Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un día para recordar y apoyar la importancia de proteger las culturas y tradiciones de estos pueblos. Esta fecha fue establecida por la ONU y conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, realizada en 1982.

Actualmente, hay alrededor de 476 millones de indígenas que viven a lo largo de 90 países y que conforman alrededor del 6% de la población mundial. Se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando al menos el 15% de la población más pobre a nivel global, según la ONU.

Este año, la conmemoración impulsada por Naciones Unidas se centra en “proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial”, que son los mayores protectores de los bosques. Hoy en día, son 200 los grupos de pueblos indígenas que viven en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) en bosques de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, entre otras partes de América Latina y del mundo.

A lo largo de los años, el objetivo principal de esta fecha ha sido reconocer y dar visibilidad a los derechos de las poblaciones indígenas y los desafíos que enfrentan, desde temas de derechos humanos hasta justicia social, desarrollo económico y preservación ambiental.

Conocimientos ancestrales que reflejan la diversidad cultural

En este marco, uno de los grandes problemas actuales es la pérdida de las lenguas nativas. En el mundo se hablan más 7.000 idiomas, de los cuales cerca de 6.700 son lenguas indígenas y el 40% de ellas están en riesgo de desaparecer, según la UNESCO.

Es importante tomar en cuenta esta dimensión, ya que muchos consideran que cuando las lenguas indígenas están amenazadas, también lo están los pueblos originarios. Esto forma parte de las consecuencias directas del colonialismo y de sus prácticas, que impulsaron la aniquilación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas. A raíz de políticas de asimilación, del despojo de tierras y de las leyes y medidas discriminatorias, las lenguas indígenas de todas las regiones se encuentran en peligro de extinción.

Pero las lenguas nativas no son solo códigos lingüísticos; son verdaderos tesoros de sabiduría y tradición que nos ofrecen formas únicas de ver el mundo. Portan conocimientos ancestrales y reflejan la diversidad cultural, siendo vitales para la identidad y la cohesión social de estas comunidades.

Por ejemplo, ‘Sumak Kawsay’ -una expresión kichwa que se traduce como ‘buen vivir’ o ‘vida en plenitud’-, es un concepto clave en las cosmovisiones indígenas de los Andes y se refiere a llevar una vida armoniosa y equilibrada. No solo importa cómo vives tú, sino también cómo interactúas con la naturaleza y con los demás en tu comunidad. Es una forma de ver la vida que promueve el bienestar individual y colectivo, buscando siempre el equilibrio con el entorno.

Cada vez que se pierde una lengua, perdemos una parte valiosa de la diversidad cultural global y una visión del mundo que no se podrá recuperar. En Ecuador, hay una gran diversidad lingüística: se hablan 14 lenguas en total. Sin embargo, en los últimos cinco años hemos perdido dos de esas lenguas: el andoa y el zápara.

Por lo tanto, hoy es un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre la importancia de preservar y revitalizar las lenguas nativas. No es solo un día de celebración, sino también una llamada a la acción para proteger estas lenguas y reconocer la riqueza cultural que aportan.

La UNESCO ya había alertado en 2010 sobre la desaparición de cientos de lenguas. Su “Atlas de las lenguas del mundo en peligro” muestra un panorama preocupante: unas 2.500 lenguas están en peligro de extinción y la pérdida de una lengua representa un golpe duro para la humanidad en muchos sentidos.

Cada lengua, ya sea muy hablada o conocida por pocos, tiene su propia manera de ver y entender el mundo. Este es el caso de los awa en Ecuador. En la antigüedad, Palapcha -la luna- era un hombre que vivía en la Tierra como los demás mortales. Tenía una mujer muy hermosa llamada Alpul. Cuando el universo se dividió en varios mundos, Palapcha, junto con K+ma -las estrellas- tuvo que vivir en el cielo. Alpul quería irse con su esposo, pero no pudo porque la falda que llevaba puesta se le caía cada vez que intentaba subir. Resignada, se quedó llorando en lo alto de un tronco por haber perdido a su esposo. Tanta fue la tristeza de Alpul, que se convirtió en pájaro que todavía se puede escuchar durante las noches de la luna. Su canto melódico significa: “llévame… llévame”.

En lengua Awapit: "Ana pilne palapcha masa ampu purawakm+is pilta. Masa ashampa m+jawakm+sh Alpul. Pil nailta Kimi paluchean cama kasda purawakishmin chiyumal pura kishmin alpul. Ishntuawakm+sh pañal ampusa puyunne taishtawarin awakm+shuishnakane ashtu nuktawakm+sh masa tikuaishta paño ampu kar+k. Suasne alpune chichu natar+tkismin makima m+shinamai amtawara palapcha pesar piña kantume m+ichí... m+ich".

“Es como si se borrara una parte irremplazable de nuestra historia y riqueza cultural, dejándonos con menos diversidad y conocimiento”.

Cuando una lengua se extingue, perdemos una ventana única hacia la mente y el espíritu humano. Por ejemplo, "Ama llulla, ama shua, ama quilla" es un proverbio muy conocido en las culturas kichwa y quechua. Este dicho se traduce como "No mientas, no robes, no seas perezoso" y refleja los valores fundamentales que guían la vida y la conducta de estas comunidades. Cada una de estas prohibiciones tiene un significado profundo y está destinada a fomentar una sociedad justa y armoniosa.

Además, junto con la lengua, se pierden muchas formas valiosas de patrimonio cultural, como espectáculos, tradiciones sociales, rituales, celebraciones y artesanías.

Cada año, unas 26 lenguas se esfuman del mapa, al menos eso dice la ONU. Parece increíble, pero muchas de estas lenguas minoritarias no logran sobrevivir a los cambios del mundo moderno.

Es como si, de repente, un pedacito de cultura y tradición simplemente se desvaneciera, como el kakan, o cacán. Era la lengua que hablaban los diaguitas, una comunidad indígena del noroeste de Argentina y el norte de Chile. Tristemente, con la colonización española, esta lengua se extinguió y con ella se fue una porción importante de su patrimonio cultural. Es una gran pérdida porque tenía palabras y conceptos únicos que nos hubieran dado una visión diferente del mundo.

Un día para recordar y celebrar la diversidad

A pesar de la dura realidad, hoy celebramos los logros y las contribuciones de los pueblos indígenas y reafirmamos nuestro compromiso con sus derechos y su patrimonio lingüístico. Se trata de mantener viva una parte esencial de nuestra diversidad cultural donde los pueblos indígenas abarcan el 28% de la superficie del planeta y contienen el 11% de sus bosques.