El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "apoya plenamente" la reanudación de la ofensiva de Israel contra Gaza, según afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La funcionaria responsabilizó al grupo palestino Hamás por los ataques aéreos y la incursión terrestre, que han causado la muerte de cientos de palestinos esta semana.

"Él apoya plenamente a Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las acciones que han tomado en los últimos días", dijo la portavoz a los periodistas cuando se le preguntó si Trump estaba intentando restablecer el alto el fuego en Gaza.

El martes, Israel rompió unilateralmente la tregua con Hamás, vigente desde enero. En tres días, sus ataques han causado la muerte de al menos 700 palestinos, incluidos 200 niños, y han dejado más de 1.000 heridos en el enclave asediado. Solo el jueves, los bombardeos israelíes mataron al menos a 110 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Sin embargo, la portavoz de Trump atribuyó a Hamás la responsabilidad del baño de sangre.

"El presidente (Trump) dejó muy claro a Hamás que, si no liberaban a todos los rehenes, se desataría un infierno y, desafortunadamente, Hamás decidió jugar con vidas humanas", declaró.

Leavitt insistió en que "la situación es completamente culpa de Hamás" y reiteró que Trump exige la liberación de "todos los rehenes" que se encuentran en Gaza.

Más ataques en una “noche sangrienta” en Gaza

Mientras tanto, en Gaza, los rescatistas continúan buscando supervivientes entre los escombros.

"Fue una noche sangrienta para la gente de Beit Lahiya", declaró Fares Awad, jefe del servicio de emergencias del Ministerio de Salud del norte del enclave. "La situación es catastrófica", añadió.

Este jueves, un ataque aéreo alcanzó la casa de la familia Abu Daqa en Abasan al-Kabira, una aldea cercana a Jan Yunis, cerca de la valla fronteriza con Israel.

Según el Hospital Europeo, ubicado en esa zona, al menos 16 personas murieron en el ataque, en su mayoría mujeres y niños. Entre los fallecidos se encontraban un padre y sus siete hijos, así como los padres y el hermano de un bebé de un mes, que sobrevivió junto a sus abuelos.

"Fue otra noche dura", lamentó Hani Awad, quien ayudaba a los rescatistas a buscar supervivientes entre los escombros, añadiendo que "la casa se derrumbó sobre las personas que estaban dentro".