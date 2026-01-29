Casi un mes después del operativo de Estados Unidos en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Washington comenzó a revelar su hoja de ruta para controlar los ingresos petroleros del país. El secretario de Estado, Marco Rubio, alegó que el objetivo del plan es impulsar una transición política y económica en Venezuela.

Durante una audiencia celebrada este miércoles en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio repasó las prioridades respecto de Venezuela. Primero, aseguró que Washington no planea nuevos ataques militares contra Caracas, aunque advirtió que el presidente Donald Trump se reserva el uso de la fuerza si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se desvía del camino trazado por la Casa Blanca.

Ahora bien, según explicó, las acciones inmediatas se centran en la “estabilización” del país laatinoamericano, ante el temor de lo que calificó como “una guerra civil”. Para este objetivo, detalló, se puso en marcha un “mecanismo temporal” que permite a Venezuela vender en el mercado internacional petróleo sancionado por Estados Unidos y obtener ingresos para que el Gobierno continúe operando.

Esos fondos, depositados en una cuenta en Qatar, están “supervisados” por Estados Unidos para garantizar que “beneficien al pueblo venezolano”, justificó Rubio. Aseguró que serán dirigidos inicialmente a la seguridad, atención sanitaria y servicios esenciales en el país latinoamericano.

Relacionado TRT Español - Venezuela anuncia desbloqueo de activos en EE.UU. y venta de petróleo, en medio de amenazas de Rubio

“Los fondos provenientes de eso se depositarán en una cuenta sobre la que tendremos supervisión”, señaló, al añadir que el proceso estará controlado por el Departamento del Tesoro. Venezuela, sostuvo, “gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano”.

“Esto es simplemente una forma de dividir los ingresos para que no haya un colapso sistémico mientras trabajamos en esta recuperación y transición”, afirmó.

Rubio aclaró que Estados Unidos no subsidiará inversiones en la industria petrolera venezolana.

Además, aseguró que las autoridades interinas colaboran ahora con EE.UU. en la incautación de envíos ilegales.

Durante la audiencia, legisladores de ambos partidos exigieron más precisiones, muchas de las cuales quedaron sin respuesta. Entre ellas, el senador demócrata Chris Murphy cuestionó la equidad de las ventas de petróleo y advirtió que el esquema podría beneficiar a empresas vinculadas a Trump, al calificarlo como una estrategia “destinada al fracaso”.

Inteligencia de EE.UU. cuestiona cooperación de Rodríguez: reporte

Horas antes del discurso de Rubio, un reporte de la agencia Reuters señaló que informes de inteligencia de Estados Unidos han expresado dudas sobre la disposición de Rodríguez para cooperar plenamente con el Gobierno de Trump, en particular en lo referido al corte de vínculos con ciertos países.

Según estos informes, funcionarios estadounidenses han dicho públicamente que desean que Rodríguez rompa relaciones con aliados cercanos como Irán, China y Rusia, incluida la expulsión de sus diplomáticos y asesores de Venezuela. Sin embargo, hasta ahora no ha anunciado una medida de ese tipo.

La agencia agregó que un eventual quiebre entre Rodríguez y países como Rusia o China abriría mayores oportunidades para la inversión estadounidense en el sector energético venezolano. En cambio, la falta de control sobre la presidenta encargada podría debilitar los esfuerzos de la Casa Blanca por orientar a las autoridades interinas desde la distancia y llevaría a que Washington evalúe otro tipo de implicación militar.