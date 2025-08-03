Esperaban para recibir ayuda humanitaria y fueron asesinados a manos de Israel. Es lo que ocurrió a al menos 15 palestinos el domingo en el centro y sur de Gaza, según informaron fuentes médicas.

Fuentes médicas informaron este domingo a la agencia Anadolu que nueve de las víctimas fueron asesinados cerca de un centro de distribución de ayuda operado por la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, en la ciudad de Rafah.

Las fuerzas israelíes que custodian los sitios de la GHF han disparado de manera rutinaria contra civiles palestinos hambrientos, en actos que, según organizaciones de derechos humanos, constituyen graves violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra.

Incidentes con múltiples víctimas se registran casi a diario en los cuatro puntos gestionados por la GHF, que opera en coordinación con el ejército israelí, de acuerdo con las mismas organizaciones.

No obstante, esta dinámica del ejército israelí no es nueva: según Naciones Unidas, al menos 859 palestinos fueron asesinados mientras intentaban conseguir ayuda en los sitios de la GHF entre el 27 de mayo y el 31 de julio.

Además, otras seis personas murieron y varias más resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes atacaron a civiles que esperaban ayuda cerca del Corredor de Netzarim, en el centro de Gaza.

Por otra parte, un bombardeo contra una escuela que albergaba a desplazados en el barrio de Al Amal, en Jan Yunis, dejó dos muertos y varios heridos. Tres personas más murieron por fuego de artillería que impactó en una reunión de civiles en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza.

Bombardeo israelí mata a un trabajador de la Media Luna Roja Palestina en Gaza





En medio de la ofensiva, un bombardeo israelí alcanzó la sede de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) en el sur de Gaza el domingo, matando a un miembro del personal e hiriendo a otros tres, según informó la organización.

"Un miembro del personal de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) fue asesinado y otros tres resultaron heridos después de que las fuerzas israelíes atacaran la sede de la Sociedad en Khan Younis, provocando un incendio en el primer piso del edificio", escribió la PRCS en X.

El ataque impactó el primer piso del edificio, lo que generó un incendio y causó importantes daños, detalló la PRCS en un comunicado.

Se produjo tras la visita del enviado estadounidense Steve Witkoff a Gaza, quien inspeccionó los esfuerzos para introducir alimentos en el devastado territorio palestino, donde las muertes por hambre han aumentado en los últimos días.

“Gaza está ahora al borde de una hambruna a gran escala. La gente se está muriendo de hambre no porque no haya alimentos, sino porque el acceso está bloqueado, los sistemas agroalimentarios locales han colapsado y las familias ya no pueden mantener ni siquiera los medios de vida más básicos”, advirtió Qu Dongyu, director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).