En medio de tensiones legales, la Casa Blanca enfrenta acusaciones de haber desobedecido una orden judicial relacionada con la deportación de presuntos miembros de grupos criminales venezolanos hacia El Salvador. La controversia ha generado inquietud sobre el uso de una antigua ley y podría tener implicaciones significativas para el equilibrio de los poderes en Estados Unidos.

La Casa Blanca ha negado las afirmaciones que indican que desobedeció la orden de un juez que detenía la deportación de presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua hacia El Salvador.

La polémica gira en torno a la deportación de migrantes venezolanos bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, una medida poco utilizada que ha generado controversia por ser vista como un exceso de poder por parte de la administración de Donald Trump, según reportó el medio estadounidense CNN.

El juez de distrito de EE.UU., James Boasberg, detuvo temporalmente las deportaciones el sábado para evaluar la legalidad del uso de esta ley, ordenando detener los vuelos en curso. Sin embargo, el domingo la administración confirmó que 250 deportados ya estaban bajo custodia en El Salvador.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió una declaración más tarde esa noche, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre si las autoridades habían ignorado la orden judicial.