela.

Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, aseveró el domingo que la opinión de Exxon es la "atípica", al afirmar que hay "al menos una docena" de compañías listas para volver a Venezuela. En declaraciones a Fox News, el funcionario dijo que las petroleras estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela, pero no nombró a Exxon.

Rodríguez insiste en la unidad nacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a apelar a la unidad nacional ante la “agresión de naturaleza salvaje y criminal” contra su país. En comentarios este domingo, explicó que la nación se encuentra en una confrontación “asimétrica con una potencia nuclear”, en una aparente referencia a EE.UU., pero dijo que “estamos en un momento de resistencia victoriosa”.

Al señalar que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, –capturados por EE.UU. el pasado 3 de enero– son “rehenes bajo chantaje permanente”, Rodríguez añadió que “ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá”. En esa línea, sostuvo que Maduro había preparado a Venezuela para escenarios de alta tensión, por lo que la “lealtad y la paciencia estratégica” son herramientas fundamentales. “Tenemos una superioridad moral e histórica que nos inspira a la resistencia”, concluyó.