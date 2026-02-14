“Los palestinos siguen en modo de supervivencia”: con alimentos escasos y sin los elementos básicos para una vida digna, la situación en Gaza sigue siendo desesperante. La advertencia fue realizada por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), mientras que otros organismos de Naciones Unidas alertan que Israel bloqueó varias misiones humanitarias, incluso tras el alto el fuego, cuando la ayuda debería ingresar sin obstáculos.

El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, advirtió este viernes, en declaraciones a la Agencia Anadolu, que las condiciones humanitarias en Gaza siguen siendo críticas y que se intensifica la presión política y operativa contra su organización.

“Es cierto que la situación en Gaza sigue siendo desesperante; además de alimentos, la población carece de casi todo y continúa en modo de supervivencia. Es una lucha diaria para la gente en Gaza”, afirmó.

Lazzarini subrayó que, más allá de la ayuda de emergencia, resulta clave mantener los servicios públicos básicos en el enclave golpeado por la ofensiva israelí. “Cuando se trata de una agencia como UNRWA, es absolutamente clave que sigamos brindando servicios de salud pública y que continuemos ofreciendo educación”, señaló. Al destacar la escolarización como un factor esencial para la estabilidad a largo plazo, describió a la educación como “una clave para un futuro mejor” para los palestinos, recordando que los niños llevan más de dos años sin asistir a la escuela.

Advirtió además sobre las duras condiciones humanitarias, los esfuerzos políticos para debilitar a UNRWA y la intensificación de una “ofensiva silenciosa” en Cisjordania. En ese sentido, sostuvo que existe “presión política para deshacerse de la agencia, porque la principal motivación política es quitarle a los palestinos el estatus de refugiados”.

Pese a ello, afirmó que la agencia —cuyo funcionamiento fue prohibido por Israel a partir de enero de 2025— está decidida a continuar con su labor. “Tenemos que resistir y concentrar todos nuestros esfuerzos en asegurarnos de que seguimos teniendo el espacio necesario para cumplir con la gente en Gaza”, remarcó.

Israel bloquea ayuda humanitaria

Por otro lado, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, citando a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), informó este viernes que las autoridades israelíes bloquearon varias misiones humanitarias en Gaza, incluida una destinada a llegar a una planta de tratamiento de aguas residuales en Jan Yunis.

Los equipos de la ONU “intentaron coordinar ocho misiones humanitarias, de las cuales cinco fueron facilitadas”. “Las otras tres misiones, incluida una para llegar a una planta de tratamiento de aguas residuales en Jan Yunis, fueron rechazadas por las autoridades israelíes”, explicó.

“Cuatro meses después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, la ampliación de la respuesta humanitaria ha salvado incontables vidas y ha frenado la hambruna en Gaza”, sostuvo Dujarric. Sin embargo, advirtió que “muchas personas en Gaza siguen viviendo en condiciones extremadamente duras.

Luego, reiteró que la respuesta humanitaria enfrenta todavía obstáculos significativos, especialmente para el ingreso de bienes y la capacidad de los socios humanitarios de operar”. Agregó que cerca de 1,5 millones de personas, es decir, dos de cada tres palestinos en Gaza, “permanecen en 1.000 sitios de desplazamiento, que suelen estar superpoblados, y en tiendas que no ofrecen privacidad ni protección adecuada frente al clima”.