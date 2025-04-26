Con perseverancia y determinación se llega lejos, muy lejos. A veces, incluso, más allá de lo que uno, y sobre todo otros, puedan imaginar. Basta con conocer la historia de Oznur Duran, una joven de 19 años nacida en Ankara, Türkiye, sin una mano. Y aún así, se convirtió en la primera mujer en ser portera de fútbol.

Además de demostrarse a sí misma que la tenacidad todo lo puede en materia de sueños, Oznur es una inspiración para otros discapacitados que, como ella, anhelan transformarse en estrellas del fútbol más allá de lo que les dicen sus propios cuerpos, o sus familias o todos los seres que los rodean.

“A través del deporte, pude romper muchos estereotipos y demostrarme a mí misma y a los demás que una discapacidad no significa incapacidad”, expresa Oznur en una entrevista exclusiva con TRT Español. “Esta puede ser una fuerza motriz para lograr la excelencia”.

Como podrás imaginarte, no fue –y no es –nada fácil ser Oznur. Su infancia estuvo plagada de pruebas, sobre todo cuando iba a la escuela. Ella nació y creció en Ankara, donde sigue viviendo junto con sus padres. Hoy, a los 19 años, estudia en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Hacettepe. Pero la motivación de su vida sucede fuera de la universidad, en el campo de juego.

“Nací con una amputación congénita de la mano izquierda, es decir, que no se debió a un accidente”, explica. “Puedo realizar todas las actividades rutinarias, como escribir y comer sin que la ausencia de mi mano izquierda me afecte. Durante mi infancia, sobre todo en primaria y secundaria, sufrí acoso de algunos de mis compañeros. Como era tímida no se lo conté a mi familia. Sin embargo, como todo en la vida, una persona se adapta a las circunstancias. Con el tiempo me acostumbré y dejó de afectarme. Cuando llegué a ese punto, las cosas mejoraron y ahora vivo mi vida con normalidad”.

El día en que apareció una pelota y todo lo cambió

Cuando tenía siete años, en la escuela sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Apareció rodando hacia ella una pelota. Y ella, que era tímida, aún así la pateó. Un grupo de compañeros jugaba fútbol en la escuela y la invitaron a sumarse. Y Oznur lo hizo. Por así decirlo, nunca volvió a salir del campo de juego. “Después de ganar un partido, seguí jugando regularmente en la escuela”, recuerda. “Así empezó mi pasión por el fútbol y mis amistades. A diferencia de la mayoría de las chicas, yo tenía un gran interés por el fútbol y seguí jugándolo como hobby durante mis años de primaria”.

Más tarde, empezó a ver partidos de fútbol de hombres que también jugaban como ella, sin algún miembro del cuerpo. Y aún así se los veía plenos, sonrientes, versátiles en el campo de juego. “Pero no sabía que las mujeres podían participar en este deporte”, explica. “Tras investigar un poco, descubrí que el fútbol femenino para amputados existe en varios países, como Polonia, Ucrania y Estados Unidos”.

En Türkiye no existía un equipo femenino de fútbol para amputados. Como sentía que este deporte la ayudaba a integrarse en la sociedad y la hacía feliz, Oznur siguió jugando y jugando, tanto que se preguntó si un día podría integrar un equipo profesional.

“Cuando le digo a la gente que juego al fútbol suelo recibir reacciones encontradas que van desde la sorpresa y la admiración hasta el cuestionamiento o el escepticismo”, añade ella. “En nuestra sociedad, el fútbol sigue considerándose en gran medida un deporte dominado por los hombres, por lo que la idea de que una chica lo practique resulta desconocida para muchos. Este reto se intensifica cuando existe una discapacidad física”.

Mismo deporte, misma pasión

El fútbol para amputados es un deporte diseñado para personas que han perdido una pierna o un brazo. Cada equipo está formado por siete jugadores: seis jugadores de campo con amputaciones de pierna que utilizan muletas, y un portero con una amputación de brazo. El campo es más pequeño que el normal, y la duración es más corta: dos tiempos de 25 minutos.