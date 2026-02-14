“Los palestinos siguen en modo de supervivencia”: con alimentos escasos y sin los elementos básicos para una vida digna, la situación en Gaza sigue siendo desesperante. La advertencia fue realizada por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), mientras que otros organismos de Naciones Unidas alertan que Israel bloqueó varias misiones humanitarias, incluso tras el alto el fuego, cuando la ayuda debería ingresar sin obstáculos.
El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, advirtió este viernes, en declaraciones a la Agencia Anadolu, que las condiciones humanitarias en Gaza siguen siendo críticas y que se intensifica la presión política y operativa contra su organización.
“Es cierto que la situación en Gaza sigue siendo desesperante; además de alimentos, la población carece de casi todo y continúa en modo de supervivencia. Es una lucha diaria para la gente en Gaza”, afirmó.
Lazzarini subrayó que, más allá de la ayuda de emergencia, resulta clave mantener los servicios públicos básicos en el enclave golpeado por la ofensiva israelí. “Cuando se trata de una agencia como UNRWA, es absolutamente clave que sigamos brindando servicios de salud pública y que continuemos ofreciendo educación”, señaló. Al destacar la escolarización como un factor esencial para la estabilidad a largo plazo, describió a la educación como “una clave para un futuro mejor” para los palestinos, recordando que los niños llevan más de dos años sin asistir a la escuela.
Advirtió además sobre las duras condiciones humanitarias, los esfuerzos políticos para debilitar a UNRWA y la intensificación de una “ofensiva silenciosa” en Cisjordania. En ese sentido, sostuvo que existe “presión política para deshacerse de la agencia, porque la principal motivación política es quitarle a los palestinos el estatus de refugiados”.
Pese a ello, afirmó que la agencia —cuyo funcionamiento fue prohibido por Israel a partir de enero de 2025— está decidida a continuar con su labor. “Tenemos que resistir y concentrar todos nuestros esfuerzos en asegurarnos de que seguimos teniendo el espacio necesario para cumplir con la gente en Gaza”, remarcó.
Israel bloquea ayuda humanitaria
Por otro lado, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, citando a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), informó este viernes que las autoridades israelíes bloquearon varias misiones humanitarias en Gaza, incluida una destinada a llegar a una planta de tratamiento de aguas residuales en Jan Yunis.
Los equipos de la ONU “intentaron coordinar ocho misiones humanitarias, de las cuales cinco fueron facilitadas”. “Las otras tres misiones, incluida una para llegar a una planta de tratamiento de aguas residuales en Jan Yunis, fueron rechazadas por las autoridades israelíes”, explicó.
“Cuatro meses después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, la ampliación de la respuesta humanitaria ha salvado incontables vidas y ha frenado la hambruna en Gaza”, sostuvo Dujarric. Sin embargo, advirtió que “muchas personas en Gaza siguen viviendo en condiciones extremadamente duras.
Luego, reiteró que la respuesta humanitaria enfrenta todavía obstáculos significativos, especialmente para el ingreso de bienes y la capacidad de los socios humanitarios de operar”. Agregó que cerca de 1,5 millones de personas, es decir, dos de cada tres palestinos en Gaza, “permanecen en 1.000 sitios de desplazamiento, que suelen estar superpoblados, y en tiendas que no ofrecen privacidad ni protección adecuada frente al clima”.
Si bien las agencias de la ONU proporcionaron tiendas, ropa de cama y vestimenta a más de 85.000 familias en enero, Dujarric advirtió que “para ofrecer soluciones más duraderas, deben levantarse las restricciones al ingreso de materiales y equipos esenciales para la construcción”.
Hospital Al-Aqsa anuncia suspensión de servicios
Además, el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Gaza, alertó sobre una amenaza inminente para su funcionamiento debido a la avería de su segundo generador principal. El hospital no cuenta con combustible ni con piezas de repuesto para garantizar una operación segura y sostenida, mientras que el primer generador había dejado de funcionar hace tres meses.
“Tras la detención de ambos generadores, el hospital funciona actualmente solo con dos pequeños generadores en condiciones operativas extremadamente precarias. Estas condiciones no garantizan la estabilidad ni la continuidad de los servicios médicos, lo que expone a graves riesgos la vida de cientos de pacientes, heridos y personal médico, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, neonatales, quirófanos y otros departamentos vitales”, señaló el hospital en un comunicado citado por la agencia de noticias Saba.
El hospital advirtió que la persistencia de esta situación podría provocar la suspensión total de sus actividades en cualquier momento, lo que representaría un nuevo desastre humanitario y sanitario, sumándose a los graves desafíos que ya enfrenta el sistema de salud en Gaza por la destrucción de Israel.
La institución exigió una intervención urgente e inmediata para reparar los dos generadores principales y proporcionar el combustible y las piezas necesarias para reiniciarlos de inmediato. También alertó sobre las graves consecuencias que tendría cualquier interrupción de los servicios de salud y su impacto directo en la vida y la seguridad de los pacientes.
Ataques que continúan
Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva de Israel en Gaza asesinó al menos a 72.000 palestinos y dejó más de 171.000 heridos, además de una destrucción generalizada que afectó al 90% de la infraestructura civil. La ONU estima que la reconstrucción costará alrededor de 70.000 millones de dólares.
No obstante, desde la entrada en vigor del alto el fuego con Hamás el 10 de octubre del 2025, Tel Aviv continuó con sus ataques. Al menos 591 palestinos murieron por fuego israelí y más de 1.578 resultaron heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.
De hecho, este viernes dos palestinos —una niña y un hombre anciano— resultaron heridos por disparos israelíes al este de Jan Yunis, informó una fuente médica a la Agencia Anadolu. Testigos señalaron que las fuerzas israelíes abrieron fuego intenso e indiscriminado al este de la ciudad, antes de llevar a cabo demoliciones a gran escala de varios edificios residenciales en la zona.
Añadieron que las tropas israelíes también dispararon de manera indiscriminada en las áreas orientales del campamento de refugiados de Bureij y del barrio de Zeitoun.