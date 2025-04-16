El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, lanzó una contundente advertencia sobre Siria, al prometer que Ankara se mantendrá firme junto al nuevo gobierno en Damasco contra cualquier esfuerzo por socavar la integridad territorial del país vecino y la paz a largo plazo.

En declaraciones a la prensa tras una reunión de gabinete este martes, Erdogan reiteró el compromiso de Türkiye con la soberanía y la estabilidad de Siria. Por lo que exigió un comportamiento responsable de todos los actores involucrados en el conflicto.

"Quien intente impedir que Siria logre una paz y estabilidad duraderas", declaró Erdogan, "se encontrará con que Türkiye, junto al gobierno sirio, obstaculizará firmemente a su camino".

Ankara se opone a nuevas divisiones

Erdogan dejó claro que Ankara se opondría a cualquier esfuerzo por fracturar la unidad de Siria, bajo cualquier pretexto.

Refiriéndose a los intentos anteriores de ciertos grupos para crear el llamado "corredor terrorista" a lo largo de la frontera sur de Türkiye, declaró: "Así como no permitimos que Siria se dividiera a través de un corredor terrorista, tampoco permitiremos su partición por ningún otro medio".

Estas declaraciones apuntaron directamente a los ataques de Israel contra Siria y a la arraigada oposición de Türkiye a los terroristas del YPG/PKK, respaldados por Estados Unidos y que operan en el norte de Siria, una extensión de la organización terrorista PKK.

"No hay vuelta atrás" después del 8 de diciembre

Resaltando la importancia de los recientes desarrollos en Siria, Erdogan señaló que el panorama político y militar anterior al 8 de diciembre ya no es válido.

“Ya no hay posibilidad de regresar a la situación anterior al 8 de diciembre”, declaró, en referencia a lo que describió como la “revolución del 8 de diciembre”, que llevó a la caída del régimen de Bashar Al-Assad y marcó una nueva era en la dinámica interna y la diplomacia regional de Siria. “Con la revolución del 8 de diciembre ha comenzado una nueva fase en el país”, insistió Erdogan.