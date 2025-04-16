El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, lanzó una contundente advertencia sobre Siria, al prometer que Ankara se mantendrá firme junto al nuevo gobierno en Damasco contra cualquier esfuerzo por socavar la integridad territorial del país vecino y la paz a largo plazo.
En declaraciones a la prensa tras una reunión de gabinete este martes, Erdogan reiteró el compromiso de Türkiye con la soberanía y la estabilidad de Siria. Por lo que exigió un comportamiento responsable de todos los actores involucrados en el conflicto.
"Quien intente impedir que Siria logre una paz y estabilidad duraderas", declaró Erdogan, "se encontrará con que Türkiye, junto al gobierno sirio, obstaculizará firmemente a su camino".
Ankara se opone a nuevas divisiones
Erdogan dejó claro que Ankara se opondría a cualquier esfuerzo por fracturar la unidad de Siria, bajo cualquier pretexto.
Refiriéndose a los intentos anteriores de ciertos grupos para crear el llamado "corredor terrorista" a lo largo de la frontera sur de Türkiye, declaró: "Así como no permitimos que Siria se dividiera a través de un corredor terrorista, tampoco permitiremos su partición por ningún otro medio".
Estas declaraciones apuntaron directamente a los ataques de Israel contra Siria y a la arraigada oposición de Türkiye a los terroristas del YPG/PKK, respaldados por Estados Unidos y que operan en el norte de Siria, una extensión de la organización terrorista PKK.
"No hay vuelta atrás" después del 8 de diciembre
Resaltando la importancia de los recientes desarrollos en Siria, Erdogan señaló que el panorama político y militar anterior al 8 de diciembre ya no es válido.
“Ya no hay posibilidad de regresar a la situación anterior al 8 de diciembre”, declaró, en referencia a lo que describió como la “revolución del 8 de diciembre”, que llevó a la caída del régimen de Bashar Al-Assad y marcó una nueva era en la dinámica interna y la diplomacia regional de Siria. “Con la revolución del 8 de diciembre ha comenzado una nueva fase en el país”, insistió Erdogan.
Un mensaje a las potencias externas
En un mensaje poco velado a los actores internacionales involucrados en Siria, el mandatario afirmó que algunos de ellos deberían dejar de tentar la paciencia de Ankara y, en cambio, reconocer el valor de su amistad.
“En lugar de poner a prueba los límites de Türkiye en lo que respecta a Siria”, advirtió, “algunos actores deberían apreciar nuestra amistad y actuar como un Estado, no como una organización”.
Esta declaración fue ampliamente interpretada como una crítica dirigida a las potencias que apoyan a actores no estatales o grupos armados en Siria sin coordinarse con países regionales como Türkiye, que ha llevado a cabo múltiples operaciones transfronterizas para garantizar su seguridad nacional. En los últimos meses, Ankara ha expresado su apoyo a la unidad territorial de Siria y ha enfatizado la necesidad de una solución política que garantice la seguridad y la estabilidad en la región.
Ministro de Comercio de Türkiye visita Siria
Omer Bolat, ministro de Comercio de Türkiye, llega a Damasco este miércoles, junto con los líderes de las principales organizaciones empresariales para abordar asuntos de comercio, aduanas, transporte, inversión y energía entre ambos países. Empresarios, líderes de cámaras y sindicatos se unirán a la delegación de Bolat.
Durante la visita, de dos días, se planea abordar temas como el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo económico de Siria en el marco del nuevo proceso, la mejora de la comunicación y las relaciones entre los actores económicos de ambos países, así como el aumento de la coordinación institucional en los preparativos para la construcción de una Siria libre.
Bolat mantendrá reuniones bilaterales y de delegación con sus homólogos sobre diversos temas, como comercio, aduanas, transporte, inversión, finanzas y banca, contratación y energía. Durante su visita, se reunirá con los ministros sirios de Economía e Industria, Finanzas y Transporte, y con el director de la Administración General de Puertos Terrestres y Marítimos.
Una diplomacia comercial intensiva
Tras la caída del régimen de Assad en Siria, se ha desplegado una intensa diplomacia comercial con el nuevo gobierno.
El viceministro de Comercio, Mustafa Tuzcu, y su delegación viajaron a Damasco el 23 de enero y mantuvieron una serie de reuniones con sus homólogos sirios, lo que resultó en la reducción de los aranceles de algunos productos por parte de Siria.
El 8 de febrero, se levantaron las restricciones impuestas por el régimen anterior a los servicios aduaneros para el comercio entre Türkiye y Siria.