Casi un mes después del operativo de Estados Unidos en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Washington comenzó a revelar su hoja de ruta para controlar los ingresos petroleros del país. El secretario de Estado, Marco Rubio, alegó que el objetivo del plan es impulsar una transición política y económica en Venezuela.
Durante una audiencia celebrada este miércoles en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio repasó las prioridades respecto de Venezuela. Primero, aseguró que Washington no planea nuevos ataques militares contra Caracas, aunque advirtió que el presidente Donald Trump se reserva el uso de la fuerza si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se desvía del camino trazado por la Casa Blanca.
Ahora bien, según explicó, las acciones inmediatas se centran en la “estabilización” del país laatinoamericano, ante el temor de lo que calificó como “una guerra civil”. Para este objetivo, detalló, se puso en marcha un “mecanismo temporal” que permite a Venezuela vender en el mercado internacional petróleo sancionado por Estados Unidos y obtener ingresos para que el Gobierno continúe operando.
Esos fondos, depositados en una cuenta en Qatar, están “supervisados” por Estados Unidos para garantizar que “beneficien al pueblo venezolano”, justificó Rubio. Aseguró que serán dirigidos inicialmente a la seguridad, atención sanitaria y servicios esenciales en el país latinoamericano.
“Los fondos provenientes de eso se depositarán en una cuenta sobre la que tendremos supervisión”, señaló, al añadir que el proceso estará controlado por el Departamento del Tesoro. Venezuela, sostuvo, “gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano”.
“Esto es simplemente una forma de dividir los ingresos para que no haya un colapso sistémico mientras trabajamos en esta recuperación y transición”, afirmó.
Rubio aclaró que Estados Unidos no subsidiará inversiones en la industria petrolera venezolana.
Además, aseguró que las autoridades interinas colaboran ahora con EE.UU. en la incautación de envíos ilegales.
Durante la audiencia, legisladores de ambos partidos exigieron más precisiones, muchas de las cuales quedaron sin respuesta. Entre ellas, el senador demócrata Chris Murphy cuestionó la equidad de las ventas de petróleo y advirtió que el esquema podría beneficiar a empresas vinculadas a Trump, al calificarlo como una estrategia “destinada al fracaso”.
Inteligencia de EE.UU. cuestiona cooperación de Rodríguez: reporte
Horas antes del discurso de Rubio, un reporte de la agencia Reuters señaló que informes de inteligencia de Estados Unidos han expresado dudas sobre la disposición de Rodríguez para cooperar plenamente con el Gobierno de Trump, en particular en lo referido al corte de vínculos con ciertos países.
Según estos informes, funcionarios estadounidenses han dicho públicamente que desean que Rodríguez rompa relaciones con aliados cercanos como Irán, China y Rusia, incluida la expulsión de sus diplomáticos y asesores de Venezuela. Sin embargo, hasta ahora no ha anunciado una medida de ese tipo.
La agencia agregó que un eventual quiebre entre Rodríguez y países como Rusia o China abriría mayores oportunidades para la inversión estadounidense en el sector energético venezolano. En cambio, la falta de control sobre la presidenta encargada podría debilitar los esfuerzos de la Casa Blanca por orientar a las autoridades interinas desde la distancia y llevaría a que Washington evalúe otro tipo de implicación militar.
Según las fuentes citadas por Reuters, que pidieron no ser identificadas, los informes de inteligencia indican que no está claro si Rodríguez respalda plenamente la estrategia de Estados Unidos en el país.
El reporte recordó además que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó el 15 de enero a Caracas para abordar con la mandataria el futuro político de Venezuela, aunque no pudo confirmar si ese encuentro modificó la evaluación de las agencias de inteligencia.
Ni la CIA ni el Gobierno venezolano respondieron a solicitudes de comentarios de Reuters. No obstante, un alto funcionario de la administración Trump, citado bajo condición de anonimato, afirmó que el presidente “continúa ejerciendo la máxima presión” sobre los líderes venezolanos y “espera que esta cooperación continúe”.
Las Fuerzas Armadas y la policía de Venezuela juran lealtad a Rodríguez
En este contexto, las Fuerzas Armadas y la policía de Venezuela juraron lealtad a la presidenta encargada, Rodríguez, en una señal de respaldo clave desde las instituciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro.
El juramento se realizó durante una ceremonia militar con la presencia de altos mandos de Defensa y Seguridad, mientras Rodríguez busca consolidar su liderazgo frente a crecientes tensiones internas e internacionales.
“Juramos lealtad y subordinación absolutas”, declaró el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al entregarle el bastón ceremonial y la espada del prócer independentista Simón Bolívar.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, una figura clave del gobierno, también expresó su respaldo en nombre de los cuerpos policiales. Más de 3.000 militares y agentes uniformados desfilaron frente a Rodríguez, la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado y el mando en jefe de las Fuerzas Armadas.
“Este es un momento sin precedentes en nuestra república”, afirmó Padrino. Cabello sostuvo que respaldar a Rodríguez es esencial “porque defender su mandato es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano”.
Machado señalamientos a Rodríguez
Ahora bien, este miércoles también se realizó en Washington una reunión entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y la líder opositora María Corina Machado. Durante el diálogo, Rubio abrió la puerta a una eventual participación de Machado en el proceso de transición política en Venezuela.
Por su parte, Machado sostuvo que el país necesita una “transición real”, en la que no permanezca “ningún sector del régimen en el poder”. Aseguró que atraviesan “horas y días decisivos” para el futuro de Venezuela y afirmó que su movimiento cuenta con el apoyo de Rubio.
"Estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder", respondió a la prensa al ser consultada sobre si estaría dispuesta a entrar en un Gobierno de transición con Rodríguez.
No obstante, luego cuestionó la legitimidad de la mandataria interina y, además, lanzó una acusación. “Estamos hablando de criminales. Han matado personas intencionalmente”, afirmó, aunque sin citar hechos específicos ni pruebas.